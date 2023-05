LP commence lentement mais utilise une grosse manche pour se qualifier pour la finale régionale – Shaw Local

ROCK ISLAND – La veille de l’ouverture des séries éliminatoires par l’équipe de softball La Salle-Pérou, les Cavaliers, tête de série n ° 2, ont parlé de ne prendre aucun adversaire à la légère.

L’entraîneur du LP Randy Huebbe a estimé que son équipe avait fait ce mardi contre le n ° 7 Galesburg.

Les Cavaliers n’ont réussi que deux coups sûrs au cours des trois premières manches tout en ayant un coureur surpris en train de voler, un coureur choisi au troisième but et un coureur touché par un ballon au sol sans marquer de point.

Enfin, dans la quatrième manche, les Cavs ont explosé pour neuf points sur six coups sûrs et trois erreurs et ont remporté 9-0 dans une demi-finale régionale de classe 3A Rock Island.

« Nous avons parlé [Monday] nuit de ne pas être complaisant et de prendre une équipe pour acquise », a déclaré Huebbe. « C’est exactement ce que je pense que nous avons fait. Dès le départ, nous n’avions pas de vie.

« Je n’arrive pas à croire que je parle comme ça après une victoire, mais nous devons jouer mieux que ça. »

LP (29-5) accède à la finale régionale à 16 h vendredi contre le vainqueur de la demi-finale de mercredi entre le n° 3 Geneseo (27-8) et le n° 5 Rock Island (13-13).

« Nous sommes gonflés à bloc pour jouer une bonne équipe et espérons sortir avec une victoire », a déclaré la lanceuse LP Chloe Mitchell. « Je sais que ce sont toutes les deux de très bonnes équipes, et nous devons vraiment apporter notre meilleur match. »

Huebbe a déclaré qu’il surveillera la demi-finale de mercredi pour jeter un coup d’œil aux deux équipes.

« Je vais regarder les deux équipes », a déclaré Huebbe. « Rock Island n’est pas mal. Ils ont bien joué ces derniers temps. Quel que soit celui que nous jouons, nous devons être prêts pour. J’ai pu voir le lanceur Geneseo sur film à quelques reprises sur GameChanger, donc j’ai une idée là-bas, mais j’aimerais la voir en direct. Je veux voir ce que fait sa balle tombante et changer.

Pour les Cavs, ce sera leur quatrième saison consécutive à participer à un match pour le titre régional alors qu’ils cherchent à remporter leur premier championnat régional depuis 2013.

« Nous avons définitivement besoin de nos frappes », a déclaré Mitchell. « Ces dernières années, c’était ce qui manquait à chaque [regional title] jeu. Si notre frappe est activée, je pense que nous n’aurons aucun problème.

La frappe de L-P n’a pas eu lieu tôt mardi, mais Ava Lambert a fourni une étincelle alors qu’elle enfonçait le ballon dans l’espace du terrain au centre droit pour un doublé pour commencer la quatrième manche de neuf points.

« Je pense que lorsque Lambo a fait l’ajustement et a obtenu le gros coup sûr, nous l’avons utilisé pour prendre de l’élan et tout le monde a commencé à recevoir des coups sûrs », a déclaré le voltigeur gauche Kelsey Frederick. « Elle a attendu le ballon pour pouvoir frapper et elle l’a emmené dans le champ droit. »

Callie Mertes a suivi Lambert avec un simple avant que Frederick ne livre un simple RBI au milieu pour la première manche du match.

Izzy Pohar et Evin Becker ont frappé des mouches sacrifiées dans la manche, tandis qu’Ava Lannen a frappé un simple RBI et Frederick a frappé un simple de deux points lors de sa deuxième présence au bâton de la manche.

« J’ai juste utilisé l’élan de Lambo et écouté tout le monde autour de moi », a déclaré Frederick. « Le fait qu’ils essaient de m’élever m’a vraiment aidé. »

Alors que l’attaque a mis du temps à démarrer, Mitchell était présent dès le départ dans le cercle. Elle a lancé un blanchissage en trois coups sûrs, retirant sept frappeurs et en marchant un.

La défense a soutenu Mitchell avec plusieurs gros jeux.

Dans la première manche, Lannen a attrapé un court popup devant la première base et a lancé à Mertes couvrant au début pour doubler Sahara Cato de Galesburg.

Au deuxième, le joueur de troisième but Becker s’est précipité et a plongé pour un carie surgi entre la plaque et le cercle de lancer, et Addie Duttlinger a attrapé un coureur essayant de voler pour le troisième retrait.

« Je me suis concentré principalement sur mon riseball et mon curveball, et je me suis appuyé sur ma défense pour obtenir ces pop flys et ces groundouts, et ils ont très bien réussi », a déclaré Mitchell, qui s’est amélioré à 20-3 cette saison.