Lovlina Borgohain ravie de remporter l’or asiatique ; Dit que cela l’aidera à retrouver sa forme

Lovlina Borgohain a déclaré lundi que la médaille d’or du Championnat d’Asie était “extrêmement significative” car elle l’a remportée lors de son premier tournoi dans une nouvelle catégorie de poids et qu’elle jouera un “rôle décisif” pour retrouver sa forme perdue.

Lovlina est aux prises avec la forme depuis qu’elle a remporté la médaille de bronze olympique à Tokyo l’année dernière. Elle a changé sa catégorie de poids de 69 kg à 75 kg en gardant à l’esprit les Jeux olympiques de Paris car sa division ne figure pas parmi les six catégories annoncées pour la boxe féminine.

La semaine dernière, la joueuse de 25 ans originaire d’Assam a produit un spectacle déterminé pour décrocher la médaille d’or lors de sa première apparition dans la division des poids moyens aux championnats d’Amman, en Jordanie.

« Cet or signifie beaucoup pour moi. C’est très significatif. C’est un booster de confiance”, a déclaré Lovilna à PTI après son retour au pays avec le contingent de boxe lundi.

« C’était mon premier championnat dans une nouvelle catégorie de poids et j’ai gagné une médaille d’or. Je sais donc que je suis dans la bonne direction.

“J’ai fait un très bon parcours dans le championnat et j’étais à l’aise avec mes coups et mes déplacements. Je retrouve la forme et je m’attends à culminer au bon moment. Ces victoires comptent beaucoup.”

Borgohain, qui a également deux médailles de bronze aux Championnats d’Asie, a déclaré qu’elle essaierait de s’améliorer davantage et espérait remporter la médaille d’or aux Championnats du monde de l’année prochaine, qui se dérouleront en Inde.

“Eh bien, j’ai remporté une médaille de bronze aux Jeux olympiques l’année dernière. J’essaie de bien faire dans chaque championnat. Mon objectif immédiat est de remporter une médaille d’or au Championnat du monde de l’année prochaine qui se tiendra à New Delhi.

“Bien sûr, mon objectif ultime est de gagner une médaille d’or aux Jeux olympiques de Paris. Je m’efforce et travaille dur pour y parvenir. J’espère que mon meilleur sortira au bon moment”, a-t-elle déclaré.

L’Inde a remporté 12 médailles – quatre d’or, deux d’argent et six de bronze dans le championnat. Fait intéressant, les quatre médailles d’or ont été remportées par des boxeuses.

Outre Borgohain, Parveen Hooda (63 kg), Saweety Boora (81 kg) et Alfiya Pathan (81 kg +) ont remporté les trois autres médailles d’or.

“J’ai félicité les trois boxeurs. Ce sont de très bons boxeurs. Parveen est une boxeuse jeune et douée qui a une bonne technique, tandis que Saweety et Alfiya sont très fortes et puissantes”, a-t-elle déclaré.

“Je suis sûr qu’ils ont un bel avenir devant eux. Ils peuvent très bien faire et gagner des médailles aux championnats du monde et aux Jeux olympiques également.”

