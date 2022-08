Lowell Park, l’intersection des routes Pines obtient des bandes rugueuses – Shaw Local

POLO — Des bandes rugueuses temporaires ont été installées sur Lowell Park Road à son intersection avec Pines Road.

Plus de 20 accidents se sont produits à l’intersection depuis 2009.

Dans une précédente interview, l’ingénieur du comté d’Ogle, Jeremy Ciesiel, a déclaré qu’il était prévu d’installer des bandes sonores permanentes dans le cadre de la saison de construction 2023.

« La coopération des propriétaires [near the intersection] en signant une pétition, le processus a été beaucoup plus facile à faire », a déclaré Ciesiel. « Il y avait le souci de la proximité des habitants [to the rumble strips]mais quand ils étaient en faveur, nous avons pu aller de l’avant.

Du 1er janvier 2009 au 30 avril de cette année, 21 accidents se sont produits à l’intersection située dans la campagne de Polo, selon une étude de trafic menée par Ciesiel. Seize d’entre eux impliquaient des conducteurs sur Lowell Park Road qui n’ont pas obéi aux panneaux d’arrêt ou qui n’ont pas cédé à la circulation sur Pines Road après s’être arrêtés.

Les bandes sonores temporaires coûtent environ 4 000 $, a déclaré Ciesiel. Il s’attend à ce que les bandes rugueuses permanentes coûtent entre 24 000 $ et 25 000 $, sur la base des coûts des projets précédents.

Ces bandes sonores temporaires seront “une expérience” en raison de la durée pendant laquelle ils cherchent à les maintenir en place, a déclaré Ciesiel.

“Pour être honnête, nous ne les avons jamais eus depuis plus de deux mois”, a-t-il déclaré. « Je ne suis pas sûr qu’il tiendra le coup. J’ai obtenu une variété différente de ce que nous avions sur les projets précédents dans l’espoir de pouvoir les maintenir en place pendant l’hiver, mais je ne sais pas ce qu’un chasse-neige leur fera.