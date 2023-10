Lowetide : Pourquoi l’équipe AHL chargée de vétérans des Oilers offre une meilleure profondeur

La direction et le personnel de dépistage des Oilers d’Edmonton ont gagné du crédit au cours des 12 derniers mois.

Les joueurs qui ont été recrutés pour un salaire proche du salaire minimum au cours de l’été ont fait pression pour obtenir un emploi dans la LNH et certains joueront dans la LNH cette saison. Il est possible que deux hommes (Ben Gleason et Lane Pederson) se forgent une carrière au sein du club sur la base de retours précoces.

L’effet cumulatif de ces ajouts astucieux donne des résultats positifs pour la meilleure équipe agricole de l’équipe, les Bakersfield Condors.

Bakersfield Condors les cinq dernières saisons

L’affilié des Oilers dans la AHL a été beaucoup plus intéressant depuis que Jay Woodcroft a accédé au poste d’entraîneur-chef à l’automne 2018. Il a occupé le poste pendant plus de trois saisons, affichant un solide bilan, remportant le titre du Pacifique en 2021 et envoyant bien plus de une douzaine de joueurs dans la LNH.

Année Entraîneur Gagner du PCT Finition 2018-19 Jay Woodcroft 0,654 Perdu dans le chemin. 2 2019-20 Jay Woodcroft 0,446 Playoffs manqués 2020-21 Jay Woodcroft 0,628 Gagné 2021-22 Woodcroft-Chaulk 0,618 Perdu dans le chemin. 1 2022-23 Colin Chaulk 0,542 Chemin de qualification perdu

Colin Chaulk a remplacé Woodcroft et son CV commence tout juste à se constituer. Parmi les points positifs de son bilan, citons la forte hausse de performance de l’ailier Raphael Lavoie, qui semble avoir décroché un emploi avec les Oilers pour débuter la saison 2023-2024.

En revanche, l’équipe gagne moins que dans les années Woodcroft.

Tout le blâme ne revient pas à l’entraîneur, car les rappels et les blessures ont compromis les Condors en 2022-23. La défense de l’équipe dépendait particulièrement des accords réservés à la AHL et manquait de présence de vétéran.

Mise à niveau de l’alignement de la AHL

Cet été, la direction des Oilers a abordé le problème de la profondeur à Bakersfield. Des performances impressionnantes ont eu lieu lors de la pré-saison des Oilers et plusieurs joueurs ont pu voir l’action de la LNH cet hiver.

Joueur Expérience Pro. Pré-saison 16 N’a pas joué à cause d’une blessure 13 Impressionné très tôt, puis retraité 7 Je ne me suis pas démarqué de la foule 7 On s’attendait à plus 6 Joué dans toutes les disciplines 5 Performance exceptionnelle 3 Je n’ai pas eu beaucoup de temps pour impressionner 0 Mis au défi par le passage du junior 0 Un jeu, je n’ai pas impressionné 0 Contrat obtenu dans la LNH

La liste des recrues et des invités au camp semblait au mieux piétonne, mais le chef du dépistage professionnel, Brad Holland, et son équipe ont tenu leurs promesses.

Malgré une marge de manœuvre limitée en raison des contraintes de plafond, tous Gleason (la révélation du camp d’entraînement), Pederson et Adam Erne (sur une prise de force) restent. Sam Gagner a été blessé avant le début du camp et a pu atterrir à Bakersfield sur un ATO.

Les Oilers doivent procéder à des coupes finales, et un échange n’est pas hors de question. Ken Holland a échangé Dmitri Samorukov contre Klim Kostin à la même époque il y a un an, et un échange similaire pourrait avoir lieu cette année.

Les effectifs globaux de la LNH et de la AHL

En supposant que l’équipe mère envoie Gleason et Pederson aux Condors, libère Erne de sa prise de force et envoie un autre défenseur (disons Markus Niemelainen), les listes d’Edmonton et de Bakersfield seraient établies. Voici une supposition éclairée, à commencer par les Oilers.

Aile gauche Centre Aile droite Evander Kane Connor McDavid Connor Brun Ryan Nugent-Hopkins Léon Draisaitl Zach Hyman Dylan Holloway Ryan McLeod Warren Foegele Mattias Janmark Derek Ryan Raphaël Lavoie

Défense gauche Gardien de but Défense droite Infirmière Darnell Évan Bouchard Jack Campbell Mattius Ekholm Philippe Broberg Stuart Skinner Brett Koulak Cody Céci Vincent Desharnais

Lavoie est le dernier attaquant de la liste, et il est possible que nous assistions à un échange ou à des dérogations avec ce joueur. L’argent intelligent repose sur la survie de Lavoie aux dernières compressions de dimanche.

