La boxeuse indienne Lovlina Borgohain a peut-être gagné des lauriers aux Jeux olympiques de Tokyo 2020 et avec sa dernière victoire d’un bronze a cimenté sa place dans les annales de l’histoire du sport, mais certaines affiches la félicitant ont apparemment été ridiculisées. Les affiches sont redevenues virales lorsque le chef de Biocon, Kiran Mazumdar-Shaw, les a partagées sur Twitter et s’est moquée d’elles pour leur contenu. Alors, qu’y avait-il dans les panneaux d’affichage qui, selon Mazumdar-Shaw, posaient problème ? Il s’avère que, même si ces affiches félicitaient Lovlina Borgohain pour sa performance aux Jeux olympiques de Tokyo, les photos portées du ministre en chef de l’Assam, Himanta Biswa Sarma et du ministre des Sports de l’État, Bimal Borah.

Nulle part Borgohain n’était visible sur l’une ou l’autre des photos. « La boxeuse indienne *Lovlina Borgohain* est entrée en demi-finale assurant une médaille olympique à l’Inde, la seule question maintenant est la couleur de la médaille. Pour ceux qui veulent savoir *à quoi elle ressemble*, voici quelques-uns des *panneaux d’affichage exposés à Guwahati* !

La boxeuse indienne *Lovlina Borgohain* est entrée en demi-finale assurant une médaille olympique à l’Inde, la seule question maintenant est la couleur de la médaille. Pour ceux qui veulent savoir *à quoi elle ressemble*, voici quelques-uns des *panneaux d’affichage exposés à Guwahati* ! pic.twitter.com/wiY7ee9cxk– Kiran Mazumdar-Shaw (@kiranshaw) 3 août 2021

Les affiches auraient été partagées par beaucoup sur Twitter au cours des deux derniers jours et les internautes ont partagé leur indignation que les affiches n’aient pas de photos de la boxeuse qui a rendu le pays fier de son travail acharné et de son talent.

Vous vous demandez pourquoi le sport indien n’avance pas ? Cet auto-agrandissement laid peut décourager le meilleur des sportifs — Ananda Gundurao (@Anandagundurao) 3 août 2021

Cependant, beaucoup ont souligné que les affiches n’étaient pas nouvelles et qu’elles avaient peut-être été retirées et que de nouvelles affiches mettant en vedette à la fois le boxeur d’Assam et le ministre en chef de l’État ont été mises en place.

Mercredi, Borgohain a décroché une médaille de bronze après avoir perdu la demi-finale face à la tête de série Busenaz Surmeneli, de Turquie.

Incidemment, Sarma s’est également rendue sur Twitter mercredi pour féliciter Borgohain pour sa victoire.

La jeune femme de 23 ans avait déjà assuré à l’Inde sa première médaille de boxe aux Jeux olympiques en cours lorsqu’elle a éclipsé l’ancienne championne du monde, Nien-Chin Chen de Taïwan, pour participer aux demi-finales.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici