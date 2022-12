Lowetide: la saison difficile d’Evan Bouchard des Oilers cache un talent d’élite

Mercredi soir à Dallas, le défenseur des Oilers d’Edmonton Evan Bouchard a récolté une aide sur le but de Mattias Janmark en première période.

C’était une deuxième passe décisive, le vrai travail de l’ailier Klim Kostin et l’arrivée de Janmark. La contribution de Bouchard, un tir au but qui a été bloqué, a été un peu de chance pour le jeune défenseur dans une saison de malchance apparemment constante.

Bouchard a lutté. Ironiquement, ses chiffres sous-jacents (part de tirs, buts attendus) à cinq contre cinq sont solides à bons, mais le différentiel de buts dans l’état du jeu est un désastre complet.

Dans le match contre les Stars, cependant, lui et son partenaire Markus Niemeleianen ont marqué 3-0 à cinq contre cinq alors qu’ils étaient sur la glace.

Il semble que la régression soit enfin arrivée pour Bouchard. Il y a beaucoup de récupération nécessaire avant que ses chiffres soient dans la fourchette du raisonnable.

À quel point est-ce mauvais ?

Les Oilers accordent trop de buts alors que Bouchard est sur la glace. Cependant, la rondelle va dans la bonne direction pendant ses minutes, donnant aux chiffres globaux de cette année un aspect curieusement déconnecté.

Chronologie Jeu TOI Partage de tir Partage d’objectifs Tippet 2021-22 17:10 54 47 Crocodile 2021-22 14:52 56 58 Crocodile 2022-23 14:45 54 37

Tous les numéros cinq contre cinq

Le partage des buts était encore plus prononcé il n’y a pas si longtemps, le différentiel de buts de Bouchard est de 7-7 lors des huit derniers matchs après avoir amorcé l’année 10-22 lors de ses 26 premiers matchs.

Dans le match contre Dallas, Bouchard et Niemelainen ont été le plus souvent jumelés à la ligne de Leon Draisaitl, avec des buts de 1-0 et des tirs de 4-1. Le duo a également été 2-0 en trois minutes avec la ligne Ryan Nugent-Hopkins.

Bouchard a commis des erreurs (il a eu trois revirements) mais le partage des tirs à cinq contre cinq (12-2) et les buts (3-0) ont égalé dans la soirée. C’est l’une des rares fois où cela s’est produit dans la saison inhabituelle de Bouchard.

Ces chiffres récents montrent une régression vers la moyenne et suggèrent la patience des fans et du personnel d’entraîneurs.

Déploiement

L’un des principaux changements d’une année à l’autre pour Bouchard est son partenaire défensif. C’était Darnell Nurse ou Duncan Keith la saison dernière, mais un défilé d’options cette année. Il y a quelques indices dans ces totaux.

Joueur wBouchard 2021-22 avec Bouchard 2022-23 43 buts pour cent, 525 minutes 63 buts pour cent, 63 minutes 63 buts pour cent, 429 manqués 44 buts, 81 minutes 35 buts pour cent, 174 minutes 33 buts pour cent, 112 minutes 0-5 buts, 63 minutes

Tous les numéros cinq contre cinq

Après le changement d’entraîneur la saison dernière, Jay Woodcroft a transféré Nurse et Cody Ceci dans ce qu’on pourrait appeler un duo de super-élite. Selon Puck IQ, Nurse et Ceci ont passé 50% de leur temps à cinq contre cinq sous Woodcroft à jouer les élites (Nurse 310 minutes, Ceci 294). Aucun défenseur des Oilers sur la deuxième ou la troisième paire n’a joué jusqu’à 125 minutes.

Ce déploiement a permis à Bouchard et Keith de jouer contre la parade douce et de prospérer.

Cette année, le personnel d’entraîneurs a du mal à trouver un ensemble efficace d’appariements. La solution pendant une grande partie de cette saison a été de faire fonctionner Nurse-Ceci encore plus que Woodcroft ne les a utilisés la saison dernière.

En utilisant les minutes de McDavid comme approximation, voici les totaux de temps sur la glace avec le capitaine des défenseurs réguliers d’Edmonton, la saison dernière (matchs de Woodcroft seulement) et cette année. Les minutes augmentées sont mises en évidence.

