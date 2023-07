Loyal Health nomme le premier directeur des ressources humaines et d’autres embauches dans le domaine de la santé numérique

La société de technologie de la santé Loyal Health a annoncé la nomination de Lauren Struck au poste de première directrice des ressources humaines.

Struck construira une « infrastructure stratégique d’opérations humaines », a déclaré la société dans un communiqué. Elle s’attachera à fournir aux employés des parcours de développement professionnel clairs, à assurer une communication efficace et à renforcer les expériences des employés.

Auparavant, elle a été directrice des ressources humaines pour BioDigital, directrice des produits pour Dow Jones et directrice des opérations commerciales pour Inkling.

« Je suis honoré de rejoindre une entreprise qui correspond à la fois à ma culture et à ma passion de donner aux patients les informations et les outils dont ils ont besoin pour obtenir les meilleurs soins possibles », a déclaré Struck dans un communiqué. « Loyal a déjà établi une vision et une culture d’équipe solides, et je suis ravi de m’appuyer sur cette base pour soutenir les talents et cultiver la croissance à mesure que l’entreprise se développe pour remplir sa mission de permettre des vies plus saines. »

La société d’engagement des patients Carenet Health a annoncé que Rhonda Gibler a rejoint son équipe de direction en tant que directrice des ventes, au sein de laquelle elle supervisera les objectifs de vente, de chiffre d’affaires et de croissance.

Elle a précédemment dirigé des équipes de vente mondiales pendant 20 ans chez West Corporation (Intrado).

« Rhonda sera une ressource importante car elle dirigera notre équipe de vente pendant une période charnière dans l’entreprise alors que nous continuons à nous développer », a déclaré le PDG de Carenet, John Erwin, dans un communiqué. « Rhonda guidera notre équipe pour atteindre des objectifs de revenus importants tout en fournissant un excellent service client à nos clients et prospects pour s’assurer qu’ils disposent de la technologie et des solutions de soins de santé les plus avancées disponibles. »