Lovlina Borgohain et Shiva Thapa se qualifient pour le championnat asiatique de boxe 2022

L’Inde a nommé ses équipes masculines et féminines pour le prochain championnat asiatique de boxe en octobre. Lovlina Borgohain, médaillée de bronze aux Jeux olympiques de Tokyo, et Shiva Thapa font partie des grands noms sélectionnés pour la même chose.

Les épreuves de sélection se sont récemment déroulées du jeudi au samedi au NIS Patiala. Cependant, certains boxeurs notables comme Nikhat Zareen, l’actuel champion du monde, Amit Panghal, le triple médaillé du Championnat d’Asie, Rohit Tokas et Sagar Ahlawat, qui a remporté des médailles aux Jeux du Commonwealth de Birmingham, n’ont pas assisté aux essais.

Selon une source de la Fédération indienne de boxe (BFI), Zareen a choisi de ne pas participer au tournoi à venir pour se reposer pendant que Tokas et Panghal se remettent de leurs blessures respectives, a rapporté PTI.

Parveen Hooda, qui a remporté le bronze dans la catégorie des 63 kg du championnat du monde, et Alfiya Pathan, championne de boxe jeunesse, font partie de l’équipe féminine tandis que Md. Hussamuddin, qui a remporté le bronze à deux reprises au Commonwealth, est nommé dans l’équipe masculine.

Avec l’absence de Zareen, les attentes de Borgohain sont désormais élevées. Bien qu’elle n’ait pas réussi à faire de bonnes performances aux Championnats du monde et aux Jeux du Commonwealth, mais avec les Jeux d’Asie au coin de la rue, elle sera impatiente de présenter une meilleure performance.

Thapa, d’autre part, a beaucoup d’expérience dans ses manches. Il a remporté cinq médailles asiatiques jusqu’à présent, dont une d’or, deux d’argent et deux de bronze. Lors de la dernière édition des Jeux asiatiques, il a décroché une médaille d’argent et est devenu le boxeur masculin indien le plus titré de l’histoire du tournoi.

Les contingents masculin et féminin sont les plus susceptibles de participer à un camp d’entraînement de 15 jours à Amman avant le tournoi.

Equipe masculine

Govind Sahani (48kg), Sparsh Kumar (51kg), Sachin (54kg), Md. Hussamuddin (57kg), Etash Khan (60kg), Shiva Thapa (63.5kg), Amit Kumar (67kg), Sachin (71kg), Sumit ( 75kg), Lakshya C (80kg), Kapil P (86kg), Naveen K (92kg), Narender (+92kg).

Equipe féminine

Monika (48kg), Savita (50kg), Minakshi (52kg), Sakshi (54kg), Preeti (57kg), Simranjit (60kg), Parveen (63kg), Ankushita Boro (66kg), Pooja (70kg), Lovlina Borgohain (75kg) ), Saweety (81kg), Alfiya (+81kg).