Joueur 2021-22 avec 97 2022-23 avec 97 6:44 7:26 6:09 7:00 5:24 4:54 4:21 4:28 5:29 4:17 4:43

Tous les numéros cinq contre cinq

Au cours des derniers matchs, Woodcroft et l’entraîneur de la défense Dave Manson ont dirigé Nurse-Ceci et Brett Kulak-Tyson Barrie à peu près à égalité dans les minutes de la meilleure paire, la paire Bouchard faisant face à une concurrence moindre.

Au début de la saison, c’est Nurse-Ceci qui a porté le courrier, encore plus prononcé que la saison dernière.

Remarque : Lors des matchs de Woodcroft (après le 11 février), Edmonton a joué en moyenne 47 minutes et 51 secondes à cinq contre cinq par match. Cette année, le nombre est de 47:18.

Les minutes de Bouchard avec McDavid ont été réduites d’environ 30 secondes par match. Il est également légèrement en hausse dans les départs en zone offensive, mais c’est marginal et il n’y a aucune preuve d’un effort concerté pour donner au défenseur offensif une meilleure chance de contribuer au score de cette façon.

Les capacités et les attentes de Bouchard

Le jeune défenseur a des lacunes sans la rondelle, mais cela se savait le jour du repêchage.

Il apporte une capacité offensive exceptionnelle, avec des passes de niveau élite et la capacité d’amener les rondelles au filet. Ces deux forces ont été critiquées cette saison par les fans, qui ont vu un jeu incohérent. Rassurez-vous, à long terme, Bouchard sera une dynamo offensive en position de défense droite.

Voici les totaux de pointage des défenseurs réguliers d’Edmonton cette année.

Joueur Jeux Buts-60 Points-60 34 0,28 1.11 34 0,24 1.08 34 0,23 0,91 34 0,23 0,82 34 0,1 0,52

Tous les numéros cinq contre cinq

Bouchard a mené les Oilers dans cette catégorie il y a un an, affichant un total de 1,42 points par 60 au cours de toute la saison.

Vous vous souvenez de Schultz ?



Le match contre les Stars est peut-être arrivé juste à temps pour Bouchard. Bien qu’il soit clair pour tout le monde que sa capacité offensive est réelle, il se débattait tellement que l’organisation devait s’en inquiéter. Que se passe-t-il lorsque le personnel d’entraîneurs et la direction d’une équipe s’interrogent sur les capacités d’un joueur ?

Justin Schultz est un talent quelque peu similaire à Bouchard (Bouchard est le meilleur talent), et les Oilers n’étaient pas une organisation mature à l’époque où il jouait à Edmonton. Au fil des années avec Schultz au sein de l’équipe, le joueur a progressé, mais encore plus d’anxiété quant à ce qu’il n’a pas apporté défensivement.

An Jeu TOI Partage de tir Partage d’objectifs 2012-13 16:34 43 38 2013-14 17:23 43 43 2014-15 18:19 51 47 2015-16 16:09 49 39

Tous les numéros cinq contre cinq

Les Oilers à ce moment-là ont donné à Schultz une poussée de départ de zone dans le but d’augmenter ses chances de succès. Les chiffres montraient des progrès, mais une part de buts de 39 % en 2015-2016 signifiait un échange hors d’Edmonton. Schultz a connu une carrière couronnée de succès depuis qu’il a quitté Edmonton.

En bout de ligne

Ceux qui s’inquiètent pour Bouchard en tant que joueur n’ont qu’à regarder la part de tirs, les buts attendus (54 % cette saison cinq contre cinq) et les performances récentes.

La chance est quelque chose que tout le monde comprend en théorie, mais la malchance persiste et parfois une organisation s’inquiète pour un joueur.

Ken Holland n’a pas repêché Bouchard et le directeur général d’Edmonton construit une défense plus grosse et plus mobile. Ajoutez la saison impressionnante que Barrie (un joueur similaire) livre et l’idée que les Oilers se lassent des incohérences de ce joueur est possible.

Ce serait une erreur. Bouchard est un joueur offensif doué dans une équipe qui en compte plusieurs. Une fois qu’il est établi, il devrait afficher des totaux de points supérieurs à 50, et devrait également afficher une forte possession et des nombres supérieurs s’il est placé avec le bon partenaire.

C’est le vrai défi pour la Hollande. Trouver ce joueur est un objectif raisonnable. Réagir de manière excessive à un démarrage lent est quelque chose que les fans auraient pu voir des régimes précédents.

Le pari ici est que Bouchard demeure un joueur des Oilers pour de nombreuses années à venir. Il y a juste trop de talent.

(Photo: Jamie Sabau / États-Unis aujourd’hui)