Lowetide : Les Oilers vont-ils recruter (et garder) un agitateur de classe mondiale en 2023 ?

L’alignement des Oilers d’Edmonton a beaucoup de truculence, d’avantage et de physique. Evander Kane, Darnell Nurse, Vincent Desharnais et Klim Kostin peuvent être considérés comme des agitateurs en tout ou en partie pour le joueur actuel de la LNH.

Entre 2000 et 2022, Edmonton a repêché 20 attaquants qui pourraient être considérés comme des agitateurs.

Le dernier attaquant de cette catégorie à avoir été repêché et à jouer dans la LNH était Jujhar Khaira il y a plus de dix ans.

Edmonton a repêché Reid Schafer l’été dernier, mais il a été échangé aux Predators de Nashville en échange de Mattias Ekholm.

Est-ce l’été où les Oilers reprennent (et gardent) un exécuteur? Il y a de très bons candidats.

Edmonton ne sélectionne pas avant le deuxième tour, donc le bassin d’options n’implique pas d’attaquants de haut niveau.

Jacob Frasca, Colts de Barrie (OHL)

Frasca a eu 20 ans en mars et n’est pas célèbre, mais cela est dû en grande partie à son inactivité pendant deux de ses saisons juniors. En 2020-21, l’OHL n’a pas eu de saison, et en 2021-22, Frasca n’a disputé que 30 matchs.

Cette saison, le grand attaquant de puissance (6 pieds 4 pouces, 214 livres) a marqué 27 buts et 69 points en 68 matchs.

Il n’est pas classé par Central Scouting, mais le pic de Frasca cette saison fait de lui un joueur d’intérêt. Il est sous le radar mais a une belle gamme de compétences.

Jakub Hujer, Huskies de Rouyn-Noranda (LHJMQ)

Décrit par un dépisteur comme jouant un « gros jeu physique avec un réel appétit pour se salir le nez », le grand attaquant (6 pieds 3 pouces, 205 livres) a une bonne vitesse et une bonne utilité.

Six de ses 20 points cette saison sont survenus en avantage numérique et il a vu le temps en infériorité numérique. Il n’a pas fait de pics offensifs et est né en juin 2004, il a donc peut-être été meilleur buteur.

Les Huskies avaient une part de buts de 48% avec Hujer sur la glace, 55% avec Hujer pas sur la glace.

Aron Jessli, Panthers de Pickering (OJHL)

Jessli vient de Norvège et est de taille moyenne (6 pieds 4 pouces, 183 livres) et un joueur plus âgé (né le 29 octobre 2004) pour le repêchage de cette année.

Il a mené son équipe au chapitre des points (25 buts et 68 points en 52 matchs) et a accumulé 111 minutes de pénalité en 2022-23.

Jessli joue un jeu agressif et le succès du score marié à son style de jeu le fera remarquer.

Central Scouting l’a classé n ° 162 au classement final, ce qui est probablement en dehors du pool de repêchage final cet été.

Kalan Lind, Red Deer Rebels (WHL)

Lind est petit pour un rôle d’agitateur (6 pieds 1 pouce, 155 livres) mais il est agressif et a un moteur non-stop.

Il a également suffisamment d’habileté (16-28-44 en 43 matchs) pour se projeter comme attaquant au milieu des six s’il atteint le plus haut niveau du hockey professionnel.

Lind frappe tout en vue et n’a pas de marche arrière. Le souci, comme c’est le cas pour tous les petits joueurs de ce type, c’est la blessure. Il a passé du temps sur la liste des blessés en 2022-23.

Lind est classé n ° 39 par Central Scouting sur la liste nord-américaine, ce qui signifie qu’il pourrait être parti avant la sélection d’Edmonton.

Marcel Marcel, Olympiques de Gatineau (LHJMQ)

Il mesure 6 pieds 4 pouces, pèse 240 livres et frappe comme un camion. Il a marqué 14-18-32 en 52 matchs pour Gatineau et a été fougueux (2-4-6 en sept matchs) aux Championnats du monde juniors.

Les blessures ont été un facteur lors de sa saison dans la LHJMQ, mais il a tout de même réussi à se classer septième pointeur de l’équipe. Il possédait une part de buts de 63% cinq contre cinq dans une équipe qui a terminé 65%, un total respectable.

Marcel a 19 ans (il aura 20 ans en octobre) et n’est pas évalué par la Centrale de scoutisme. Il est l’une des perspectives les plus intrigantes du groupe des agitateurs.

Zachary Nehring, Shattuck-St. Marie (USHS)

Nehring est un espoir légitime de la LNH (classé au 59e rang nord-américain par Central Scouting) qui pourrait participer au troisième tour du repêchage de cette année.

C’est aussi un jeune homme (mars 2005) avec un gros gabarit (6 pieds 3 pouces) et de la marge de croissance (179 livres).

L’habileté est là (65 buts et 172 points en 111 matchs du secondaire du Minnesota) et il y a un avantage dans son jeu. C’est un joueur intelligent.

C’est peut-être exagéré de l’appeler un agitateur, mais il est intelligent, peut gagner des batailles et utilise bien sa taille.

Nehring est un joueur à suivre au repêchage de cette année.

Coulson Pitre, Flint Firebirds (OHL)

Il joue le jeu d’un attaquant de puissance et a un bon rythme et prend de bonnes décisions. Il mesure 6 pieds 1 pouce et 172 livres, il devra donc grandir dans son corps sans perdre de vitesse (ce qui est excellent).

L’attaque de Pitre (25-35-60 en 59 matchs) et ses compétences uniques (centre droitier avec les outils pour jouer dans tous les états de jeu) font de lui une sélection à faible risque s’il est toujours sur le plateau quand Edmonton fait un choix.

Il a terminé fort, un bon signe pour un joueur qui a perdu une saison entière à cause de la pandémie.

Pitre est le meilleur joueur répertorié ici, classé n ° 37 sur la liste nord-américaine du dépistage central.

Mathew Ward, Broncos de Swift Current (WHL)

Un autre agitateur sous-dimensionné qui a un vrai talent.

Ward mesure 5 pieds 8 pouces, 171 livres et a eu 19 ans en janvier.

Son score (26-48-74 en 68 matchs) est impressionnant et Red Line Report l’a comparé à Mats Zuccarello en termes de style de jeu.

Il joue dans les trois disciplines de jeu et est une source d’irritation constante pour les adversaires. Ward est passé par le repêchage il y a un an; il semble peu probable que cela se reproduise.

Situation actuelle des Oilers

Trading Schaefer signifiait que l’organisation ouvrait un trou qui n’avait pas été comblé par une solution de la LNH via le repêchage depuis des années.

L’équipe de la LNH compte plusieurs joueurs qui perturbent leurs adversaires, y compris des ajouts de renom à l’UFA comme Kane et Zach Hyman. Le commerce de Kostin l’automne dernier a également aidé la situation.

Les Condors de Bakersfield de la LAH ont des attaquants avec des contrats de la LAH (Luke Esposito, Dino Kambeitz) qui correspondent à la facture et le choix au repêchage Shane Lachance a certains éléments d’un agitateur dans son jeu qui correspondent à la description.

Si vous êtes un fan des Oilers à la recherche d’un agitateur de classe mondiale au repêchage de cette année, Pitre ou Lind seraient les meilleurs paris pour le premier choix d’Edmonton (deuxième tour du repêchage) en 2023.

Si l’équipe négocie jusqu’au troisième tour, Nehring serait une cible attrayante.

Plus tard, les meilleurs noms disponibles incluent Frasca, Marcel et Ward.

(Photo de Coulson Pitre : Dennis Pajot / Getty Images)