L’OVNI du triangle noir a laissé l’avion de chasse américain «désespérément surclassé» et «se déplaçait comme aucun avion connu» alors qu’il bourdonnait sur un navire de guerre

Un OVNI a “désespérément surclassé” un avion de chasse américain alors que l’engin a intercepté un objet en forme de triangle noir caché au-dessus d’un navire de guerre.

Des documents militaires américains montrent que l’objet mystérieux s’est déplacé d’une manière “impossible pour un avion connu” lors de l’incident effrayant des années 1960.

LE SOLEIL

L’USS Gyatt rencontre l’objet triangulaire sombre dans l’Atlantique (maquette)[/caption]

Le destroyer de la marine américaine USS Gyatt était au centre de la rencontre extraordinaire qui a vu un objet inconnu passer cinq nuits à menacer le navire.

Des fichiers déclassifiés montrent comment le destroyer a rencontré l’objet mystérieux à plusieurs reprises en novembre 1964 alors qu’il naviguait à environ 200 milles de Porto Rico dans l’océan Atlantique.

Il a été suivi sur le radar du navire et aurait effectué des manœuvres extraordinaires à une vitesse incroyable – tout en étant capable de se déplacer soudainement lentement à basse altitude.

L’objet a également été suivi par une station radar car il aurait atteint des vitesses allant jusqu’à 4 400 mph.

EN SAVOIR PLUS SUR LES OVNIS CHUTE DU CIEL Comment un pilote de chasse américain a été TUÉ à la poursuite d’un OVNI et sa mort a été “dissimulée” LA VOUTE ROUGE Les fichiers OVNI de la Russie révèlent des objets à 600 mph se déplaçant comme “aucun avion humain”

Les fichiers américains sur l’objet l’ont décrit comme étant en forme de delta ou triangulaire et noir ou gris foncé avec “une capacité de vitesse et d’altitude extrêmement élevée”.

L’incident a fait l’objet d’une enquête par l’équipe secrète OVNI des États-Unis à l’époque – Projet Blue Book – et a été classé comme un “avion non identifié”.

Et donc, quelque 60 ans après l’incident, il reste inexpliqué et un cas fascinant alors que les ovnis occupent à nouveau le devant de la scène à Washington.

Les législateurs, les anciens militaires et les responsables du renseignement parlent maintenant tous plus ouvertement des ovnis – y compris une audience historique le mois dernier à Capitol Hill.





Les responsables américains ont reconnu qu’il y avait quelque chose dans le ciel qu’ils ne pouvaient pas expliquer – et la stigmatisation autour de ce sujet traditionnellement marginal est enfin supprimée.

L’USS Gyatt a été lancé pour la première fois dans les derniers jours de la Seconde Guerre mondiale – et a eu une longue carrière qui l’a vu devenir le premier destroyer lance-missiles au monde en 1955.

Elle a également participé au programme spatial au début des années 1960, avant de passer en 1963 à un déploiement dans les Caraïbes.

Et c’est au cours de cette période de service qu’elle aurait fait la mystérieuse rencontre avec le “triangle noir”.

Les triangles noirs sont parmi les formes d’OVNI les plus largement rapportées.

Quelque 73 pages de documents militaires américains – publiés par le groupe d’enquête sur les ovnis NICAP et rapportés par The Debrief – offrent une image effrayante de la rencontre avec l’OVNI.

L’objet a été détecté pour la première fois le 16 novembre – avant d’être revu les 17, 18, 19 et 24 – au plus fort de la guerre froide.

On dit qu’il a atteint des vitesses allant jusqu’à 3 800 nœuds – ou 4 372 mph.

Wikipédia

L’USS Gyatt a été le premier destroyer lance-missiles au monde après une modernisation dans les années 1950[/caption]

Mediadrumimages/DJZimmerman/USNavy

Les avions de chasse F-8 ont été vus parmi les avions les plus performants de l’arsenal américain dans les années 1960[/caption]

Et dans l’un des incidents, l’objet aurait survolé “directement” l’USS Bainbridge à proximité – un croiseur à propulsion nucléaire.

Les ovnis sont souvent liés à des sites nucléaires et à des actifs à propulsion nucléaire tels que les porte-avions modernes.

Le récit le plus dramatique des expériences mystérieuses de l’USS Gyatt a cependant eu lieu le 19 novembre – lorsque l’OVNI s’est engagé dans une poursuite avec un avion de chasse.

