Lower Decks fait pousser la barbe de plusieurs manières

Rendu célèbre par la glorieuse pilosité faciale de Jonathan Frakes dans La prochaine génération« se laisser pousser la barbe » est devenu pour l’instant synonyme Star Trek Le spectacle s’installe vraiment dans sa vision de lui-même, sachant quelles sont ses forces, et est prêt à grandir et à s’installer dans son rythme. Pour être clair, Ponts inférieurs a trouvé sa confiance et sa vision il y a longtemps, et y est largement resté fidèle. Mais maintenant, dans une dernière saison où les héros reviennent sur les leçons qu’ils ont apprises au cours de leur carrière à Starfleet, la série prouve une fois de plus qu’elle a elle-même encore des choses à apprendre – la maturité pour reconnaître quand elle est foutue. vers le haut aussi.

Il est utile que cette semaine soit également consacrée à Boimler qui se laisse littéralement laisser pousser la barbe. Ce spectacle a des couches ! Et la plupart d’entre eux sont très, très stupides.

« Le meilleur hôtel exotique Nanite » divise clairement nos héros en deux groupes intéressants. Le Cerritos a été envoyé au Cosmic Duchess Hotel, une station spatiale géante pour une double mission : Tendi, Mariner, Rutherford et T’Lyn ont été chargés de capturer un amas de nanites voyou provoquant le chaos à la station. Pendant ce temps, Boimler, très débraillé, s’est vu confier une tâche beaucoup plus importante avec Ransom et Billups : localiser et arrêter un amiral de Starfleet AWOL qui a négligé son devoir banal pour vivre une vie de détente.

Le scénario de Boimler est le moins exploré des deux ici, car il joue principalement avec un format d’histoire. Ponts inférieurs l’a fait de main de maître auparavant, en utilisant le fossé de communication entre les officiers supérieurs et subalternes pour créer une comédie de malentendus. Boimler, aussi confiant qu’il a grandi au fil de la série, craint toujours que Ransom ne le considère, lui et ses camarades juniors, comme des biens à sacrifier et à mutiler lors de missions dangereuses.

Encore une fois, tout cela joue dans ce que dit déjà cette saison à propos de nos héros qui doivent communiquer ouvertement et honnêtement entre eux et avec eux-mêmes. Les angoisses de Boimler quant à savoir s’il atteint ou non ses objectifs font partie de son personnage depuis le début, mais il a évolué d’un inquiet perpétuellement anxieux à quelqu’un qui sait comment gérer ces angoisses (sinon les mettre complètement de côté, comme nous l’avons vu). lors de la première) car il a acquis plus d’expérience au cours des quatre dernières saisons de télévision.

Ransom suppose également qu’en raison du chemin parcouru par Boimler, il n’a pas vraiment besoin de lui souligner qu’il l’emmène dans des missions importantes parce qu’il fait confiance à son instinct, au lieu de simplement dire à son junior ce genre de renforcement positif. C’est bien pour Bomiler en tant que personnage que la série reconnaisse que parfois ces moments de doute, imaginés ou non, sont quelque chose sur lequel il doit encore travailler, et que sa progression en tant que personnage n’est pas strictement linéaire le long d’un arc. Boimler, comme tout le monde dans la série, est dans un état constant d’apprentissage et de réapprentissage, comme chacun d’entre nous. Bien sûr, la série le fait essentiellement en ressassant une comédie d’erreurs à intrigue B, mais c’est un plaisir inoffensif.

La partie la plus intéressante et la plus introspective de l’histoire se situe dans l’intrigue de l’amas de nanites (bien que cela en soi ne soit en grande partie qu’un peu de décor pour le drame). La petite amie rarement vue de Mariner, l’Andorienne Jennifer Sh’reyan, rejoint le reste des lieutenants junior à la place de Boimler lors de la mission. Il s’avère qu’elle est rarement vue, car quand Ponts inférieurs l’a rapidement abandonnée peu de temps après avoir établi la relation de Mariner avec elle… Mariner aussi, en gros, qui pense qu’ils ont été séparés depuis des lustres simplement parce qu’elle l’a décidé, plutôt que de le déclarer explicitement. Un choix insensé, mais aussi parfaitement marin, étant donné combien de fois il a fallu nous rappeler à quel point elle déteste devoir naviguer dans ses propres sentiments.

S’attaquer à cet inconfort et à ce manque d’attention est une bonne chose pour plusieurs raisons. Premièrement, tout cela relie encore une fois cela au message plus large de la saison sur la communication et au fait que, malgré le chemin parcouru depuis notre première rencontre, ces personnages ont encore besoin de travailler sur eux-mêmes comme ça. Ceci est particulièrement important pour Mariner, après l’arc cathartique qu’elle a traversé la saison dernière, déballant son traumatisme dû à sa majorité pendant la guerre du Dominion, pour montrer que les douleurs profondément enracinées et les réponses à cette douleur ne sont pas faciles à résoudre, même avec la maturité dont elles ont besoin. prend pour les affronter en premier lieu. Deuxièmement, c’est un moment rare dans Ponts inférieurs » métarécit selon lequel la série doit essentiellement prendre du recul et dire » hé, c’est quelque chose que nous avons raté, et nous ne pouvons pas changer cela maintenant, mais au moins nous pouvons y remédier. «

Étant donné quelle aubaine ce fut de voir Mariner et Jennifer ensemble Ponts inférieurs‘ à peu près seulement un arc romantique, l’une des plus grandes déceptions de la série a été la façon dont elle a laissé tomber Jen sans ménagement après l’avoir présentée en tant que personnage. La série elle-même ne se souciait apparemment tout simplement pas de l’utiliser, ou d’utiliser Mariner dans une relation, était particulièrement décevante étant donné qu’il s’agissait du cas encore rare d’avoir une relation queer primaire dans un Star Trek série, mais cela a également rendu Mariner elle-même étrangement insensible de ne jamais être vue avec son partenaire. Est-ce qu’elle est encore un peu nulle d’avoir intériorisé toute son anxiété et juste supposant si elle se montrait distante envers Jen, elle saurait qu’elle ne voulait plus qu’ils soient ensemble ? Oui! Mais c’est un aspect intéressant de la personnalité de Mariner que la série aborde enfin dans cet épisode, au lieu d’ignorer complètement Jennifer de manière métanarrative.

Et encore une fois, cela témoigne d’une maturité dans laquelle non seulement nos héros entrent, mais la série aussi. Ponts inférieurs est, comme tout autre Randonnée show, celui qui apprend constamment sur lui-même, et faire des erreurs dans ce processus est tout à fait naturel. Le fait qu’il ait eu la conscience, au cours de cette dernière saison, de reconnaître et de combler cette lacune, et de lier cette reconnaissance aux thèmes plus larges de la série alors qu’elle entre dans la dernière ligne droite, n’est pas seulement un acquiescement bienvenu aux critiques, mais un reflet de la confiance Ponts inférieurs a en soi à ce stade – une volonté de célébrer ce qui fonctionne, mais une volonté de s’attaquer à ce qui ne fonctionne pas est quelque chose que nous attendons de tout bon officier de Starfleet. C’est aussi quelque chose que nous devrions attendre du bien Star Treket Ponts inférieurs ne fait pas exception à cela.