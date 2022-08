Loyola prêt à commencer la saison contre la centrale électrique de l’Ohio St. Xavier sur ESPN – Shaw Local

Loyola n’avait pas besoin de beaucoup de motivation pour commencer la saison après avoir chuté en demi-finale de classe 8A l’an dernier, mais lorsque les Ramblers accueilleront St. Xavier (Ohio) le 28 août, il y aura un élément supplémentaire.

ESPN diffusera le match.

“Nous sommes vraiment excités et prêts à faire un spectacle”, a déclaré le joueur de ligne défensive de Loyola Brooks Bahr. “Nous avons eu une puce sur l’épaule depuis l’année dernière et nous sommes juste prêts à montrer ce que nous pouvons faire.”

L’émission nationale fera partie du coup d’envoi du football du lycée GEICO ESPN qui comprend sept matchs entre le 25 et le 27 août et épinglera deux des meilleurs programmes du lycée du Midwest l’un contre l’autre. St. Xavier a remporté quatre titres d’État de la division I de l’Ohio depuis 2005, le plus récemment en 2020, tandis que Loyola a remporté trois titres d’État au total, deux depuis 2014.

Jouer contre un adversaire de l’extérieur de l’État pour commencer la saison n’est pas nouveau pour les Ramblers. En 2019, Loyola a commencé l’année contre St. Ignatius (Cleveland) et a accueilli l’Université Marquette (Wisconsin) pour commencer la saison dernière.

Loyola a traversé la routine de jouer contre une équipe qu’ils ne connaissent peut-être pas et les Ramblers savent à quel point le travail de préparation est important pour un match d’ouverture de saison comme celui-ci.

“Nous avons affronté des équipes de l’extérieur de l’État, nous savons à quoi elles ressemblent”, a déclaré Jack Fitzgerald. “Avoir besoin de ce premier match et être capable de se débarrasser de cette rouille et de se mettre au travail sera très important.”

De nombreux joueurs attendent avec impatience ce qui pourrait être leur seule opportunité de jouer en direct sur ESPN, mais ils ne traitent pas le jeu différemment. Ils savent qu’il y aura plus d’accent mis sur ce jeu puisque les fans de partout au pays regarderont.

Mais les tribunes seront remplies comme elles le sont n’importe quel autre samedi, en particulier pendant les séries éliminatoires, et les Ramblers savent qu’ils ne peuvent pas laisser le moment devenir trop grand.

“C’est juste un autre match”, a déclaré le quart-arrière Jake Stearney. “Bien sûr, ça va être diffusé en direct, les tribunes seront pleines, mais ce n’est qu’un autre match. Nous traitons tout de la même façon.

Loyola pourra faire du repérage à Saint-Xavier puisque les Bombers commencent leur saison une semaine plus tôt, mais les Ramblers tenteront de tout mettre en place avant le début de la saison. L’équipe retourne trois partants de la défensive de la saison dernière et mettra en vedette une attaque expérimentée qui a de nouveaux visages.

La plupart des équipes font face à une certaine adversité lors du premier match de la saison alors qu’elles essaient de comprendre ce qu’elles peuvent et ne peuvent pas faire, c’est pourquoi l’entraîneur de Loyola, John Holecek, souhaite que ses joueurs gardent les choses en perspective lorsqu’ils ouvrent l’année à la télévision nationale. .

“Je veux que nous soyons préparés et que nous ne soyons pas gênés, mais le but ultime est les séries éliminatoires et le championnat d’État”, a déclaré Holecek. « Nous devons garder cela en perspective. C’est grand, c’est important.