Low Mississippi, remorques surstockées au détail : dernier stress de la chaîne d’approvisionnement

Le remorqueur Roberta Tabor pousse des barges sur le fleuve Mississippi à Granite City, Illinois, États-Unis, le vendredi 9 juillet 2022. Le transport des céréales est en baisse par rapport aux niveaux de pointe, mais le niveau d’eau sur le fleuve est désormais un problème. Bloomberg | Bloomberg | Getty Images

Selon le Bureau de Memphis du Service météorologique national, le fleuve Mississippi devrait égaler le record de tous les temps de -10,70 pieds, soit plus tard dans la journée, soit ce soir. Le fleuve Mississippi est une voie navigable vitale pour le commerce et la baisse des niveaux d’eau a eu un impact sur la quantité de produits pouvant être importés ou exportés depuis la Nouvelle-Orléans. Les barges ne peuvent pas être entièrement chargées. Selon le rapport hebdomadaire sur les transports du département américain de l’Agriculture, les tonnages des barges en direction du sud ont été réduits sur le fleuve de plus de 20 %. Les expéditeurs agricoles de maïs, de soja et de blé utilisent des barges comme alternative moins chère aux camions ou au rail pour transporter leur grain en vrac. Un peu moins de la moitié (47 %) de tout le grain est transporté par barge, selon l’USDA. Environ 5,4 millions de barils de brut et 35 % de charbon thermique sont acheminés sur le Mississippi. « Alors que le public et les médias comprennent généralement que notre économie dépend de la viabilité du transport maritime international, du camionnage et du transport ferroviaire, le rôle essentiel de nos voies navigables intérieures est souvent négligé », a déclaré Peter Friedmann, directeur exécutif de l’Agriculture Transportation Coalition. “Nos membres dépendent de niveaux d’eau adéquats dans le système du fleuve Mississippi pour atteindre les marchés d’exportation nationaux et internationaux. La faible perturbation de la chaîne d’approvisionnement en eau sera ressentie non seulement par nos producteurs américains d’aliments, de fermes et de fibres, mais aussi par les États-Unis. et les consommateurs internationaux également. »

Les détaillants se tournent vers les remorques pour le stockage

Selon des experts en logistique, les détaillants déplacent les gros et les petits articles dans des remorques de 53 pieds comme alternatives aux entrepôts. “Nous entendons certainement parler de nos clients pour le court terme, ils stockent des articles plus gros et plus volumineux comme des meubles dans des remorques attachées à leurs entrepôts”, a déclaré Brian Bourke, directeur de la croissance de Seko Logistics. “Bien que nous ne stockions pas d’inventaire régulier dans des remorques ou des conteneurs de 53 pieds, nous utilisons des conteneurs de 53 pieds pour stocker certains articles comme les retours non triés qui sont moins critiques, afin de concentrer l’entrepôt sur l’expédition vers les clients.” En plus des meubles et des objets non désirés, les marchandises se dirigent également vers le stockage. “Les pneus sont un autre élément d’inventaire important en stockage”, a déclaré Joe Monaghan, PDG et président de Worldwide Logistics Group. “Nous recevons également des commandes de conteneurs de 53 pieds pour conserver le produit dans des chantiers éphémères pendant un à six mois.”

Paul Brashier, vice-président du factage et de l’intermodal chez ITS Logistics, a déclaré à CNBC que les détaillants essaient de trouver des moyens créatifs de gérer leurs stocks excédentaires. “Beaucoup de centres de distribution (CD) de nos clients sont surstockés et ils naviguent sur la façon de gérer cet excédent de stock et de déplacer tout le fret ultérieur”, a déclaré Brashier. “Avec ce vent contraire, les CD qui traitent leur fret d’importation ressentent vraiment la pression. Nous identifions leurs SKU à forte demande et les sortons de leurs terminaux vers nos installations de transbordement éphémères. Nous chargeons ensuite ce produit dans un 53- conteneur de pied pour déplacer cet inventaire plus à l’intérieur des terres afin qu’il puisse atteindre le consommateur plus rapidement. »

Engorgement des ports de la côte Est

Alors que davantage de commerce continue de se déplacer vers la côte est, la congestion dans les ports continue de s’accumuler et le volume de conteneurs se diriger vers les entrepôts fait grimper les prix, alors même que la demande a diminué. Savannah est en tête de la côte Est pour le nombre de navires en attente au mouillage. Les chantiers éphémères retenant les conteneurs hors du port sont l’une des stratégies logistiques utilisées pour déplacer les boîtes hors du port afin d’accélérer la productivité. La congestion de la côte Est a eu un impact considérable sur la fiabilité des navires. “La fiabilité globale des horaires des navires s’améliore, mais le Transpacifique stagne”, a déclaré Alan Murphy, fondateur et PDG de Sea-Intelligence ApS. « 70 % des navires n’arrivent pas à l’heure sur la ligne transpacifique qui a été la plus durement touchée.

L’un des facteurs qui influent sur la fiabilité est le nombre de navires qu’un port reçoit. Les ports qui voient moins de navires, notamment Charleston, Long Beach, Los Angeles et New York, constatent des améliorations dans la fiabilité des navires, a déclaré Murphy. Mais pour Savannah, qui compte des dizaines de navires en attente au mouillage, il y a des retards qui ont un impact sur la fiabilité des horaires des navires. “Les ports comme Savannah sont pleins”, a déclaré John McQuiston, directeur général, responsable mondial des origines de la division Wells Fargo Trade and Supply Chain Finance. “Vous avez des navires qui détiennent des stocks pendant que les ports traitent les conteneurs. Ce qui prenait des jours prend maintenant des semaines en raison du nombre de conteneurs qui arrivent.” “L’une de mes plus grandes inquiétudes en ce moment avec cette congestion est une grève des chemins de fer qui mettrait fin à la troisième étape du transport”, a déclaré McQuiston. “Les États-Unis auraient un élément de paralysie dans certains secteurs de la chaîne d’approvisionnement s’il y avait une grève des chemins de fer. Vous n’avez pas assez de taxis ou de chauffeurs pour récupérer les conteneurs une fois à destination du rail.”