Loyola élimine IC Catholic en désavantage numérique 47-0 – Shaw Local

ELMHURST — Loyola était prête pour un match de boxe poids lourd vendredi soir. Mais lorsque les Ramblers sont arrivés sur le ring, c’était comme si l’autre boxeur ne s’était pas présenté.

Les Ramblers ont travaillé toute la semaine en prévision d’un match test difficile contre IC Catholic qui a épinglé le champion en titre de l’État de classe 8A, Loyola, contre le champion en titre de l’État de classe 3A, les Knights. Mais l’IC Catholic n’a pas fait jouer neuf de ses meneurs de jeu en raison de diverses blessures et de grippes qui sévissaient dans l’équipe, selon l’entraîneur des Knights, Bill Krefft.

Cela n’a pas empêché Loyola de faire le show, utilisant les trois phases du match pour remporter une victoire 47-0.

« C’était un peu décevant, bien sûr, parce que nous planifiions un match contre leurs gars, ils avaient beaucoup de bons joueurs », a déclaré le demi de coin de Loyola JT Kurtzweil. « Ne pas les jouer était un peu décevant à voir, mais c’était bien de faire venir des gars qui ne jouent pas autant alors que nous avons commencé à accumuler plus de points au tableau. »

Loyola (7-0) n’a pas perdu de temps pour donner le ton du match en début de match en utilisant les trois phases. Jack McGrath a intercepté le troisième jeu du match et l’a renvoyé pour un touché pour donner aux Ramblers une avance de 7-0 avec 10 :54 à jouer au premier quart.

Loyola a ensuite conduit depuis sa propre ligne de 28 verges et a marqué lorsque le quart-arrière Ryan Fitzgerald a marqué un touché de 13 verges pour donner aux Ramblers une avance de 14-0 avec 8:33 à jouer au premier quart. Ensuite, les équipes spéciales se sont impliquées, avec Loyola bloquant le botté de dégagement des Knights près de la ligne de but et Jimmy McGovern sautant sur le ballon pour marquer et donner à son équipe une avance de 21-0 avec 5:58 à jouer au premier quart.

« Une fois que nous avons appris qu’ils n’allaient affronter aucun de leurs joueurs, cela nous a simplement motivés davantage », a déclaré Fitzgerald. « Nous ne voulons pas conduire ici dans le froid pendant une heure un vendredi pour jouer à personne et c’est ce qu’ils nous ont donné. Après le choix, après le botté de dégagement bloqué, l’énergie est montée sur notre touche.

Finley Miller a marqué sur une course de 2 verges avec 14,7 secondes à jouer au premier quart pour donner aux Ramblers une avance de 28-0. Ensuite, Kurtzweil a intercepté une passe sur la possession suivante des Knights et l’a renvoyée pour un touché avec 9:54 à jouer au deuxième quart pour donner une avance de 35-0 à Loyola. Lucas Holubar est arrivé au poste de quart-arrière et a lancé un touché de cinq verges à David Pezza avec 6:36 à jouer au troisième quart et Devion Johnson s’est précipité pour un touché de 5 verges dans les dernières minutes du match.

Fitzgerald a complété quatre de ses cinq passes pour 45 verges tandis que Holubar a complété six de ses huit passes pour 74 verges. Drew MacPherson a ajouté 52 verges au sol au premier quart.

Même si ce n’était pas le match auquel ils s’attendaient, Kurtzweil était fier que les Ramblers aient joué un match complet lors de l’éruption.

« Trois phases du jeu sont importantes », a déclaré Kurtzweil. « C’est pourquoi le score du match était ce qu’il était. »

Willy Bryk a remplacé les Knights et a complété deux de ses sept tentatives de passes pour 12 verges et s’est précipité pour 13.

IC Catholic (5-2) a joué sans l’engagement de l’Iowa KJ Parker, le quart partant Dennis Mandala et JP Schmidt, pour ne citer que quelques joueurs. Krefft a déclaré que tous les joueurs portés disparus souffraient de différentes blessures qui les empêchaient de jouer. Il n’était pas certain que les blessures empêcheraient ses meneurs de jeu de participer aux deux derniers matchs de la saison régulière, affirmant qu’ils en sauraient davantage mardi.

« Je n’avais pas à faire de choix ni à choisir une opportunité », a déclaré Krefft. « Parfois, lorsque vous avez une équipe de 32 joueurs et qu’il vous manque neuf joueurs et que beaucoup d’entre eux jouent dans les deux sens, vous ne pouvez pas faire grand-chose. Nous avons donc élevé des gars plus jeunes pour essayer de combler les places et de les poursuivre.

Les Knights affronteront De La Salle vendredi tandis que les Ramblers accueilleront Benet le samedi 14 octobre.

Loyola veille également à ne pas regarder au-delà de Benet avec le mont Carmel qui se cache au cours de la semaine 9. Alors que les Ramblers considèrent la Caravane comme un match énorme, ils savent qu’ils doivent d’abord se concentrer sur les Redwings.

« Nous ne nous concentrons pas sur le mont Carmel », a déclaré Fitzgerald. « C’est Benet cette semaine. »