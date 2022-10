LP contre Ottawa pour la 123e fois; Marquette et Seneca cherchent à améliorer leur classement en séries éliminatoires – Shaw Local

Momence (2-4, 1-1) à Sénèque (6-0, 2-0)

Lorsque: Vendredi 19h

Dernière réunion : Momence 32, Seneca 26 (automne 2021)

À propos de Moment : Parlez d’une équipe dont les résultats récents en font une sorte de mystère. Momence arrive dans le comté de La Salle après une victoire surprise de 22-17 à domicile contre Iroquois West qui a mis fin à un dérapage perdant de deux matchs. Cette séquence de défaites comprenait une défaite contre Dwight, auparavant sans victoire, la seule victoire de Dwight de la saison. Sur les quatre défaites de Momence, la moitié ont été proches – 26-20 lors de la semaine 1 contre Fithian Oakwood et 33-28 lors de la défaite susmentionnée de la semaine 5 contre Dwight. Erick Castillo (478 verges par la passe, 5 touchés; 96 verges au sol, 0 touchés) et Kud-de Bertram (415 verges par la passe, 3 touchés; 419 verges au sol, 5 touchés) fournissent un puissant coup de poing offensif un-deux, soutenu par RB Terence Autman (369 verges au sol, 2 touchés) et les receveurs Marchello Draine (14 réceptions, 336 verges, 5 touchés) et Brogan Halpin (15 attrapés, 237 verges, 1 touché).

À propos des Fighting Irish : À part des victoires de deux points lors de la semaine 1 à Westville et de la semaine 3 à Salt Fork, les Fighting Irish n’ont pas vraiment été testés, remportant leurs trois autres matchs disputés par un score combiné de 146-16. Les Fighting Irish devraient également être bien reposés après un forfait / bye offert par Watseka la semaine dernière. Leur dernière fois sur le terrain, les Fighting Irish ont dominé Iroquois West en commençant par le sprint de touché de 75 verges d’Asher Hamby dans la première possession de Seneca et sans jamais regarder en arrière tout en battant IW 379-136 en verges de mêlée dirigée par les efforts décisifs de Nathan Grant, Chris Peura et Hamby. Déjà assuré d’une place en séries éliminatoires, Seneca dans le dernier tiers jouera pour une meilleure tête de série et un match à domicile de la semaine 10. Selon Steve Soucie de Friday Night Drive, Seneca est à égalité pour la deuxième plus longue séquence de victoires actuelle de l’État à huit matchs.

Choix du Friday Night Drive : Sénèque

8 joueurs : Blue Ridge/DeLand/Weldon (3-3) à la FCW (2-4)

Lorsque: Vendredi 19 h (forêt)

Dernière réunion : FCW 55, Blue Ridge 6 (2012)

A propos des chevaliers : La coopérative hébergée par Blue Ridge a gagné 38-14 vendredi contre Metro-East Lutheran, mais la semaine précédente est tombée 20-6 contre une équipe de Martinsville FCW vaincue en prolongation samedi. Mis à part les pertes dans les matchs à faible score contre Milford / Cissna Park lors de la semaine 3 et Martinsville lors de la semaine 5, les Knights ont pu accumuler des points, avec une moyenne de 47,5 lors de leurs quatre autres compétitions, notamment en franchissant le cap des 50 points lors des semaines 1 et 2. Les Knights aiment le garder au sol et répartir les courses, avec six coureurs sur 195 verges au sol pour la saison, menés par le junior Cole Pemble 523 avec huit touchés, Jamison Berkler 271 avec deux touchés et Joey Cole 280 avec quatre TDs et une moyenne de 11,2 verges par course.

A propos des faucons : Flanagan-Cornell / Woodland a maintenu ses espoirs en séries éliminatoires de l’Illinois 8-Man Football Association avec la victoire de 44-38 en prolongation de samedi contre Martinsville. La route vers les séries éliminatoires – bien qu’encore ouverte, grâce à cette victoire – reste difficile, avec les trois matchs restants des Falcons contre des adversaires actuellement avec des records de .500 ou mieux. Pour marquer la victoire n ° 3, la FCW devra rassembler un autre effort général comme celui de samedi, qui a vu les Falcons recevoir 191 verges et deux touchés passant de Masen Persico, 234 verges de mêlée et trois touchés de Jesse Simpson et 2 1/ 2 plaqués pour perte de Kesler Collins. Il s’agit de la première rencontre entre les coopératives organisées par Blue Ridge et Flanagan-Cornell depuis l’ouverture de la saison 2012, lorsque les deux jouaient au football à 11 et étaient rivaux dans une division Heart of Illinois Conference.

