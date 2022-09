Lowe’s s’associe à Instacart pour offrir la livraison le jour même aux clients

dit Lowe Jeudi avec lequel il fait équipe Instagram offrir aux clients une livraison le jour même dans tout le pays. Les articles mesurant jusqu’à 3 pieds sur 3 pieds sur 5 pieds et pesant jusqu’à 60 livres peuvent être livrés à votre porte d’entrée en moins d’une heure dans certains cas. Les livraisons peuvent également être programmées.

Lowe’s a commencé à tester la livraison le jour même avec Instacart en février sur certains marchés. Désormais, la livraison le jour même est disponible dans les 50 États et à Washington, DC.

“Nous sommes ravis d’ouvrir cette nouvelle offre d’exécution à travers les États-Unis pour que les clients puissent acheter tous leurs besoins de projet”, a déclaré Mike Shady, vice-président senior de Lowe en ligne.

Les clients qui souhaitent profiter de la livraison le jour même de Lowe’s peuvent se rendre au La vitrine de Lowe’s sur le site Web ou l’application d’Instacart.

Pour plus d’actualités, consultez ce qui est différent avec les nouveaux modèles d’iPhone 14, combien coûtera la nouvelle gamme d’iPhone et tout ce qu’Apple a annoncé lors de son événement Far Out.