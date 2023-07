Lowetide: Ce que les Oilers obtiennent du choix du repêchage de la LNH 2023 Beau Akey

Beau Akey a été choisi par les Oilers d’Edmonton au deuxième tour du repêchage de 2023.

C’était une sélection solide basée sur les classements avant le repêchage et la rareté de la position (les défenseurs RH restent des licornes, bien que l’écart se resserre).

Akey (prononcé achy, comme dans ce classique country que vous connaissez et aimez, « Achy Breaky Heart ») a été très bien noté lors du repêchage de 2023.

Il a été classé n ° 50 par Corey Pronman à L’athlétisme, N° 61 sur le classement consensuel de Bob McKenzie pour TSN, n ° 60 par Scott Wheeler à L’athlétisme et n° 75 par Red Line Report.

Tous ces classements confirment que la sélection d’Akey était une décision judicieuse au n ° 56.

Quel genre de joueur les Oilers obtiennent-ils dans Akey? À quoi les fans peuvent-ils s’attendre dans les deux prochaines années et au-delà ?

Le verbal

Pronman a classé Akey au premier rang, appelant à une sélection au milieu du deuxième tour et cela s’est produit. Son rapport de dépistage suggérait «Akey est un patineur fort qui est dangereux en transition. À l’intérieur de la zone, il peut faire des jeux difficiles avec la rondelle tout en ayant un tir à pointe dure qui peut battre les gardiens de but proprement. Cependant, je n’appellerais pas son pur mouvement de rondelle aussi dangereux que son transport. Défensivement, il va bien, mais pas aussi fort que son jeu offensif. Il a suffisamment de portée et de mobilité pour faire des arrêts en tant que pro.

C’est un rapport de dépistage solide car il y a de la clarté et des détails sur ce qui pourrait le limiter. Il est également important de se rappeler ce que nous ne voyons pas ici : Akey n’est pas considéré comme un passeur d’élite, Pronman affirmant que son transport est sa force.

Wheeler a livré ceci sur Akey: «Akey est un beau patineur fluide avec une mobilité de niveau supérieur dans les quatre directions. Il peut faire la transition des rondelles sur la glace, se joindre à la transition, marcher sur la ligne et retomber sur ses talons et ses bords chaque fois qu’il en a besoin. J’aime qu’il défende le rush, où il utilise ses pieds et son bâton pour gérer les écarts et diriger les porteurs adverses. Son jeu défensif manque parfois d’un peu de finition et d’attention aux détails, mais il y a beaucoup à travailler et son classement ici est un indicateur de la force de ce repêchage (c’est un solide talent de deuxième tour pour moi).

La description de Wheeler de l’ensemble des compétences d’Akey confirme le point de vue de Pronman et ajoute quelques couches. C’est plus spécifique dans l’avantage de patinage détenu par Akey et inclut quelques nuances sur sa défense.



Beau Akey au Match des meilleurs espoirs de la LCH 2023. (Anne-Marie Sorvin / USA Today)

Red Line était le marqueur le plus dur et le verbal reflète la marque. En plus des points positifs sur le patinage et les prouesses offensives, RLR déclare « indiscipliné et laisse l’attaquant le dépasser dans la fente. L’échec avant lourd lui cause des problèmes; peut être une machine à chiffre d’affaires.

Ce sont des éléments d’information importants, maintenant et à l’avenir. Nous obtenons une vision d’un joueur qui peut aider sur le jeu de puissance, a une certaine opportunité de croissance sans la rondelle et (surtout) a le genre de vitesse du pied que les équipes de la LNH convoitent des défenseurs. Les commentaires positifs de Wheeler sur la défense de la course sont encourageants.

Comment confirmer les paroles écrites par ces fins éclaireurs ?

Les maths

Sur la base des rapports de dépistage, nous devrions nous attendre à ce qu’Akey soit un peu timide défensivement, mais prometteur, à ce stade de sa carrière.

Sur la base d’un suivi analytique, Akey a des contacts individuels la suppression a compris et c’est un vrai point positif. Attendez-vous à entendre des phrases comme « Akey intercepte la passe dans la zone neutre » lorsque les choses vont bien pour ce joueur.

À quoi ressemblent les mathématiques ?

