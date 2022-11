Loyola affronte des obstacles au deuxième tour du match IHSA Classe 8A avec Edwardsville – Shaw Local

Loyola devra faire face à plusieurs défis lors de son match de deuxième tour de classe 8A contre Edwardsville samedi, mais l’obstacle le plus difficile sera de surmonter la perte de l’avance du porteur de ballon Will Nimesheim.

Le junior s’est blessé au genou contre Plainfield South samedi et manquera le reste des séries éliminatoires. Désormais, Loyola tentera de combler les lacunes tout en essayant d’avancer.

“Cela devient simplement plus un effort d’équipe où nous allons devoir faire intervenir d’autres gars”, a déclaré l’entraîneur de Loyola, John Holecek. “Nous pouvons avoir des gars qui changent de position, mais nous avons toujours eu quelqu’un prêt à faire le travail supplémentaire et j’espère que ce sera la même chose cette fois.”

Loyola manquait déjà un corps pour le reste de la saison dans le groupe des porteurs de ballon après que le remplaçant Drew McPherson se soit cassé la cheville contre Marist lors de la semaine 6.

Holecek a déclaré que Luke Foster, qui a commencé la saison dans l’équipe de deuxième année, a eu de bonnes courses récentes et pourrait obtenir d’autres courses. Kyan Gibbs a également impressionné au cours de la saison alors qu’il était en bonne santé tandis que Ryan Croddock a également présenté de bonnes courses.

Le quart-arrière Jake Strearney continuera également d’être une menace courante comme il l’a été toute la saison.

Loyola devra également parcourir 289 miles pour jouer à Edwardsville après que les Tigers n ° 22 aient battu O’Fallon n ° 11, lors de leur match de premier tour.

“Vous vous inquiétez des choses que vous pouvez contrôler et c’est quelque chose que nous ne pouvons pas contrôler”, a déclaré Holecek à propos du long roadtrip. « Nous en prenons soin et essayons de le rendre aussi agréable que possible jusqu’à ce que nous y arrivions et ensuite c’est un match de football. … On va faire la même chose, ça va juste être un peu plus au sud.

Loyola tentera d’arrêter une attaque athlétique et rapide, dirigée par le quart-arrière Jake Curry et le receveur large Daion Gaton, qui a capté quatre touchés contre O’Fallon. Holecek pensait que sa défense avait tiré beaucoup de leçons de sa défaite de la semaine 9 contre le mont Carmel où la Caravane avait marqué 42 points.

Il verra ce que les Ramblers ont appris samedi.

“Beaucoup de ces choses que nous avons mal faites, vous essayez de les réparer, essayez de les montrer sur bande”, a déclaré Holecek. «Vous vous assurez que vos pieds sont droits, vous ne courez pas vers le haut du terrain, vous ne créez pas de couloirs de course, vous ne traînez pas le long de la ligne de mêlée, toutes ces choses que vous pouvez faire mieux et régler à l’entraînement. Mais nous sommes certainement impatients de le voir deux semaines plus tard.

Ron Dawczak pense que Marist est à l’épreuve pour son match de deuxième tour de classe 8A contre York samedi.

L’entraîneur des RedHawks a vu son équipe affronter les meilleures équipes de l’État tout au long de la saison et sait que Marist a appris d’importantes leçons en préparation pour les Dukes, classés n ° 5 dans le dernier classement de Friday Night Drive.

“Je pense que l’expérience que nous avons des équipes contre lesquelles nous avons joué tout au long de l’année nous aide à nous préparer pour ce match et à quoi s’attendre d’une équipe comme York qui est vraiment talentueuse”, a déclaré Dawczak.

Les trois défaites de Marist sont survenues contre trois équipes classées parmi les huit premières selon Steve Soucie de Friday Night Drive. Les RedHawks ont commencé la saison contre le n ° 8 Glenbard West (33-31) et se sont inclinés contre les rivaux CCL / ESCC Blue n ° 1 Mount Carmel (42-7) et n ° 4 Loyola (28-17).

Dawczak pense que Marist a appris que les bonnes équipes leur feront payer leurs erreurs. Les RedHawks ont pris du retard contre Glenbard West en raison de revirements et les attaques de Mount Carmel et de Loyola ont profité des affectations manquées pour obtenir de gros scores.

Marist a appris à riposter et l’a utilisé lors de son match de rivalité de la semaine 9 contre Brother Rice pour revenir et gagner.

“Les faire voir et comprendre que l’équipe va être blessée, que ce soit en attaque ou en défense”, a déclaré Dawczak. “C’est ce buy-in où 11 gars font leur travail, ce qui nous donne les meilleures chances de réussir. C’est quelque chose que je pense que nous pouvons tirer des jeux précédents.

