Loyola termine la saison parfaite de York et accède à la septième finale d’État depuis 2011 – Shaw Local

ELMHURST – À la recherche du premier voyage d’État de l’histoire du programme, York a finalement rencontré un adversaire samedi qu’il n’a pas pu vaincre.

Cet ennemi était la puissance éternelle Loyola, qui a mis fin à la saison parfaite des Dukes avec une victoire 30-3 en demi-finale de classe 8A à Elmhurst.

En avançant vers leur septième match pour le titre depuis 2011, les Ramblers (12-1) affronteront Lincoln-Way East samedi prochain à Champaign.

“C’est un sentiment irréel”, a déclaré le joueur de ligne défensive senior de Loyola Brooks Bahr, une recrue du Michigan. « Nous avons préparé toute la saison pour cela. Depuis la saison dernière, lorsque nous avons perdu contre Lockport en demi-finale, nous avions cette date verrouillée dans le calendrier. Nous avons joué nos mégots et maintenant nous allons déclarer.

Les Ramblers ont tenu York à 35 verges au sol et 99 verges par la passe et ont reçu deux points de touché de Johnny McGuire et trois buts sur le terrain de Michael Baker. Le quart-arrière Jake Stearney a également trouvé Corey Larsen pour un score de 70 verges.

“Nous ne pouvions pas mieux l’élaborer”, a déclaré l’entraîneur de Loyola John Holecek, dont l’équipe a remporté des titres d’État en 2015 et 2018. “C’était un plan de match bien exécuté; tout s’est en quelque sorte mis en place. La Ligue Catholique vous prépare pour un football physique et méchant. Vous ne voyez pas beaucoup de faibles, ce qui vous prépare à des matchs physiques et difficiles.

Quant à York (12-1), les souvenirs impérissables d’une saison digne d’un livre de contes ne seront pas seulement de leurs nobles réalisations, qui comprenaient une toute première saison régulière parfaite, un record de programme de 12 victoires et un troisième voyage en demi-finale, le premier depuis 2006. Ils seront aussi d’un lien indéfectible entre les joueurs et les entraîneurs.

« J’espère que dans quelques jours », a déclaré le quart-arrière Matt Vezza, « nous pourrons prendre le temps de réfléchir à quel point cette saison a été spéciale et à quel point ce groupe est spécial. Et j’espère que les sous-classes pourront continuer. Je veux revenir et regarder cette équipe jouer dans un championnat d’État.

“Nous avons eu une excellente saison et j’espère que nous pourrons l’apprécier dans les prochains jours. Tout le monde était engagé dans le même objectif et c’était de gagner un championnat d’État. Nous avions plus de 90 enfants qui évoluaient dans la même direction et cela le rendait spécial. Tout le monde voulait gagner et réussir.

Les Dukes, qui traînaient 17-3 à la mi-temps, ont obtenu un placement de 22 verges par Damian Glodz au milieu du deuxième quart.

“Nous jouons ensemble depuis si longtemps”, a déclaré le receveur large senior des Dukes, Charlie Specht, qui a capté trois passes pour 25 verges. “Peu importe le résultat, je ne voudrais pas que ça se termine avec un autre groupe de gars. Nous avons grandi ensemble et nous avons été dans toutes les situations sur le terrain de football ensemble.

Anthony Mancini a également réussi deux réceptions pour 38 verges pour les Dukes, qui n’ont récolté que 143 points au total dans une saison qui comprenait également le championnat West Suburban Silver.

“Vous pouvez dire que notre programme est construit sur l’amour, pas sur la peur”, a déclaré l’entraîneur de York Mike Fitzgerald, dont le programme a une fiche de 22-3 au cours de ses 25 derniers matchs. « Ce groupe senior a fait tout ce que je leur ai demandé de faire et je ne peux pas imaginer qu’ils ne seront pas à l’entraînement la prochaine fois que nous nous entraînerons. Ils font les choses de la bonne manière et je ne suis pas surpris des résultats en raison du type de caractère qu’ils ont. Ils laisseront un héritage durable, leur influence se fera sentir pour les années à venir.

« Loyola est une excellente équipe de football et ils ont un excellent programme. C’est ce que nous essayons de faire et je pense que nous comblons l’écart.