Lovlina Borgohain, Nikhat Zareen et Manju Rani entrent en demi-finale

La médaillée de bronze des Jeux olympiques de Tokyo Lovlina Borgohain, la championne du monde en titre Nikhat Zareen et la médaillée d’argent des championnats du monde 2019 Manju Rani ont produit des performances scintillantes pour assurer leur place en demi-finale des 6e championnats nationaux de boxe féminine d’élite à Bhopal samedi.

Représentant l’Assam, Lovlina disputait le combat des quarts de finale des 75 kg contre Meena Rani du Railway Sports Promotion Board (RSPB).

La capacité technique supérieure de la championne d’Asie 2022 l’a vue traverser tout le combat, donnant à peine à son adversaire la chance de l’essayer. Finalement, Lovlina a gagné 5-0 par décision unanime.

Elle affrontera Jigyasa Rajput du Madhya Pradesh en demi-finale.

Nikhat, qui affrontait Taniksha Chawar de Goa en quart de finale des 50 kg, a à peine eu à transpirer et était sur le pied depuis le départ.

Les mouvements rapides et les coups de poing puissants de la boxeuse née à Telangana l’ont aidée à vaincre son adversaire et à sortir victorieuse après que l’arbitre ait arrêté le combat vers la fin du deuxième tour.

Nikhat affrontera désormais Shvinder Kaur Sidhu de All India Police (AIP) dans son combat en demi-finale.

Manju Rani de RSPB a prévalu en quart de finale des 48 kg contre Simran de Chandigarh.

Débordante de confiance, Manju était à son meilleur niveau d’attaque et a battu son adversaire 5-0 par décision unanime. Elle affrontera Anjali Sharma du Madhya Pradesh lors de son combat en demi-finale.

Avec Manju, Jyoti (52 kg) et Shashi Chopra (63 kg), qui représentent également la RSPB, ont remporté leurs combats respectifs et ont fait en sorte que leur équipe passe une journée réussie au bureau.

Alors que Jyoti a remporté une victoire 4-3 contre le médaillé d’argent des Championnats d’Asie 2022 Minakshi Hooda de l’AIP, Shashi a remporté une victoire 4-1 contre Niharika Gonekla de Telangana.

Pendant ce temps, le médaillé de bronze des Championnats du monde 2018 Simranjit Kaur, qui représente le Pendjab dans la catégorie des poids de 60 kg, a également réalisé une performance vibrante pour triompher de Barbi Gogoi d’Assam alors que l’arbitre a arrêté le concours au deuxième tour.

Le duo AIP de Shvinder Kaur Sidhu (50 kg) et Kros Hmangaihsangi (60 kg) a gagné contre Ashalata Chanu de Manipur et Vaishnavi de Goa respectivement et s’est qualifié pour les demi-finales.

