Lowther à York, prochain arrêt pour le malheureux Desert Dreamer | Nouvelles de course

Desert Dreamer a les Sky Bet Lowther Stakes à son programme alors qu’elle cherche à mettre fin à sa séquence de places de finaliste de la classe Pattern.

La pouliche de Stuart Williams a été battue juste un cou dans les Listed Empress Fillies’ Stakes en juin, puis est retournée à Newmarket pour occuper le même poste que Sandrine dans le Group Two Duchess of Cambridge Stakes.

Le groupe trois Princess Margaret Stakes était son engagement suivant et le plus récent, à Ascot le mois dernier, et encore une fois Desert Dreamer n’a été battu qu’un cou par Zain Claudette d’Ismail Mohammed.

Les deux pouliches devraient se croiser une nouvelle fois à York dans le Group Two Lowther, au cours du même voyage de six mètres.

L’entraîneur de Desert Dreamer à Newmarket, Williams, a déclaré: « Elle va bien, elle est sortie de la course en très bonne forme – et le plan est d’aller directement au Lowther maintenant.

« Elle essaie très fort et elle est tellement professionnelle – elle est sûre de faire une bonne course.

« Elle ne dépend pas du sol. Le sol ne l’inquiétera pas, quelles que soient les conditions de terrain. »

Desert Dreamer n’a été pris que dans la dernière foulée du Princess Margaret alors que Zain Claudette frappait de l’autre côté de la piste, et Williams savoure la perspective d’un match revanche.

« Je serais très désireux d’affronter celui qui nous a battu la dernière fois », a-t-il déclaré.

« Elle était de l’autre côté de la piste et elle n’a pas eu la chance de répondre.

« Je pense que si elle était juste à côté d’elle, nous aurions peut-être fini par obtenir le résultat que nous voulions – ce n’était qu’un coup de tête. »