LP arrive juste à court contre Oak Forest en ouverture – Shaw Local

OTTAWA – Après un solide départ pour l’équipe masculine de basket-ball La Salle-Pérou, Oak Forest a étreint un énorme troisième quart pour prendre les devants.

Les Cavaliers se sont ralliés au quatrième et ont eu l’occasion d’égaliser dans les dernières secondes, mais ont perdu leur premier match 48-46 dans le Dean Riley Shootin ‘the Rock Tournament.

Avec Oak Forest menant 32-30 pour commencer le quatrième quart, Owen Ostott a drainé un 3 points pour pousser l’avance à 35-30, mais un revers de Brendan Boudreau pour les Cavaliers a fait 35-32.

Les Bengals ont prolongé l’avance à 42-36 avec un lay-up rapide de Johnny Wiggins avant que Deshawn Nolan n’obtienne le lay-up et la faute.

Mais lors de la prochaine possession des Cavs, London Cabrera a vidé un 3 points indispensable, puis quelques instants plus tard, Josh Senica a conduit la voie pour un seau et la faute pour obtenir LP dans les 46-42.

Les Cavs ont commencé à mettre la pression sur les Bengals et ont forcé des revirements, ce qui a conduit à un lay-up de Jack Jereb avec 20,9 secondes à jouer.

LP a obtenu un autre vol et Cabrera a réduit le déficit à 48-46 avec 13,8 restants.

Amari Brownlee d’Oak Forest a été victime d’une faute, mais le junior a raté l’avant du un contre un, permettant aux Cavs d’appeler un temps mort avec 9,9 secondes à jouer.

Les Cavs ont poussé le ballon sur le sol et ont finalement remis le ballon à Seth Adams, qui semblait avoir quelques pas sur le défenseur des Bengals.

Cependant, Je’Sean Shannon a récupéré pour faire le bloc pour sceller la victoire d’Oak Forest. “Mec, je pensais que Seth avait trois ou quatre pas sur le gamin”, a déclaré l’entraîneur du LP Jim Cherveny. “Avec neuf secondes à jouer, nous voulions juste pousser le ballon et faire passer le match en prolongation, et il semblait bien que nous l’avions, mais quelle récupération et nous avons juste raté un peu.”

Le début du match a cependant appartenu aux Cavs, qui sont sortis nets.

Le bâton de Cabrera en arrière et à 3 points avec un up-and-under de Senica a couronné une course de 7-0 des Cavs et leur a donné un avantage de 9-2.

Un flotteur Deshawn Nolan dans la voie a mis fin à la course, puis Brownlee a suivi avec un 3 points, mais Jereb a frappé un 3 points pour les Cavs avant que son alimentation dans la voie vers Boudreau pour un seau en fasse 17-7 LP après le premier quart .

“Je pense que nous sommes sortis avec beaucoup d’énergie”, a déclaré Cherveny. “Nous avons géré leur pression et obtenu de bons regards.”

Au deuxième quart, Nolan Van Duzer a placé un écran qui a donné à Adams un lay-up avant un autre fort lay-up et le drive de Senica a poussé l’avance à 21-11.

Je’Sean Shannon a frappé un tir derrière l’arc pour les Bengals, mais Adams a obtenu un rebond sur un 3 points manqué et le bâton en arrière pour une avance de 25-16 à la mi-temps.

“Josh Senica est un grand garçon physique qui demande beaucoup d’attention”, a déclaré Cherveny. “Il a eu beaucoup de planches solides et était solide dans la peinture. Il va avoir une grosse année pour nous.

Le troisième quart-temps a cependant appartenu aux Bengals, notamment de l’arrière de l’arc.

Ostott a frappé deux points consécutifs, puis Brownlee a suivi avec un long tir pour réduire l’avance du LP à 28-25.

Mais un jeu à quatre points d’Ostott, victime d’une faute alors qu’il frappait un 3 points, a donné l’avantage aux Bengals 29-28.

Avant la fin du quart-temps, Ostott a drainé un autre seau de 3 points alors qu’Oak Forest menait 32-30 avant le quatrième quart où les Bengals ont tenu bon pour la victoire.

« Je suis fier de la façon dont les gars ont réagi ce soir », a déclaré Cherveny. « Ils n’ont pas baissé la tête. Ils sont revenus et ont créé des revirements et nous avons eu une chance de l’envoyer en prolongation, mais ils ont été un peu courts. Je pense qu’ils ont montré de quoi ils sont capables et je pense que l’avenir est prometteur pour ce groupe. Pour le match, Senica a mené avec 18 points et 11 rebonds pour accompagner 10 points de Cabrera et huit de Jereb.

Ostott et Nolan ont mené Oak Forest avec 13 points chacun.