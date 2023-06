Lowetide: Qu’est-ce que les Oilers ont dans l’espoir défensif Max Wanner?

Le repêchage 2021 de la LNH a été le plus insolite de l’ère moderne (depuis 1979).

Les équipes de la LNH volaient pour la plupart à l’aveugle dans la sélection des joueurs. Des ligues puissantes comme l’OHL n’ont pas joué en raison de la pandémie. Certains des meilleurs espoirs éligibles au repêchage n’ont pas pu jouer suffisamment pour développer ou montrer leurs capacités.

C’était à la fois un défi et une opportunité pour toutes les équipes.

Les Oilers d’Edmonton ont dressé une liste axée sur les attaquants. Les domaines spécifiques abordés comprenaient la compétence (Xavier Bourgault, Matvey Petrov), la puissance (Shane Lachance) et un style de broyage (Jake Chiasson).

Le club a également sélectionné deux défenseurs (Luca Munzenberger et Max Wanner) qui se sont forgé une réputation de suppression de buts.

Deux ans plus tard, les choses se présentent bien pour plusieurs des six sélections de l’équipe.

Wanner, choisi dans les profondeurs (septième ronde) du repêchage, est devenu le meilleur espoir défensif du système (maintenant que Philip Broberg est diplômé de la LNH).

Qu’est-ce que les Oilers ont à Wanner? Voici un aperçu.

Le rapport de reconnaissance

Le jour de son repêchage, Wanner a été décrit comme un défenseur à l’arrêt, un bon athlète et un joueur qui prendrait du temps à se développer.

Il a parcouru un long chemin en tant qu’espoir dans la LNH. J’ai demandé à un dépisteur de la WHL d’évaluer Wanner maintenant, alors qu’il passe au hockey professionnel :

«En 21-22, le fait qu’il soit revenu d’une blessure à temps pour les séries éliminatoires a eu un impact énorme. Son impact nocturne a été encore plus important la saison dernière. Il est long et longiligne et joue avec un mordant misérable. Je ne le vois pas comme un joueur offensif chez les professionnels et je me demande un peu comment il se voit à propos de la tricherie et des décisions avec la rondelle et la sélection des tirs. Mais avec un peu de coaching, il a la marchandise. Pour moi, il a toutes les caractéristiques d’un gars qui obtient un tir dans la LNH à un moment donné et qui coulera ou nagera en fonction de sa capacité à suivre le rythme. Étant donné à quel point il est difficile de jouer contre lui dans son cadre géant, ses chances ne me dérangent pas. L’autre cadre de référence que je vais vous donner est à quel point il s’est énormément amélioré depuis quatre ans. Saut après saut après saut en termes de compétence. Où s’arrête-t-il ? Qui sait. Mais sa trajectoire est toujours en hausse.

Le rapport de dépistage touche à plusieurs domaines d’importance au cours de la période où Ken Holland a été directeur général. Le jeu et la taille audacieux (6 pieds 3 pouces, 188 livres, vient d’avoir 20 ans en mars) sont plus évidents sur la liste des Oilers que par le passé. Vincent Desharnais sur la liste actuelle des Oilers en est un exemple.

Infraction

Sa production offensive était une réflexion après coup dans tous les projets de rapports de dépistage du jour, la plupart des paroles se concentrant sur ses outils bruts.

Wanner a fait de gros progrès dans tous les domaines du jeu depuis le jour du repêchage. Il ne devrait pas être considéré comme un futur quart-arrière en avantage numérique, mais il s’est développé offensivement au cours de sa carrière junior. Le comparer à d’autres défenseurs de la WHL pris lors de son année de repêchage (et joué dans la ligue l’an dernier) nous donne une bonne idée de son avenir possible avec la rondelle sur son bâton. Voici les totaux de la saison 2022-23.

