Loyer au Canada en hausse de 10% en juillet par rapport à l’année dernière: rapport

Le loyer moyen au Canada pour toutes les propriétés a augmenté de plus de 10 % d’une année sur l’autre en juillet, selon une récente analyse nationale des inscriptions en ligne.

Le dernier rapport national sur les loyers, publié par Rentals.ca et Bullpen Research and Consulting, a révélé que le loyer moyen pour tous les types de propriétés – y compris les maisons unifamiliales, les maisons en rangée, les appartements locatifs, les appartements en copropriété et les appartements au sous-sol – affiché sur le site Web était de 1 934 $ en juillet. .

Il s’agit d’une augmentation de 10,4 % par rapport au même mois en 2021.

Le rapport a révélé que le loyer moyen en juillet 2022 n’était que de 20 $ en dessous du pic pré-pandémique de 1 954 $ en septembre 2019.

D’un mois à l’autre, le loyer moyen a augmenté de 2,6% en juillet par rapport à juin, ce qui en fait le deuxième bond mensuel le plus élevé en trois ans, a déclaré le président de Bullpen Research and Consulting, Ben Myers, dans un communiqué de presse.

« Les loyers ont été stimulés par une croissance (ou des augmentations) des loyers de 20 % et plus dans plusieurs grandes municipalités du Canada, et une croissance à deux chiffres dans un certain nombre des marchés locatifs les plus abordables, comme Red Deer et Saskatoon », a déclaré Myers.

Le taux de location médian en juillet était de 1 799 $, en hausse par rapport à 1 750 $ en juin et une augmentation de 9 % par rapport à 1 649 $ en juillet 2021.

Le rapport indique que les travailleurs qui retournent au bureau sont l’un des facteurs à l’origine de la hausse des prix des loyers.

La hausse des taux hypothécaires et les inquiétudes concernant la baisse future des prix sur le marché du logement frappent les acheteurs potentiels avec un “double coup dur”, indique le communiqué de presse. La hausse des taux d’intérêt empêche également les vendeurs potentiels de vendre leurs propriétés. Ces facteurs pourraient entraîner une plus grande demande sur le marché locatif.

“L’immigration reste élevée et le taux de chômage à l’échelle nationale reste proche de ses plus bas historiques, donc malgré certaines craintes de récession, la demande du marché locatif reste forte”, indique le rapport.

TOP LISTES DE VANCOUVER ET DE LA C.-B.

Une analyse de 35 villes canadiennes a révélé que Vancouver était en tête de liste avec le loyer mensuel moyen le plus élevé pour une maison d’une et deux chambres en juillet de cette année à 2 500 $ et 3 630 $, respectivement, pour des augmentations d’une année à l’autre de 14,4 pour cent et 19,4 pour cent.

Comparativement à juin, le loyer moyen d’une maison d’une chambre à Vancouver a augmenté de 3,6 % et de 4,8 % pour une maison de deux chambres.

Le loyer moyen à Toronto en juillet a augmenté de 21,6 % d’une année sur l’autre pour atteindre 2 257 $ pour une maison d’une chambre et de 25 % pour atteindre 3 259 $ pour une maison de deux chambres. Toronto s’est classée quatrième sur la liste des loyers les plus élevés.

D’un mois à l’autre, le loyer moyen à Toronto a augmenté de 4 % pour une maison d’une chambre et de 7,8 % pour une maison de deux chambres.

Montréal s’est classée 24e sur la liste, avec un loyer moyen en juillet en hausse de 8,9 % à 1 543 $ pour une maison d’une chambre par rapport à l’année précédente et de 5,7 % à 1 958 $ pour une maison de deux chambres.

La Colombie-Britannique avait le loyer moyen le plus élevé pour tous les types de propriétés en juillet, à 2 590 $, en hausse de 19 % d’une année sur l’autre.

L’Ontario est arrivé deuxième avec un loyer moyen en hausse de 15,2 % pour atteindre 2 332 $ d’une année sur l’autre, tandis que la Nouvelle-Écosse s’est classée troisième après que le loyer moyen a augmenté de manière significative en juillet de 25 % d’une année sur l’autre pour atteindre 2 222 $.

Le Manitoba a été la seule province à voir son loyer moyen diminuer en juillet 2022 par rapport à juillet 2021, même s’il n’a représenté qu’une légère baisse de 3 $ à 1 377 $.

Les maisons unifamiliales sont les unités les plus chères répertoriées sur Rentals.ca, selon le rapport, en hausse de 14,1 % en juillet pour atteindre 3 043 $ par rapport à l’année précédente. Le loyer moyen des maisons unifamiliales a augmenté de 391 $ depuis janvier.

Le loyer mensuel moyen des maisons en rangée a augmenté de 17,3 % par année pour atteindre 2 465 $ et de 14,4 % pour atteindre 2 306 $ pour les appartements en copropriété.

Les appartements ont connu une augmentation d’une année sur l’autre de 7,7 % pour atteindre 1 743 $ en juillet.