Lovlina Borgohain assurée de la médaille lors de la première sortie des 75 kg

La médaillée de bronze olympique Lovlina Borgohain s’est assurée d’une médaille lors de sa première sortie dans la catégorie des 75 kg avec une victoire par décision partagée (3-2) contre Valentina Khalzova aux Championnats d’Asie de boxe à Amman, en Jordanie.

Lovlina n’avait besoin que d’une seule victoire dans le peloton de cinq boxeurs pour s’assurer d’au moins une médaille de bronze et la joueuse de 25 ans a travaillé dur pour l’emporter contre Khalzova du Kazakhstan en quart de finale tard samedi soir.

La boxeuse de l’Assam, qui a remporté la médaille de bronze en 69 kg aux Jeux olympiques de Tokyo, est passée à la division 75 kg car son ancienne catégorie de poids ne figure pas aux Jeux olympiques de Paris.

Ankushita Boro (66kg) aussi déplacé vers les demi-finales du tournoi. Le joueur de 22 ans a décroché une victoire dominante 5-0 sur le Japonais Tsubata Arsia lors des huit dernières étapes.

Cependant, c’était la fin de la route pour Pooja (70 kg), qui a subi un 0 -5 défaite aux mains de la Kazakhstanaise Dariga Shakimova lors de ses huit derniers combats.

Plus tôt samedi, les débutantes Minakshi (52 kg) et Preeti (57 kg) et la médaillée de bronze aux championnats du monde Parveen s’étaient qualifiées pour les demi-finales. p>