Voici une liste de tous les défenseurs de l’OHL, âgés de 17 ans, qui ont été repêchés en 2023. Akey est l’un des cinq défenseurs dont la part de buts à force égale est inférieure à la part de buts de l’équipe sans lui. C’est un révélateur, et il est important de trouver le bon contexte.

Joueur Âge Pourcentage de buts sur glace Pourcentage de buts hors glace Matthieu Andonovski 17 62 49 Matthieu Mania 17 60 53 Olivier Bonk 17 57 57 Matthieu Mayich 17 56 65 Chasseur Brzustewicz 17 55 50 Tristan Bertucci 17 54 49 Konnor Smith 17 53 55 Beau Akey 17 49 58 Andrew Gibson 17 47 40 Quinton Burns 17 45 47 Cam Allen 17 42 47

Tous les nombres sont pairs

Les chiffres purs suggèrent qu’Akey a un peu de chaos dans son jeu. Cela peut être aplani avec l’âge et l’expérience et son marquage individuel de se précipiter vers l’avant montre qu’il a l’intelligence de jouer le poste.

Il n’est pas un défenseur du chaos pur (défini comme un joueur dont l’utilité se termine à la ligne bleue de son équipe et chaque sortie dans la zone par des adversaires met une pression supplémentaire sur ses coéquipiers).

Il y a des preuves que ses chiffres finaux sont de travers en raison de la présence de Brandt Clarke pendant 31 matchs en 2022-23.

Après avoir été renvoyé en junior par les Kings de Los Angeles, Clarke a mis le feu à la OHL et les Colts de Barrie ont été un formidable club de hockey sur toute la durée.

Clarke est un défenseur droitier, tout comme Akey. Les deux joueurs ont rarement passé du temps ensemble sur la base d’un examen des buts sur glace pour et contre. Voici les totaux pour chaque défenseur des Colts sur toute la saison.

Joueur pousses Pourcentage de buts sur glace Pourcentage de buts hors glace Brandt Clark Droite 73 46 Braden Haché Gauche 58 49 Artur Cholach Gauche 57 54 Beau Akey Droite 49 58 Josh Kavanagh Droite 49 53 Ian Lemieux Droite 49 42 Timon Grayson Gauche 48 55 Connor Punnett Gauche 47 59 Kashawn Aitcheson Gauche 33 54

Tous les nombres sont pairs

Clarke a souvent joué avec Braden Hache, tandis qu’Akey était jumelé avec Artur Cholach.

On estime que Clarke joue environ 29 minutes par nuit (via Pick224) tandis qu’Akey était deuxième parmi les défenseurs RH à environ 22 minutes par match.

Akey aurait peut-être moins joué mais Ian Lemieux a été blessé puis échangé par les Colts.

Il est exact de suggérer qu’Akey a joué un rôle parmi les quatre premiers tout au long de la saison et aurait été davantage un joueur vedette (y compris en avantage numérique) avant le retour de Clarke.

Les chiffres d’Akey, comparés aux preuves vidéo et au rapport de dépistage, montrent un joueur qui est un patineur exceptionnel doté d’une forte capacité offensive. Akey a une bonne capacité en tête-à-tête pour défendre les sorties, mais peut perdre des batailles et jouer à un jeu provisoire.

La preuve en est dans le partage des buts.

Brock Otten de Perspectives de l’OHL a écrit avant le repêchage: «À bien des égards, l’approche brute à double sens d’Akey et le manque de raffinement dans l’utilisation de sa mobilité me rappellent TJ Brodie dans son année de repêchage. Je pense qu’il représente une sorte de meilleur scénario pour Akey au niveau de la LNH.

La conclusion

Akey a marqué 11-36-47 en 66 matchs de saison régulière et a obtenu une part de buts de 49% en jouant parmi les quatre premiers défensifs d’une équipe très performante de l’OHL.

C’est un patineur fort avec une gamme de compétences et il a fait preuve de perspicacité dans un domaine difficile du jeu défensif.

Il n’y a jamais de certitude à 100% avec les défenseurs. Parfois, la vitesse du jeu, ou la puissance, est trop difficile à surmonter.

Akey est un pari solide. Il couvre la sélection de deuxième tour utilisée par Edmonton et pourrait l’être beaucoup plus en fin de compte.

Les dépisteurs des Oilers ont bien fait avec cette sélection.

(Photo du haut : Bruce Bennett / Getty Images)