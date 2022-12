LP boys, girls gagnent leur propre Cavalier Classic – Shaw Local

L’année dernière, l’équipe de bowling des garçons de La Salle-Pérou s’est classée deuxième du Cavalier Classic, à seulement 56 quilles derrière Naperville Central.

Samedi, les Cavaliers sont entrés dans le dernier match du Cavalier Classic 2022 derrière Naperville Central par 50 quilles.

Cette fois, LP a vaincu les Redhawks.

Les Cavaliers ont obtenu un 981 lors du dernier match de la journée – 128 quilles de mieux que Naperville Central – pour remporter le titre avec 6 105 quilles.

“Ça fait du bien”, a déclaré Ethan Picco, senior du LP, qui a terminé deuxième à égalité avec son coéquipier David Lawrence. “L’année dernière, (Naperville Central) a fini par revenir et nous battre, donc ça fait du bien de pouvoir enfin revenir sur eux et de prendre la première place de notre tournoi.

« (En entrant dans le dernier match), nous savions que nous devions continuer et travailler aussi dur que possible. Nous avons juste gardé une bonne attitude et continué à pousser.

Les Redhawks ont terminé avec 6 027 quilles, Mendota (5 378) a terminé quatrième, Dixon (5 351) a terminé cinquième, Oregon (5 228) a terminé sixième, Streator (4 970) s’est classé huitième, St. Bede (4 931) a terminé neuvième, Ottawa (4 566) a terminé 11e. et le comté de Hall-Putnam (4 102) était 12e parmi les 12 équipes.

“C’était difficile”, a déclaré Lawrence. «(Naperville Central) arrivait mais ensuite nous venions les battre par un couple. C’était juste des allers-retours.

Picco et Lawrence ont chacun roulé une série de 1 314 six matchs.

Picco a lancé ses trois meilleurs matchs lors de la première session avec un 235, 247 et 268.

“J’ai eu une très bonne première mi-temps”, a déclaré Picco. “La deuxième mi-temps a été difficile. J’aurais aimé faire un peu mieux, mais je suis très content du résultat. C’est très amusant d’avoir (deuxième place) avec mon coéquipier. Je suis content que nous puissions partager cela.

Lawrence avait un 675 le matin et un 639 l’après-midi.

“C’est bien”, a déclaré Lawrence à propos de sa deuxième place. “C’est le plus haut que j’aie jamais placé en tant qu’individu.”

Brady Grabowski

Brady Grabowski de Streator a répété en tant que champion individuel de Cavalier Classic alors qu’il roulait un 1380.

“Ça fait du bien”, a déclaré Grabowski. « Chaque fois que je viens ici, je suis plutôt à l’aise. On se sent presque comme à la maison. C’est en quelque sorte naturel.

Grabowski a lancé une série de 651 le matin et a suivi avec un 729 l’après-midi, dont un 280.

“Honnêtement, j’ai commencé la saison assez lentement”, a déclaré Grabowski. « Mais je monte. C’est mon meilleur week-end jusqu’à présent. J’ai travaillé pour être plus constant et je me suis concentré davantage sur mon balancement de bras. Cela a été mon plus grand défi.

Clark Bonnewell de Dixon (1 243) s’est classé sixième, tandis que Paxton Bauer de Mendota (septième, 1 229), Chance Hank de L-P (huitième, 1 224) et Aaron Siebert de L-P (10e, 1 215) ont également terminé dans le top 10.

Du côté des filles, LP a lancé un 856 dans le premier match – 79 quilles de mieux que Belvidere – et a mené le reste du chemin.

L’équipe de bowling féminine La Salle-Pérou a remporté sa propre Cavalier Classic le samedi 10 décembre 2022 au Pérou.

Les Cavaliers ont lancé un 800 ou mieux dans quatre des six matchs, dont un 904 dans le cinquième match pour leur donner une avance confortable de 304 quilles avant le match final.

“C’est vraiment bien (de remporter le titre par équipe”, a déclaré la junior LP Olivia Weber, qui s’est classée deuxième individuellement. “Nous avons tous travaillé en équipe. Il y a eu beaucoup de hauts et de bas, mais tout le monde en est content.”

Weber a réalisé une série de 1 141, tandis que ses coéquipières Christine Ricci (1 089) et Makenzie Hamilton (1 059) se sont respectivement classées quatrième et septième.

Les Cavs ont accumulé 4 967 broches pour battre Belvidere par 252. St. Bede (4 714) s’est classé troisième par une broche, l’Oregon (4 396) a terminé quatrième, le comté de Hall-Putnam (3 746) a terminé septième, Mendota (3 517) a terminé huitième, Streator ( 3 458) a terminé neuvième et Ottawa (3 337) a terminé 10e parmi les 10 équipes.

Aubrée Acuncius

Aubree Acuncius de St. Bede a remporté le titre individuel en lançant une série de 1 262. Acuncius a déclaré qu’elle ne savait pas où elle se trouvait au classement tout au long de la journée et a appris qu’elle avait gagné par son père et assistant de St. Bede, Eric.

“Ça fait du bien”, a déclaré Acuncius. “J’ai été surpris. Il y a beaucoup de bons quilleurs ici.

Acuncius est entré dans le match final avec une avance de 43 quilles.

Elle a commencé le sixième match en lançant sept frappes consécutives et elle a terminé avec un 246, le meilleur match de la journée chez les filles.

“J’étais vraiment nerveux mais (l’entraîneur) Buck (Emmerling) me dit tout le temps : ‘Image suivante. ne revenez jamais sur ce que vous avez déjà fait. Il est donc toujours bon de garder cette mentalité », a déclaré Acuncius.

Sarah Beier de Hall s’est classée troisième avec un 1109, Ava Wright de l’Oregon s’est classée neuvième en 1003 et Maddy Fabish de St. Bede a terminé 10e avec un 999.