Des affrontements comme celui de samedi sont la raison pour laquelle Dawczak aime ajouter des matchs hors conférence difficiles. Bien que le dossier de 7-3 puisse donner l’impression que les RedHawks ne sont pas aussi bons que certaines autres équipes de classe 8A, Dawczak préférerait acquérir de l’expérience tant que Marist remporte cinq victoires.

« Une fois que vous êtes en séries éliminatoires, tout peut arriver, nous l’avons montré dans le passé », a déclaré Dawczak. “Quand nous avons fait des points, nous avons été 6-3, 5-4, donc le calendrier que vous jouez peut vous aider à vous préparer pour les séries éliminatoires.”

L’entraîneur de St. Rita, Todd Kuska, ne pensait pas que les Mustangs aient joué aussi bien qu’ils le pouvaient malgré leur victoire en classe 7A contre Genève vendredi.

“Nous avons survécu”, a déclaré Kuska. “Nous n’avons pas joué de notre mieux à certains moments, parfois nous l’avons fait. J’essaie de faire comprendre à mes gars que ce sont les séries éliminatoires maintenant, vous gagnez ou rentrez chez vous. J’ai dit aux seniors que vous jouiez tant que vous vouliez jouer maintenant.

Les Mustangs ont pris une avance de 24-0 grâce à de gros jeux défensifs qui ont donné un élan à l’offensive, mais Kuska pensait que son équipe aurait pu se construire une plus grande avance. L’équipe a manqué beaucoup de petites choses comme des missions manquantes qui ont empêché St. Rita de prolonger les trajets et d’exclure les Vikings.

St. Rita se concentrera sur les fondamentaux au début de la semaine dans sa préparation pour son match de deuxième tour contre Prospect vendredi. Kuska sait que son équipe devra jouer un match plus propre si elle veut se qualifier pour les quarts de finale.

“Ce sera un match que nous devrons examiner et voir ce que nous pensons pouvoir faire”, a déclaré Kuska. « Je sais que nous allons devoir marquer des points. Nous devons juste exécuter dans toutes les phases du jeu. “

La défense de Brother Rice a joué son meilleur match pour débuter les séries éliminatoires.

Les Crusaders ont connu leur deuxième blanchissage de 2022 après avoir battu Jacobs 27-0 vendredi pour commencer les séries éliminatoires de classe 7A et Brother Rice savait qu’il pourrait contrôler son match d’ouverture s’il commençait rapidement.

“J’ai l’impression que si nous faisons notre travail, nous pouvons contrôler le jeu”, a déclaré le secondeur des Crusaders Christian Pierce. « Nous sommes très efficaces lorsque nous faisons notre travail.

Brother Rice a limité Jacobs à 162 verges au total en attaque, avec 96 verges au sol. Les Golden Eagles n’ont pas réussi à dépasser le Brother Rice 16 pendant tout le match.

Le physique des Crusaders a évolué vers un nouveau système défensif sous la direction de l’entraîneur de première année Casey Quedenfeld. Après avoir cédé 51 points à Loyola lors de la semaine 4, Brother Rice a progressé et n’a pas accordé plus de 28 points avant de tomber face à Marist lors de la finale de la saison régulière 34-16.

Brother Rice bat son plein au moment où cela compte le plus et la défense cherche à continuer à jouer des matchs complets lorsqu’elle affrontera Collinsville au deuxième tour des séries éliminatoires.

“Nous avons beaucoup de meneurs de jeu en défense avec la ligne D, obtenant une pénétration à chaque jeu, le secondaire faisant son travail et cela commence vraiment avec la pénétration à l’avant qui nous libère (les secondeurs)”, a déclaré Pierce. “Ils ont fait un excellent travail toute l’année.”

Le CCL / ESCC a connu un bon début de séries éliminatoires, ses 13 équipes ayant une fiche de 11-2.

Les quatre équipes de la CCL/ESCC Blue (Loyola, Mount Carmel, Marist et Brother Rice) se sont qualifiées tandis que les trois équipes de qualification de la CCL/ESCC Green (St. Rita, Niles Notre Dame et Nazareth) se sont également qualifiées pour le deuxième tour. Joliet Catholic, Providence, St. Ignatius et Carmel ont également avancé tandis que Fenwick et St. Viator ont terminé leurs saisons avec une défaite.

Les équipes de la conférence ont dominé leurs adversaires 439-158, une moyenne de 33,8 points marqués et 12,2 accordés. Sept équipes ont marqué plus de 40 points – Loyola, Mount Carmel, Marist, Joliet Catholic, Nazareth, St. Ignatius et Carmel.

Dix équipes peuvent se qualifier pour leurs quarts de finale respectifs, les Hilltoppers et les Celtics s’affrontant lors des éliminatoires de classe 4A.

Joe Stevenson a contribué à ce rapport