Lowe’s cède son entreprise canadienne à une société de capital-investissement

MOORESVILLE, Caroline du Nord –

Lowe’s Companies, Inc. vend ses activités de détail canadiennes à la société de capital-investissement new-yorkaise Sycamore Partners pour 400 millions de dollars américains plus une contrepartie différée basée sur le rendement.

La branche canadienne de Lowe’s est basée à Boucherville, au Québec, et exploite ou dessert environ 450 magasins corporatifs et marchands affiliés indépendants sous plusieurs bannières, dont Lowe’s, RONA, Réno-Dépôt et Dick’s Lumber.

Le président-directeur général de Lowe, Marvin R. Ellison, a déclaré que la vente était une étape importante vers la simplification du modèle commercial de Lowe.

L’entente, qui devrait être conclue au début de 2023, établira Lowe’s Canada et RONA en tant qu’entreprise autonome ayant son siège social au Québec.

Lowe’s a acheté RONA Inc. en 2016 dans le cadre d’une transaction évaluée à 3,2 milliards de dollars canadiens, soit environ 2,4 milliards de dollars américains, qui, à l’époque, était considérée comme une étape clé dans l’accélération de sa stratégie de croissance.

Le commerce de détail canadien de l’entreprise représente environ 7 % des perspectives de ventes de l’entreprise pour 2022.