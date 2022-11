Lovlina Borgohain, Parveen Hooda, Saweety et Alfiya Pathan remportent l’or aux Championnats d’Asie de boxe

Les boxeurs indiens Lovlina Borgohain (75 kg), Parveen Hooda (63 kg), Saweety (81 kg) et Alfiya Pathan (81 + kg) ont remporté la médaille d’or aux Championnats d’Asie à Amman, en Jordanie, vendredi.

Parveen a décroché une victoire facile 5-0 sur le Japonais Kito Mai.

La médaillée de bronze des championnats du monde, qui a raté les Jeux du Commonwealth, a offert un spectacle dominant pour battre Mai, quatrième tête de série, par décision unanime.

Les deux boxeurs ont commencé à l’offensive, mais la tête de série Parveen a pu dominer la procédure en frappant son adversaire à volonté.

Ayant perdu le premier tour, Mai a ensuite tenté de monter la barre mais Parveen a rapidement esquivé toutes ses attaques.

L’Indienne a été particulièrement impressionnante avec ses coupes supérieures au troisième tour.

Lovlina a battu Ruzmetova Sokhiba d’Ouzbékistan 5:0 par décision unanime en finale.

Saweety a battu Gulsaya Yerzhan du Kazakhstan 5: 0 par décision unanime alors qu’Alfiya a battu Islam Husayli de Jordanie en raison de la disqualification de l’adversaire pour décrocher l’or.

Minakshi obtient l’argent

Minakshi, quant à elle, a conclu sa première campagne aux Championnats d’Asie en décrochant une médaille d’argent dans la catégorie des poids mouches (52 kg).

Minakshi a travaillé dur mais a perdu le combat pour la médaille d’or contre Kinoshita Rinka du Japon via un verdict renversé 1-4.

Minakshi a mis du temps à démarrer, la deuxième tête de série japonaise profitant pleinement de la lenteur de l’Indienne alors que quatre des cinq juges ont voté en sa faveur.

Au deuxième tour également, Minakshi avait l’air perdu. Elle n’a pas été en mesure de décrocher des coups de poing clairs et a eu recours au corps à corps tandis que la pugiliste japonaise, qui a joué plus précisément et a bien défendu.

C’est effectivement le deuxième tour qui a coûté l’égalité à Minakshi alors qu’elle a fait une superbe récupération dans les trois dernières minutes en utilisant une combinaison de coups de poing pour remporter le tour 4-1, mais il était trop tard car les juges ont statué en faveur de Rinka.

Le quintuple médaillé des Championnats d’Asie, Shiva Thapa, est le seul boxeur masculin à avoir atteint la finale de ce prestigieux tournoi dans lequel l’Inde est assurée de 12 médailles.

Au total, 267 boxeurs de 27 pays participent à l’événement.

