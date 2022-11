Loyola étouffe Lincoln-Way East pour remporter le championnat d’État de classe 8A – Shaw Local

CHAMPAIGN – Jake Stearney et Declan Forde sont retournés dans leur enfance pour commencer le plus grand match de leur vie.

Le quart-arrière et le receveur large de Loyola ont toujours lancé un scintillement de puces avant le début de leurs matchs à l’école primaire en grandissant, alors quand le coordinateur offensif des Ramblers Tyler Vradenburg leur a demandé s’ils voulaient commencer le match de titre d’État de classe 8A de samedi avec le jeu, la réponse parait clair.

“Vous ne vivez qu’une fois”, a déclaré Stearney. « Match de championnat d’État. Pourquoi pas?”

Loyola a utilisé le jeu lors de sa première possession offensive et lorsque le ballon est revenu à Stearney, il a trouvé un Forde grand ouvert pour une passe de 80 verges pour donner le ton à la victoire 13-3 du championnat des Ramblers.

Declan Forde de la Loyola Academy a réussi un touché au cours du premier quart samedi contre Lincoln-Way East lors du match de championnat d’État de classe 8A à Champaign. (Joe Lewnard/jlewnard@dailyherald.com)

“Ce fut l’un des moments les plus effrayants de ma vie”, a déclaré Forde. “En voyant cette balle dans les airs, j’ai eu l’impression qu’il y avait une éternité avant qu’elle n’atterrisse dans mes mains. C’est une sensation fantastique.

Loyola (13-1) a remporté son quatrième titre d’État dans l’histoire du programme, le troisième depuis 2015. Samedi était la quatrième rencontre entre les Ramblers et les Griffins lors des cinq dernières séries éliminatoires et la deuxième du championnat 8A.

Les Ramblers n’ont pas fait grand-chose offensivement en première mi-temps, mais tout comme leur première possession offensive du match, le début de Loyola en seconde mi-temps a semblé mettre le match de côté pour de bon.

Loyola a augmenté son avance à 13-3 au milieu du troisième quart lorsque les Ramblers ont effectué 11 matchs et 80 verges pour commencer la deuxième mi-temps. Stearney a rejoint Forde pour une passe de touché de 17 verges avec 5:46 à faire dans le quart.

Stearney a complété 14 tentatives de passes sur 19 pour 174 verges tandis que Forde a réussi trois attrapés pour 110 verges. Loyola a récolté 44 verges au sol.

L’entraîneur des Ramblers, John Holecek, avait dit à ses joueurs toute la saison qu’ils étaient aussi proches que possible d’une équipe parfaite. La seule défaite de Loyola a été proche du champion d’État de classe 7A, Mount Carmel.

“J’ai été inspiré par ces gars et confiant grâce à eux”, a déclaré Holecek. “C’était génial de les avoir à nos côtés.”

Lincoln-Way East (13-1) a contrôlé le temps de possession pendant une grande partie de la première mi-temps, mais n’a réussi que trois points sur un panier de 30 verges de Carter Nair avec 4:20 à faire au deuxième quart quand il a réussi à le Loyola 14.

Les Griffins ont eu une dernière chance d’essayer de rapprocher le score au milieu du quatrième quart lorsqu’ils ont eu le ballon au Loyola 44, mais Jack Parker et Matty McGovern se sont combinés pour s’attaquer au quart-arrière de Lincoln-Way East Braden Tischer lors d’une ruée vers le quatrième essai.

Tischer a complété 11 passes sur 20 pour 81 verges et en a ajouté 59 au sol tandis que James Kwiecinski s’est précipité pour 56 verges.

“Nous sommes honorés et bénis d’être ici ce soir”, a déclaré l’entraîneur de Lincoln-Way East, Rob Zvonar. « Évidemment, ce n’est pas le résultat que nous voulions, mais nous allons continuer à travailler dur. Je suis fier de ces jeunes hommes.

Stearney et ses coéquipiers ont grandi en regardant le football de Loyola, voulant être sur le terrain pour remporter un titre d’État. Après avoir perdu contre Lockport en demi-finale 8A la saison dernière, Stearney et les seniors se sont assurés de réparer ce qui les empêchait de réaliser leurs rêves afin que cela ne se reproduise plus.

Il suffisait de retourner dans leur enfance pour s’assurer que cela deviendrait réalité.

“C’est formidable de voir que cela porte ses fruits dans le match de championnat d’État”, a déclaré Stearney.