La défense dépend des blessures, mais pour l’instant, il semble que toutes les mains seront en bonne santé ou proches lors de la soirée d’ouverture.

Jack Campbell est probablement le gardien partant des Oilers, mais cette décision sera prise la semaine prochaine.

La liste de 21 joueurs des Oilers répertoriée ici s’élève à 283 375 $ sous le plafond, via PuckPedia.

La liste de Bakersfield contient beaucoup plus de joueurs, ce qui est typique d’une équipe de la AHL. Les joueurs supplémentaires atterriront dans l’ECHL.

Aile gauche Centre Aile droite Drake Caggiula Lane Pederson Xavier Bourgault Carter Savoie Brad Malone Seth Griffith Matveï Petrov James Hamlin Tyler Tullio Evan DeJong Greg McKegg Dino Kambeitz Jack Dugan Jayden Grubbe Jake Chiasson Cameron Wright Carl Berglund Morgan Adams Moisan Volcan Nolan Tilleul Tilleul Alexis D’Aoust Matthieu Wedman

Défense gauche Gardien de but Défense droite Ben Gleason Calvin Pickard Phil Kemp Markus Niemelainen Olivier Rodrigue Noël Höfenmayer Cam Dineen Ryan Fanti Max Wanner Alex Peters Parcs Tyler Connor Corcoran Xavier Bernard Noah Ganske Jake Johnson Cam Supryka

Les joueurs en gras doivent être considérés comme des prospects clés. La direction des Oilers voudra voir ces joueurs progresser. Les deux buts de Xavier Bourgault vendredi soir (ouverture de la pré-saison) suggèrent qu’il est prêt pour une grande année.

La présence de Pederson sur l’alignement doit être considérée comme essentielle au développement des trois ailiers majeurs : Bourgault, Carter Savoie et la recrue professionnelle Matvey Petrov.

L’histoire suggère qu’un seul de ces trois hommes aura une carrière importante. Il est possible qu’aucun des trois n’ait d’avenir dans un groupe de compétences de la LNH. Pederson devrait aider au moins un de ces jeunes ailiers à maximiser leurs compétences, Bourgault étant le pari le plus sûr.

La liste globale de Bakersfield (telle qu’indiquée) montre plus de 20 noms sur les contrats de la LNH. C’est proche d’une liste complète pour le jour du match.

Cela signifie qu’il y aura moins de contrats dans la AHL jouant un rôle de premier plan, du moins en théorie. La saison dernière, Luke Esposito (68 matchs), Kambeitz (63 matchs), Yanni Kaldis (51 matchs), Peters (49 matchs), Max Gildon (41 matchs en prêt), Graham McPhee (27 matchs) et Darien Kielb (25 matchs). matchs) ont tous contribué de manière importante alors qu’ils étaient sous contrat avec des ligues mineures.

Chaulk aura plus de qualité et de profondeur cette saison à Bakersfield.

Rappels et attentes

Dans le but, Calvin Pickard est le titulaire sortant, mais Olivier Rodrigue était son égal il y a un an et constitue un espoir solide et émergent. Il ne serait pas surprenant de voir le jeune gardien émerger comme titulaire numéro un à Bakersfield et devenir la première option de rappel.

En défense, l’émergence de Gleason au camp le propulse en tête de la liste de rappel. Niemelainen demeure une option d’arrêt sur le côté gauche, tandis que Phil Kemp est une option possible pour Edmonton si l’équipe de la LNH a besoin d’une option droitier de style similaire.

Max Wanner est dans un an ou plus, mais son style robuste convient bien à ce que l’organisation tente de construire dans la LNH.

Au centre, Pederson (qui est toujours au camp de la LNH actuellement) et Brad Malone pourraient être rappelés, et James Hamblin pourrait également voir de l’action. Woodcroft l’utilise dans plusieurs rôles et fait confiance à l’attaquant sous-dimensionné.

Les ailiers qui pourraient être rappelés sont menés par Bourgault, qui a fait un grand pas en avant en pré-saison avec le grand club. Les vétérans Drake Caggiula et Seth Griffith sont également disponibles.

Conclusion

Les Oilers ont récemment signé un contrat avec l’ailier junior Brady Stonehouse. C’est une reconnaissance du fait que l’équipe a éliminé tant de choix et d’espoirs sans les remplacer en nombre suffisant.

Mis à part les signatures inspirées de Gleason et Pederson, la signature de Stonehouse reflète ce que l’équipe doit faire au cours des 12 prochains mois.

Cela a été une bonne intersaison pour les opérations de l’organisation dans la AHL. Il devrait en résulter davantage de victoires et un pipeline de prospects amélioré.

(Photo de Ben Gleason : Stephen Brashear / USA Today)