Une fille de treize ans a été tragiquement abattue et tuée dans une fusillade en voiture le samedi soir en Caroline du Nord.

Quatre personnes ont été arrêtées et accusées de meurtre au premier degré à la suite de l’incident meurtrier.

Layalti Allah, 13 ans, a été tuée dans une fusillade en voiture Crédit : Youtube/WCNC

La jeune fille tuée a été identifiée comme étant Loyalti Allah. Elle a été considérée comme un spectateur innocent de la violence, qui n’a fait aucune autre victime.

La police a révélé que Layalti était assis à une table de pique-nique avec des amis lorsqu’un véhicule est arrivé, a commencé à tirer dans leur direction, puis s’est enfui.

Loyalti a été retrouvé souffrant d’une blessure par balle. Elle a été transportée à l’hôpital Atrium Union, où elle a été déclarée décédée.

La police a trouvé plusieurs douilles sur les lieux du crime.

« Nos cœurs et nos prières vont à la famille de la victime et nous avons besoin que la communauté aide à identifier et à tenir le tireur responsable de ce qu’il a fait », a déclaré le chef de la police de Monroe, Bryan Gilliard.

Les quatre hommes qui ont été arrêtés sont détenus à la prison du comté d’Union sans caution, a rapporté WJZY.

Ils ont été identifiés comme étant Javon Robinson, 20 ans; Jamarius Crowder, 22 ans ; Darius Roland, 19 ans ; et Jamarius McLain.

WBTV était sur les lieux lorsque Robinson a été arrêté.

« Je suis désolé pour sa perte. Cela ne voulait pas dire descendre de cette façon », a déclaré Robinson.

UNE Mémorial pour Loyalti avec des animaux en peluche, des ballons et des bougies a été créé sur les lieux du crime.

Une fresque pour l’enfant tué a été assemblée Crédit : Youtube/WCNC