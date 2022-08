L’oxygène avec des aimants peut aider les astronautes à respirer facilement, voici comment

Faire respirer les astronautes à bord de la Station spatiale internationale (ISS) et d’autres véhicules spatiaux est un processus compliqué et coûteux. Une équipe internationale de scientifiques a proposé un moyen potentiellement meilleur de fabriquer de l’oxygène pour les astronautes dans l’espace en utilisant le magnétisme. L’étude, publiée dans npj Microgravity, démontre pour la première fois que des bulles de gaz peuvent être « attirées » et « repoussées » par un simple aimant néodyme en microgravité en l’immergeant dans différents types de solutions aqueuses.

La recherche pourrait ouvrir de nouvelles voies aux scientifiques et aux ingénieurs développant des systèmes d’oxygène ainsi que d’autres recherches spatiales impliquant des changements de phase liquide-gaz.

Sur l’ISS, l’oxygène est généré à l’aide d’une cellule électrolytique qui divise l’eau en hydrogène et en oxygène, mais vous devez ensuite éliminer ces gaz du système.

Imaginez un verre de soda pétillant. Sur Terre, les bulles de CO2 flottent rapidement vers le haut, mais en l’absence de gravité, ces bulles n’ont nulle part où aller. Au lieu de cela, ils restent en suspension dans le liquide.

La NASA utilise actuellement des centrifugeuses pour expulser les gaz, mais ces machines sont grandes et nécessitent une masse, une puissance et une maintenance importantes. Pendant ce temps, l’équipe a mené des expériences démontrant que les aimants pouvaient obtenir les mêmes résultats dans certains cas.

Bien que les forces diamagnétiques soient bien connues et comprises, leur utilisation par les ingénieurs dans les applications spatiales n’a pas été entièrement explorée car la gravité rend la technologie difficile à démontrer sur Terre.

Dans l’étude, l’équipe a mené avec succès des tests expérimentaux dans une installation spéciale de tour de chute qui simule les conditions de microgravité.

Ils ont développé une procédure pour détacher les bulles de gaz des surfaces des électrodes dans des environnements de microgravité générés pendant 9,2 s à la Bremen Drop Tower.

“Ces effets ont d’énormes conséquences pour le développement ultérieur des systèmes de séparation de phase, comme pour les missions spatiales à long terme, ce qui suggère qu’une production efficace d’oxygène et, par exemple, d’hydrogène dans les systèmes de (photo-)électrolyseur d’eau peut être obtenue même dans un avenir proche. -absence de force flottante », Dr Katharina Brinkert, du Département de chimie de l’Université de Warwick, Royaume-Uni.

“Après des années de recherche analytique et informatique, la possibilité d’utiliser cette incroyable tour de largage en Allemagne a fourni la preuve concrète que ce concept fonctionnera dans l’environnement spatial zéro-g”, a ajouté le professeur Hanspeter Schaub de l’Université du Colorado à Boulder.