Choix FND : FCW

La Salle-Pérou (4-2, 2-1) à Ottawa (4-2, 1-2)

Lorsque: Vendredi 19h15

Dernière réunion : La Salle-Pérou 28, Ottawa 0 (automne 2021)

A propos des cavaliers : Il s’agit de la 123e rencontre entre les anciens – et maintenant Kishwaukee River / Interstate 8 White – ennemis.

Les matchs contre des adversaires communs ne disent pas grand-chose : La Salle-Pérou a battu Woodstock North par huit points (Ottawa a battu Woodstock North par 21) et a battu Plano par 33 (Ottawa a devancé les Reapers par un point lors de la semaine 1). La défense des Cavaliers sort d’une solide sortie au cours de laquelle elle a limité Woodstock à 124 verges de la mêlée, dont seulement 29 au sol. Offensivement, LP marque en moyenne 23 points par match, mené par des joueurs comme le QB à double menace Brendan Boudreau, le FB Maalik Madrigal et le speedster Mason Lynch, qui a remplacé Boudreau au QB après une blessure vendredi. Le calendrier restant de L-P comprend 6-0 Sycamore et une meilleure équipe que son record de 3-3 de Kaneland, ce qui signifie que les Cavaliers viendront à King Field en voulant désespérément remporter cette cinquième victoire très importante. Les Cavaliers mènent la série de tous les temps 67-50-5 et ont remporté les sept dernières fois que les rivaux ont joué.

A propos des pirates : Ottawa a mis fin à une séquence de deux défaites consécutives vendredi avec un triomphe rassurant et convaincant de 33-12 à Woodstock North. Frappant maintenant à la porte de la première place en séries éliminatoires du programme depuis la saison régulière invaincue de 2012, les Pirates tenteront de percer tout en empêchant leurs rivaux de le faire eux-mêmes. L’offensive d’Ottawa affiche une moyenne de 294,3 verges et 30,8 points par match menée par les RB Ryder Miller (346 verges au sol avec sept touchés; 141 verges en réception avec un touché) et Julian Alexander (300 verges, un touché), QB Colby Mortenson (44 sur 73 passant pour 752 verges et huit touchés; 88 verges et quatre touchés au sol) et WR Levi Sheehan (14 réceptions pour 229 verges et quatre touchés) et Packston Miller (10 attrapés, 184 verges, 1 touché). La bataille à l’avant devrait être particulièrement révélatrice, car les Pirates et les Cavaliers apportent tous les deux des lignes physiques. Ces équipes se jouent toujours amèrement, mais cela fait un moment qu’elles n’ont pas rencontré autant de choses sur la ligne. Attendez-vous à un bon.

Choix FND : La Salle-Pérou

Streator (2-4, 1-3) à Reed-Custer (6-0, 4-0)

Lorsque: Vendredi 19h15

Dernière réunion : Reed-Custer 47, Streator 7 (automne 2021)

A propos des Bulldogs : Après un départ de 2-1, les Bulldogs ont connu des moments difficiles depuis, malgré les points accumulés et une lutte sans fin sur le terrain. En surface, un chemin potentiel vers un bouleversement pourrait venir du fait que Streator pourrait être la seule équipe de la Conférence centrale de l’Illinois avec la puissance de feu offensive pure – comme la star de la piste RB Aneefy Ford et QB Christian Benning, qui est sur le point de battre le record de distance de passage de carrière de l’école alors qu’il n’était qu’un junior – pour suivre le rythme d’une rencontre d’athlétisme avec les Comets. La seule mise en garde : la défensive Reed-Custer a été tout aussi impressionnante que son attaque puissante, n’ayant accordé que deux touchés cette saison. Streator aura besoin de son effort le plus complet de quatre quarts pour défier les champions présumés de la Conférence centrale des huit de l’Illinois.

