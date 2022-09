LP commet des pénalités coûteuses en cas de défaite contre Metamora – Shaw Local

METAMORA – Après une première mi-temps catastrophique au cours de laquelle il n’a réussi qu’un premier essai et deux yards offensifs, La Salle-Pérou était encore à moins de deux scores.

Et au début de la seconde mi-temps, les Cavaliers ont pris l’élan mais ont fini par échouer dans une défaite de 16-8 contre les Redbirds lors d’un match hors conférence à Malone Field pour tomber à 1-1 cette saison.

En baisse de 16-0, le demi défensif du LP Caleb Burrell a intercepté une passe lors du premier entraînement de Metamora, et les Cavs ont finalement lancé leur attaque, parcourant 88 verges en 15 jeux pour tirer à moins d’un touché. Burrell a intercepté une autre passe de Redbird, et les Cavs semblaient avoir pleinement saisi l’élan.

Cependant, lorsque Billy Mini a couru pour un long gain en quatrième position sur le trajet qui a suivi, les Cavs ont été sifflés pour une pénalité de maintien, puis une conduite antisportive qui a conduit à l’éjection d’un joueur et a repoussé LP pour les quatrième et 25, forçant un coup de volée.

À partir de là, les Cavs sont allés trois et trois et trois.

“Ce n’était pas joli du côté offensif”, a déclaré l’entraîneur du LP Jose Medina. « Défensivement, nous nous sommes bien battus. Je suis fier des garçons pour leur combat. Ils ont fait beaucoup de bonnes choses, mais finalement, on s’est tiré une balle dans le pied. Nous avons juste eu de mauvaises pénalités qui nous ont vraiment, vraiment fait mal.

Les Cavs n’ont pas pu lancer d’attaque en première mi-temps. LP est allé trois fois lors de son premier entraînement, mais a pris une pause lorsque le botté de dégagement a frappé un joueur de Metamora et Antonio Rodriguez de LP a récupéré, mais les Cavs ont de nouveau fait trois fois.

LP a tiré deux fois de plus avant de remporter son premier essai du match sur une course de 13 verges du quart Brendan Boudreau avec un peu plus de cinq minutes à jouer dans la première demie. Ce trajet, cependant, s’est terminé par un claquement bâclé sur un botté de dégagement qui a conduit Maalik Madrigal à être plaqué pour une perte de 18 verges.

Le quart-arrière de Metamora, Kaden Hartnett, a marqué sur des points de 4 et 16 verges alors que les Redbirds prenaient une avance de 16-0 à la mi-temps.

La défense LP a forcé un quatre et retiré et a empêché Metamora de marquer malgré le départ des Redbirds sur la ligne de 15 verges de LP après le mauvais coup de botté de dégagement.

Pour commencer la seconde mi-temps, Burrell a intercepté la passe, mais LP a été appelé pour conduite antisportive et a commencé à son propre 12.

Les Cavs ont couru le ballon 13 fois et ont mélangé deux passes – des achèvements de 12 et 18 verges – avec Rodriguez plafonnant le lecteur avec une course TD de 3 verges. Boudreau a frappé Mini pour la conversion de deux points pour tirer LP en huit avec 1:53 à faire dans le quart.

“Tout est une question de cœur”, a déclaré Medina. «Nous savons que lorsqu’il s’agit de cette infraction, vous devez conduire, vous devez y aller et vous devez pousser. Ces enfants sont sortis prêts à partir. Cela nous a aidés à obtenir cette interception. C’était un bon disque que nous avons mis en place et ils le voulaient vraiment.

Après que les pénalités aient tué le prochain entraînement, l’attaque n’a pas recommencé et LP n’a pas eu une dernière chance après que Hartnett ait couru 17 verges au quatrième essai avec un peu plus d’une minute à jouer, permettant aux Redbirds de s’agenouiller pour s’épuiser. l’horloge.

La défense LP a maintenu les Redbirds à 145 verges au sol et 78 verges par la passe.

“Défensivement, pour la deuxième semaine consécutive, nous avons joué assez solide”, a déclaré Medina. “Ajouter ces deux gars (Connor Lorden et Warren Mrowicki sur la ligne) a beaucoup aidé. Ils ont vraiment mis la pression.

Les Cavs ont écopé de 16 pénalités pour 165 verges.

“C’étaient des pénalités stupides”, a déclaré Medina. «En fin de compte, nous allons nettoyer cela et nous améliorer. Il faut passer à la semaine prochaine. »

Peyton Ellermeyer a récolté 44 verges au sol en 14 courses pour mener l’offensive LP, qui s’est terminée avec 78 verges au sol et 30 verges par la passe.

LP se rend à Woodstock North au cours de la semaine 3.