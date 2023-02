Low-code et no-code : un mouvement marqué pour le développement des plateformes numériques

Merci de nous avoir rejoint sur “Le hub cloud : du chaos cloud à la clarté”.

De l’utilisation pour migrer et éliminer les applications informatiques fantômes existantes aux projets à court terme en passant par les rapports opérationnels et les applications en libre-service, nous constatons un mouvement marqué vers des applications de niveau entreprise qui exécutent des fonctions complexes. Ce document présente les principales tendances observées par Infosys sur les plates-formes low-code et no-code.

Clique ici pour continuer.