À propos des comètes : Que peut-on dire sur les comètes de cet automne qui ne l’a pas déjà été ? Il y a quelques années, une équipe considérée comme à la hausse un peu comme Streator, Reed-Custer est devenue une puissance de petite école cette saison et vient de démanteler Wilmington, 50-5. Des joueurs électriques tels que QB Jace McPherson, WR Lucas Foote, RBs Jace Christian et Josh Bohac, et tous les États OL Kody Marschner ont les Comets accumulant 57,5 ​​points par match pendant six semaines. Aussi impressionnante que cela puisse paraître, la défense des Comets a égalé son attaque étape par étape, à ce stade de la saison n’accordant que 18 points au total – soit trois par match – et sortant d’un match dans lequel elle a tenu la centrale électrique Wilmington à 36 mètres de mêlée et zéro premier essai en première mi-temps.

Choix FND : Reed-Custer

Le quart-arrière de Reed-Custer Jake McPherson (2) lance une passe alors que le défenseur de Streator Sergio Brown applique une pression au SHS Athletic Fields le vendredi 8 octobre 2021. (Katy Arnold)

Marquette (5-1) à Walther Christian (0-6)

Lorsque: samedi 13h

Dernière réunion : Marquette 49, Walther Christian 14 (automne 2021)

A propos des croisés : Marquette a bien rebondi après sa première défaite de la saison lors de la semaine 5 à la Hope Academy en gérant de manière convaincante une équipe .500 LeRoy 40-17. Désormais qualifiés pour les séries éliminatoires, les Crusaders chercheront à verrouiller leur offre cette semaine avec une victoire sur les Broncos sans victoire. L’ajout de Vinny Battestelli à un champ arrière débordant déjà de talents tels que le QB Alex Graham et les RB Jurnee Reed et Tommy Durdan ne devrait que rendre une attaque des Crusaders qui a marqué au moins trois touchés à chaque sortie et qui affiche une moyenne de 30,7 points par match encore plus puissante, et il devrait y avoir de nombreuses occasions d’impliquer davantage de porteurs de balles dans cette matinée du samedi à Melrose Park.

A propos des Broncos : Alors que Marquette enregistre en moyenne plus de quatre touchés par sortie, Walther Christian a marqué cinq touchés au total cette saison, un seul au cours des trois dernières semaines. Le seul match compétitif des Broncos a eu lieu lors de la semaine 1, une défaite de 18-13 à Westmont. Trois équipes (Elmwood Park, Christ the King et Monmouth United) ont enregistré leurs seules victoires de la saison contre Walther Christian par un score combiné de 153-6. Tous les signes indiquent un long après-midi pour les Broncos, qui après celui-ci clôtureront la saison en accueillant 2-4 Princeville et 1-5 Christ the King.

Choix FND : Marquette

Fieldcrest (1-5) à Stockton (2-4)

Lorsque: samedi 14h

Dernière réunion : Stockton 63, Fieldcrest 6 (automne 2021)

A propos des chevaliers : Après un effort courageux contre LeRoy lors de la semaine 5, les Knights – dont la seule victoire est survenue par forfait lors de la semaine 3 en raison du fait que Fisher a perdu sa saison universitaire – ont eu du mal à s’accrocher avec une équipe Tri-Valley 5-1 vendredi, chutant 41-0 . Cela malgré la performance de 105 verges du QB Brady Ruestman, même 100 de ces verges se répartissent entre Eddie Lorton et Landon Modro. À partir de celui-ci, le reste du calendrier de Fieldcrest est contre des équipes avec des records perdants.

À propos des Blackhawks : Stockton, de la Northwest Upstate Illini Conference, a dominé les deux équipes avec lesquelles il a joué avec des records de défaites (26-6 sur une équipe 1-5 Eastland-Pearl City et 64-8 sur une équipe 0-6 West Carroll), mais en ses quatre matchs contre des équipes actuellement avec des records de 0,500 ou plus ont été surclassés par un score moyen de 40,5 à 12,0. RB Karl Hubb et QB Parker Luke sont les principales armes offensives de Stockton.

Choix FND : Stockton