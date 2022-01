Lowe’s ouvrira des mini magasins Petco dans certains magasins

Lowe’s testera bientôt une nouvelle offre : un magasin Petco dans ses magasins où les clients peuvent acheter de la nourriture pour chiens et de la litière pour chats, voire consulter un vétérinaire, tout en achetant de la peinture et d’autres fournitures pour des projets domestiques.

Les deux détaillants ont annoncé jeudi un accord pour piloter les emplacements de magasin en magasin. Le premier ouvrira près de San Antonio début février, avec 14 emplacements supplémentaires prévus au Texas, en Caroline du Nord et en Caroline du Sud d’ici la fin mars.

Les entreprises ont refusé de partager les conditions financières ou la durée de l’accord.

Lowe’s et Petco ont été les bénéficiaires de la pandémie, car les Américains ont entrepris des projets de bricolage et adopté des animaux de compagnie tout en passant plus de temps à la maison. Dans les mois à venir, cependant, les détaillants pourraient être confrontés à un contexte plus difficile si les consommateurs se sentaient pressés par la hausse de l’inflation ou décidaient de dépenser une plus grande partie de leur budget en vacances et en soirées au lieu d’accessoires pour animaux de compagnie et de projets domestiques.

Lowe’s s’est tourné vers de nouvelles catégories de marchandises pour maintenir la croissance des ventes, tout en capitalisant sur la vigueur du marché immobilier. Il a ajouté plus de décoration intérieure à son site Web et à ses magasins. Elle a lancé une initiative de vente et d’installation d’articles permettant aux personnes âgées de vieillir chez elles. Et il a commencé à piloter des équipements de fitness, tels que des tapis roulants, des rameurs et des haltères, dans environ 20 de ses magasins. Il transporte déjà des articles pour animaux de compagnie, tels que des lits pour chiens et des tapis à l’épreuve des animaux.

Pour Petco, la version organisée de ses magasins est un moyen de se présenter à davantage d’acheteurs et de les inciter potentiellement à visiter ses plus grands magasins et son site Web, car il est en concurrence avec des acteurs en ligne tels que Chewy.

Le directeur du marchandisage de Petco, Nick Konat, a déclaré qu’il s’attend à ce que les magasins résonnent particulièrement auprès des milléniaux enclins au bricolage. Pendant la pandémie, bon nombre de ces 20 et 30 ans ont ouvert la voie avec des tendances de « nidification », en achetant des maisons ou en emménageant dans des endroits plus grands, en adoptant des chats ou des chiens – et dans certains cas, ils considéraient les animaux de compagnie comme un « essai ». avant d’avoir des enfants, dit-il.

« C’est un client qui dépense beaucoup et il prend vraiment soin de son animal de compagnie comme de sa famille », a-t-il déclaré. « Et ils ont également fait de même avec leurs maisons, beaucoup d’entre eux étant de nouveaux propriétaires ou de nouveaux locataires. »

Chaque magasin présentera le logo et les produits Petco pour chats et chiens, y compris certaines de ses étiquettes exclusives, telles que sa marque alimentaire, WholeHearted, et sa marque de mode, Youly, ainsi que des marques nationales. Il proposera plus de 700 articles que les clients pourront acheter en ligne et récupérer en magasin s’ils habitent à proximité d’un magasin Lowe’s faisant partie du projet pilote. Certains magasins offriront également des services de vétérinaires et de professionnels des animaux de compagnie qui visitent les sites, notamment pour la vaccination, la micropuce, la prévention des ravageurs sur ordonnance et le toilettage mobile.

Le magasin en magasin variera en taille, mais le premier emplacement sera d’environ 1 000 pieds carrés et sera placé à l’avant du magasin, a déclaré Bill Boltz, vice-président exécutif du marchandisage de Lowe.

Les magasins seront dotés d’un employé de Petco, en plus de ceux de Lowe’s, a déclaré Konat.

D’autres détaillants ont des partenariats similaires. Target a conclu un accord avec Ulta Beauty pour ouvrir des boutiques organisées dans des centaines de ses magasins à grande surface – et a des magasins similaires avec Apple et Disney à certains endroits. Kohl’s a signé un accord avec Sephora pour avoir ses salons de beauté en magasin. Kroger proposera des produits Bed Bath & Beyond dans certains magasins, et Macy’s déploie des magasins Toys R Us.

À la clôture de mercredi, les actions de Lowe’s et de Petco ont toutes deux chuté d’environ 12 % cette année. Les actions Lowe’s et Petco ont clôturé à 228,10 $ et 17,43 $ mercredi, respectivement. Les actions de Lowe ont augmenté de près de 31 % au cours des 12 derniers mois, ce qui porte sa capitalisation boursière à 153,68 milliards de dollars. Les actions de Petco ont chuté d’environ 37 % au cours des 12 derniers mois, ce qui lui donne une valeur marchande de 5,27 milliards de dollars.