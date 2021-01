Dejan Lovren a parlé d’une récente conversation qu’il a eue avec son ancien patron à Liverpool Jurgen Klopp.

Lovren a rejoint Liverpool en 2014 et a passé six ans au club avant de partir pour le Zenit Saint-Pétersbourg dans le mercato d’été.

Il a parlé ouvertement de son passage à Anfield, admettant qu’il était « bouleversé » d’avoir raté beaucoup d’action la saison dernière avec Virgil van Dijk, Joe Gomez et Joel Matip devant lui dans l’ordre hiérarchique sur Merseyside.

C’est à cause de cela qu’il ne regrette pas d’avoir quitté Liverpool.

Lovren a également révélé qu’il était toujours en contact avec Klopp, et a affirmé que l’Allemand lui avait récemment laissé entendre par SMS qu’il avait peut-être fait une erreur en le laissant partir dans la fenêtre d’été, en disant à l’arrière central: « Tu nous manques. »

Lovren a déclaré au magasin russe Sport Express: « Non, je ne regrette pas [leaving]. Ma décision cet été était ferme: quitter Liverpool, et je ne regarde pas en arrière.

«Je me suis énervé la saison dernière quand je n’ai pas joué, mais maintenant, tout est différent.

« Je pense que Liverpool me manque plus qu’ils ne me manquent et Jurgen Klopp le sait, parce que nous communiquons. Il a écrit récemment: » Tu nous manques. «