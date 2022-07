Lovlina Borgohain est restée bloquée après avoir quitté la cérémonie d’ouverture à mi-chemin

La boxeuse indienne médaillée de bronze olympique Lovlina Borgohain est restée bloquée pendant près d’une heure après avoir décidé de quitter la cérémonie d’ouverture des Jeux du Commonwealth à mi-chemin.

La cérémonie de jeudi soir a duré environ deux heures et Lovlina, avec un autre membre du contingent de boxe indien, Muhammad Hussamuddin, a décidé de partir tôt pour le Games Village depuis le stade Alexander, à 30 minutes de route.

«Nous voulons nous entraîner le matin car nous avons un combat le lendemain. La cérémonie va durer un moment alors nous avons pensé à partir. Nous avons demandé un taxi mais on nous a dit qu’il n’était pas disponible », a déclaré Lovlina lorsque PTI lui a demandé pourquoi elle partait à mi-chemin.

La cérémonie étant toujours en cours et le duo incapable de réserver un taxi par lui-même, Lovlina et Hussamuddin n’ont pas su comment retourner à leur logement.

Ils ont finalement pris le premier autobus à destination du Village près du Centre national d’exposition.

La délégation indienne a reçu trois voitures des organisateurs, mais leurs chauffeurs étaient épuisés pour la journée car les athlètes et les officiels sont arrivés pour la cérémonie d’ouverture en bus.

Le chef de mission indien Rajesh Bhandari, qui se trouve être le vice-président de la Fédération indienne de boxe (BFI), n’était pas satisfait du développement.

“Nous étions au milieu de la cérémonie et j’ai appris plus tard qu’elle et un autre boxeur étaient partis tôt. Nous sommes tous venus en bus et l’option taxi n’était pas disponible à ce moment-là. Ils n’auraient pas dû venir s’ils voulaient partir plus tôt.

«Il y avait tellement d’athlètes qui ont décidé de ne pas venir car ils avaient un entraînement ou une compétition le matin, ce que nous comprenons parfaitement. Je parlerai à l’équipe de boxe à ce sujet », a déclaré Bhandari.

Au total, 164 athlètes et officiels ont pris part à la cérémonie, soit la moitié de la taille du contingent indien. Les membres de l’équipe féminine de cricket ont également décidé de rester à l’hôtel en raison de leur match d’ouverture le lendemain matin.

Avant les Jeux, Lovlina avait allégué que ses entraîneurs étaient constamment harcelés après que l’entraîneur personnel Sandhya Gurung n’ait pas été autorisé à entrer dans le village des Jeux à son arrivée. Gurung a ensuite reçu l’accréditation Village.