Le capitaine de corvette Kyle H. Woodbury, indicatif d’appel SALT SPRAY 26, était déjà en vol avec l’USS Gyatt et a de nouveau repéré l’objet mystérieux.

Il a ensuite piloté son F-8 Crusader – qui était capable d’atteindre des vitesses de pointe de 1 227 mph – pour tenter d’intercepter la forme mystérieuse.

Il a décrit son jet comme étant “désespérément” et “complètement surclassé” alors qu’il tentait de poursuivre l’objet qui a ensuite accéléré à 50 000 pieds.

Sa vitesse, son accélération, son plafond et sa capacité à décélérer dépassent tous les avions que j’ai vus ou dont j’ai entendu parler

Lieutenant-commandant Kyle Woodbury

Woodbury a été décrit comme “fiable” et “expérimenté” dans le rapport sur la rencontre.

“Il n’y a aucune explication raisonnable de cette cible”, a-t-il déclaré, selon les documents déclassifiés.

“Sa vitesse, son accélération, son plafond et sa capacité à décélérer dépassent tous les avions que j’ai vus ou dont j’ai entendu parler.”

Woodbury a ajouté : « J’évaluerais la cible comme un avion, très performant, manœuvré comme un avion et n’effectuant aucune manœuvre inhabituelle, sauf une accélération et une décélération extrêmes à volonté plus un angle de montée très raide supérieur à 50 000 pieds à grande vitesse.

“Aucune lumière à bord n’attend ce qui ressemblait à une lumière après brûleur pendant l’accélération.”

Le pilote vétéran a interrompu la poursuite et a tenté de retourner à la base, seulement pour que l’objet réapparaisse ensuite derrière lui.

L’équipage de l’USS Gyatt a pris des photos de l’écran radar montrant le mouvement erratique de l’OVNI alors qu’il était poursuivi par Woodbury.

Les images granuleuses des documents montrent deux points marqués “A” et “B” tirés du scanner du navire – et une liste détaillée de la vitesse et de l’emplacement incroyables de l’objet.

Et les documents suggèrent qu’il y a eu une deuxième tentative d’interception également par un F8 le 24 novembre.

Mais il y a peu de détails au-delà de dire que l’objet a été détecté à “haute vitesse, haute altitude” avant qu’il ne “s’éloigne rapidement” de l’avion de chasse qui se déplaçait à une vitesse quasi supersonique.

D’autres documents révèlent que des responsables américains ont transmis des rapports à la “division des technologies étrangères” car il a été déterminé qu’il n’y avait pas d’avion américain expérimental dans la région à l’époque.

Et cela comprenait le Lockheed YF-12 – un prototype d’intercepteur – et des «drones à grande vitesse».

Les responsables américains ont rejeté les OVNIS à la fin du projet Blue Book dans les années 1960 – déclarant qu’il n’y avait rien à voir.

Et pourtant, environ cinq décennies plus tard, le débat est revenu et est maintenant traité comme un grave problème de sécurité nationale.

Le sujet qui a été pendant des décennies considéré comme un sujet marginal et dommageable loufoque est maintenant ouvertement évoqué par des personnalités très importantes, dont l’ancien président Bill Clinton et Barack Obama.

Les législateurs américains ont commandé le rapport du Pentagone sur les OVNIS après une série étonnante de vidéos divulguées qui montraient des rencontres militaires avec des objets tels que le tristement célèbre “Tic Tac”.

Et la rencontre de Tic Tac, avec des avions de chasse rencontrant un objet à grande vitesse incroyable près d’un navire de guerre comme des similitudes étranges avec l’incident 40 ans auparavant à bord de l’USS Gyatt.

Washington poursuit les discussions sur les ovnis, avec une nouvelle législation proposée pour protéger les lanceurs d’alerte.

En savoir plus sur le soleil SUJET BRÛLANT Les écoles doivent renvoyer les enfants à la maison plus tôt en raison du temps chaud – la vôtre est-elle sur la liste ? DEVENIR MOBILE Nous en avions marre du marché du logement, nous avons donc acheté un mobile home minable pour 750 £

Des questions demeurent quant à savoir si les objets rencontrés par les États-Unis sont des drones auparavant inconnus, un phénomène naturel, une technologie noire – ou peut-être quelque chose de plus extraterrestre.

Et la semaine dernière, The Sun Online a révélé la recherche de réponses d’une famille après la mort d’un pilote américain dans un accident alors qu’il poursuivait un OVNI.