Joueur Rédigé Pts-Jeu EV Pts-Jeu Carson Lambos 26 0,79 0,57 Nolan Allan 32 0,47 0,3 Olen Zellweger 34 1,45 0,8 Gannon Laroque 103 1.25 0,5 Kyle Maîtres 118 0,98 0,39 Cole Jordan 141 0,41 0,29 Tyson Galloway 145 0,45 0,27 Ethan Samson 174 1 0,45 Dru Krebs 176 0,61 0,39 Ryan McCleary 194 0,47 0,32 Max Wander 212 0,68 0,55

Il y a une histoire à raconter offensivement. Wanner a un coup positif et est agressif (peut-être trop agressif d’après le rapport de dépistage) en profitant des opportunités offensives. Il a du potentiel et évolue dans le bon sens. Il est important d’établir des attentes raisonnables, et les mathématiques font du bon travail si nous écoutons. Voici quelques anciens choix de repêchage des Oilers qui ont joué dans la WHL au cours des douze dernières années. Cela donne une fourchette pour l’avenir offensif possible de Wanner. Tous les nombres de points par match.

Joueur Année de repêchage Brouillon +1 Brouillon +2 Ethan Ours 0,55 0,94 1.04 Brandon Davidson 0,58 0,72 0,71 Martin Marincin 0,84 0,69 Max Wander 0,24 0,42 0,68

Deux des trois espoirs repêchés par Edmonton depuis 2010 ont affiché des chiffres similaires à ceux de Wanner dans leur repêchage plus deux saisons. Cela nous donne un point de départ pour projeter Wanner en tant que joueur de la LNH (s’il réussit).

En 82 matchs dans la LNH, Brandon Davidson a enregistré une moyenne de 4-7-11 wagons couverts et Martin Marincin une moyenne de 2-10-12.

Desharnais a obtenu (cinq passes en 36 matchs) une saison en 2022-23 qui se situe dans la même fourchette que Davidson et Marincin ont réussi par 82 matchs dans leur carrière.

Wanner peut éclipser 10 à 12 points en 82 matchs, il pourrait jouer pour une équipe des Oilers à indice d’octane élevé dans quelques années. Math suggère aujourd’hui qu’un déploiement de troisième appariement est une projection appropriée pour son niveau de production.

La défense

La capacité défensive de Wanner est impressionnante, comme le montre son différentiel de buts à force égale. L’écart est important en comparant Wanner aux autres défenseurs des Moose Jaw Warriors en 2022-23. Voici la force paire avec et sans vous totaux.

Statistique Wanner Guerriers VE GF 44 176 VE GA 29 182 Pourcent EV 60 % 49 % sans Wanner 46 %

Lorsque Wanner était sur la glace la saison dernière, les Warriors ont marqué 60 % des buts. C’est le meilleur niveau de championnat.

Lorsqu’il n’était pas sur la glace, Moose Jaw était une équipe non éliminatoire de la WHL. Marquer 46 buts sur 100 à force égale est bien le rythme.

Wanner avait 19 ans lorsqu’il a affiché ces chiffres, l’un des joueurs établis de la ligue. Ce sont des chiffres impressionnants même en comprenant son âge et son niveau d’expérience.

La première page



Wanner a été impliqué dans une incident hors glace à Edmonton l’hiver dernier. En mars, le service de police d’Edmonton (EPS) a déclaré qu’il s’agissait d’une affaire de nature « non criminelle ». La WHL a suspendu Wanner et ses coéquipiers à la mi-février, mais Wanner est revenu sur la glace pour 10 matchs éliminatoires.

La saison à venir

Wanner entre dans le hockey professionnel dans une excellente situation. Le tableau de profondeur professionnel d’Edmonton à la défense droite a été épuisé en raison des échanges d’Ethan Bear et de Mike Kesselring au cours des deux dernières années.

Desharnais et Evan Bouchard sont passés dans la LNH, laissant Phil Kemp comme le seul défenseur naturel du côté droit à Bakersfield.

Cela signifie une opportunité pour Wanner.

Voici les totaux à effectifs égaux pour chaque défenseur de la LAH sous le contrôle d’Edmonton la saison dernière.

Attendez-vous à ce que Wanner commence la saison 2023-24 avec le troisième duo à Bakersfield. Il sera jumelé à un vétéran qui déplace la rondelle et commencera à éliminer les erreurs de son jeu.

Il est arrivé dans une année de repêchage étrange, mais cela a peut-être aidé les Oilers. Une plus grande exposition aurait permis aux dépisteurs d’autres équipes de le voir, et peut-être de rédiger Wanner.

Il est un défenseur droitier avec de fortes capacités d’arrêt. C’est un besoin pour Edmonton. Il a besoin d’expérience de jeu et devrait en avoir beaucoup à Bakersfield.

(Photo: Alika Jenner / Getty Images)