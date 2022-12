Loyautés divisées et compromis désordonnés pour les réfugiés ukrainiens à Belgorod en Russie | Nouvelles du monde

Les arrière-salles du siège local du parti communiste près de l’aéroport de Belgorod sont remplies de fournitures.

Il y a des sacs d’oignons, de la viande appuyée contre les portes du garage pour qu’elle reste congelée, des sacs en plastique remplis de riz et de produits secs, et un gros chou, assez pour nourrir une famille pendant une semaine environ, bien que lourd à transporter d’ici à l’arrêt de bus.

Il y a des couches et des produits de nettoyage et une pile de jouets dans le coin pour les enfants qui vont passer leur premier Nouvel An, la grande fête dans cette partie du monde, loin de chez eux.

Ce sont des dons de toute la Russie, et Evgeny Bakalo les montre fièrement. Son travail quotidien est la pose de vitres, mais au cours des huit dernières années, il a passé son temps libre à faire ce qu’il pouvait pour aider les Ukrainiens dont les sympathies vont à Moscou, pas à Kiev.

Après que les séparatistes soutenus par la Russie se sont soulevés contre Kiev en 2014, M. Bakalo se rendait dans le Donbass apportant des fournitures pour les enfants, y compris du matériel pédagogique.

Image:

Les coulisses d’un siège du parti communiste local près de Belgorod



Je demande s’il a retiré les livres ukrainiens des écoles, comme cela aurait été le cas dans la région de Kharkiv lorsqu’elle était sous occupation russe au début de cette année.

“Nous n’ajoutons que des livres, nous ne nions pas la littérature ukrainienne, elle fait partie de la littérature russe. Nous ne nions pas la langue ukrainienne. Mais les manuels qui déforment l’histoire, nous ne les accueillons bien sûr pas”, a-t-il déclaré.

“Je ne peux pas être contre ma patrie”

À Belgorod, son objectif est de trouver ce qu’il peut pour les réfugiés qui se trouvent de ce côté de la frontière. Il dirige une organisation appelée “The Tenth Circle”, une référence à l’enfer de Dante et ses neuf cercles d’enfer. M. Bakalo est à la fois philosophe et ardent soviétophile.

“Je suis né en Union soviétique, j’y ai reçu une excellente éducation”, dit-il. “Je ne peux pas être contre ma patrie même si je n’approuve pas certaines mesures du gouvernement.”

Les réfugiés que nous rencontrons dans son centre n’ont pas envie de se montrer. Kharkiv est à seulement 80 km au sud-ouest de Belgorod et la plupart ont fui la région de Kharkiv.

Pendant près de six mois, ils ont été sous occupation russe. Puis, en août, les Ukrainiens ont repoussé une offensive éclair qui a jeté l’armée russe sur le dos. La plupart ont des sympathies pro-russes et ils n’ont pas honte de le dire.

Mais ils ont peur de ce qu’ils ont entendu sur la chasse aux collaborateurs pro-russes chez eux.

La chasse aux collaborateurs pro-russes en Ukraine

“Des voisins qui soutiennent l’armée ukrainienne les dénoncent et ils se font emmener. Des gens disparaissent”, raconte une fille d’Izyum, impeccablement maquillée, son énorme capuche d’hiver hissée pour cacher son visage.

“Ils disent que les chauffeurs de taxi qui emmenaient les gens à la frontière russe sont tués. Et beaucoup de gens qui coopéraient avec les Russes, sont allés travailler pour l’administration, comme enseignants, dans les services de gaz ou d’électricité, ont tous été envoyés en prison. “

Il est difficile de vérifier certaines rumeurs et ce sont des rumeurs et des informations, fausses ou non, qui exacerbent le gouffre idéologique entre la majorité en Ukraine qui considère la Russie comme l’agresseur et ceux qui ont absorbé les messages de Moscou et pensent qu’elle n’avait d’autre choix que d’envahir .

L’effet sur les lignées générationnelles

L’Ukraine traque activement les collaborateurs et il y a une peine de 15 ans de prison pour ceux qui ont aidé et encouragé les forces russes. Le simple fait d’être en Russie peut rendre la vie difficile pour les proches de l’autre côté de la frontière et la décision de fuir de cette manière divise les familles, souvent selon des lignes générationnelles.

“Ma propre fille pourrait me remettre au SBU (renseignement ukrainien)”, raconte Olga (pseudonyme), qui était enseignante dans la région de Kharkiv et, comme M. Bakalo, profondément nostalgique de l’époque soviétique.

“Elle m’a dit : ‘Maman, les gens comme toi n’ont pas leur place dans une école. Je te remets au SBU’. J’ai supprimé la correspondance.”

Les services de renseignement ukrainiens ont de bonnes raisons de s’inquiéter. Dans un centre commercial de Belgorod, on nous présente un jeune homme qui a quitté Kharkiv et qui travaille maintenant pour la Russie sur des questions de défense. Lui et M. Bakalo figurent tous deux sur une liste ukrainienne tristement célèbre mais non officielle, Myrotvorets, qui nomme des personnes considérées comme des ennemis de l’État ukrainien.

Myrotvorets, ironiquement, se traduit par « pacificateur ».

“Une personne ne peut pas se reprocher ses propres problèmes”

“Tous ceux qui se trouvent sur le territoire de la Fédération de Russie sont désormais des ‘personnes rejetées’ pour les Ukrainiens”, nous dit cet homme. “Ils ont peur que les connaissances dont ils disposent soient utilisées contre l’Ukraine.”

Comprend-il pourquoi tant de gens en Ukraine détestent la Russie maintenant ?

“Les gens doivent avoir un ennemi, psychologiquement”, dit-il. “Une personne ne peut pas se blâmer pour ses propres problèmes.”

Contrairement à lui, il y a des dizaines de milliers d’autres Ukrainiens qui ont fui vers la Russie parce qu’ils n’avaient pas d’autre choix. Les lignes de front changeantes sont difficiles à franchir. Beaucoup ont traversé la Russie et l’Europe, désireux de passer le moins de temps possible à l’intérieur du pays qui bombarde le leur. D’autres essaient de faire la paix avec leur nouvelle réalité.

“Oui, je reste ici dans un État agresseur. Oui, je suis prêt à recevoir de l’aide des mains russes. Oui, je risque d’être privé de mon travail, de ma maison, de ma réputation car rester ici et ne pas aller en Europe, c’est Je suis d’accord avec le fait que je reste dans un état d’agresseur. Mais je ne peux pas expliquer à tout le monde les raisons pour lesquelles je suis resté”, a-t-il ajouté.

Un compromis désordonné

Nika Karakonstantin s’est enfuie en Russie avec quatre de ses enfants en mars, d’un village de la région de Kharkiv. Elle dirige maintenant un centre de jour pour enfants où elle s’occupe d’enfants réfugiés ukrainiens, leur enseignant aussi bien en ukrainien qu’en russe.

C’est un compromis désordonné, mais à Belgorod, elle est juste de l’autre côté de la frontière où elle vivait, avec de la nourriture, du chauffage et des fournitures et une certaine certitude quant à ce que demain nous réserve. Ses enfants peuvent grandir en toute sécurité.

Image:

Nika Karakonstantin dirige un centre de jour pour enfants en Russie



Son fils aîné est cependant resté sur place.

“Tout ce qu’il dit, c’est ‘Maman, je t’aime, je comprends que tu n’avais pas le choix. Mais je ne peux pas venir vers toi. Je ne peux pas surmonter le sentiment de colère, de dégoût, de haine. Je ne ferai pas comme toi. Je ne peux pas pardonner’.”