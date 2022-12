LoveWithoutBorders Les détails de Naeem déménagent au Panama pour l’amour

Un célibataire qui est passé de cœurs brisés à voyager à travers le monde pour potentiellement rencontrer l’amour de sa vie détaille son expérience avec BOSSIP.

Naeem Thompson est l’un des cinq célibataires qui ont déraciné leur vie et tout laissé derrière eux pour trouver l’amour dans un autre pays avec un parfait inconnu sur Bravo’s Amour sans frontières.

Il met tout en jeu après avoir réalisé qu’il était coincé dans une ornière de rencontres et que la femme qu’il a toujours voulue pourrait l’attendre à l’autre bout du monde.

Le travailleur social décontracté qui vit juste à l’extérieur de Houston est un grand enfant dans l’âme qui est prêt à s’installer et à avoir ses propres enfants. C’est aussi un briseur de cœur réformé qui a admis dans l’émission qu’il menait une vie sauvage avant de presque mourir de COVID et a reçu un message de Dieu lui disant de réexaminer ses relations avec les femmes, de trouver une femme et de s’installer.

Maintenant réformé et entièrement prêt, Naeem s’est confié Amour Sans Frontières’ l’assistance de l’expert en relations Arica Angelo.

Dans le dernier épisode, nous avons vu Naeem être surpris à l’aéroport avec la nouvelle qu’il se rendrait au Panama pour trouver l’amour. Nous avons également vu sa mère inquiète s’arrêter avant de donner à Naeem sa bénédiction de rencontrer et de vivre avec une femme qu’il n’a jamais rencontrée.

Les enjeux sont à un niveau record et ce soir, nous verrons si des étincelles volent lorsqu’il rencontre son match sur Bravo à 9/8 c.

Avant cela, Naeem a discuté avec BOSSIP de ses précédentes expériences de rencontres, notamment d’avoir été pêché au chat, de ses inquiétudes quant à la possibilité de quitter son emploi pour trouver l’amour et de la réaction de sa famille à ce déménagement non conventionnel.

Parlez-nous de votre vie amoureuse avant cette expérience. Nous avons remarqué que vous avez dit que vous ne “faites pas partie de la scène des rencontres ou des attentes en matière de rencontres” à Houston. Quelles sont les attentes de datation spécifiquement?

Sortir ensemble à Houston était amusant mais comportait aussi des défis. Je ne m’attendais pas à ce que la distance entre les villes de la ville soit si importante, littéralement je conduirais depuis Houston pendant une heure juste pour être dans une autre partie de Houston. La longue distance était parfois un obstacle. De plus, j’en avais assez d’être pris au piège ou de rencontrer des femmes qui n’étaient pas ce qu’elles prétendaient être. Plus précisément, mes attentes en matière de rencontres ont toujours été de trouver quelqu’un d’attrayant avec de la patience, de la vertu et un esprit donné par Dieu.

En parlant d’attentes en matière de rencontres, quelles étaient vos propres attentes en matière de rencontres avant cette expérience ? Aviez-vous un certain type physique ou de personnalité avec lequel vous sortiez habituellement à Houston ?

Avant cette expérience, mes attentes et mes aspirations étaient de sortir avec quelqu’un d’assez ludique pour rendre mon énergie. J’ai toujours poursuivi une femme de dieu et généralement quelqu’un qui cuisine. Physiquement, j’ai toujours été une grande fan des femmes naturelles, avec des cheveux naturels tels que des mèches, des boucles ou des cheveux lisses.

Il est clair que vous avez traversé un immense changement après votre expérience de lutte contre le COVID. Avant cela, pensiez-vous que vous seriez célibataire pour toujours ?

Avant ma bataille contre Covid, je n’étais pas dans le même lieu spirituel. Il a fallu que je sois déclaré cliniquement mort et que j’entende Dieu directement pour que je grandisse spirituellement et change mes objectifs de vie. Avant Covid, je voulais une femme et une famille, mais je n’étais pas assez mûr spirituellement pour faire durer une relation significative dans les bons et les mauvais moments.

Quels blocages aviez-vous dans ce processus ? Avez-vous eu peur que votre match ne soit pas votre type physiquement ou que vous ne cliquiez pas tous les deux ?

Au début du processus, j’étais extrêmement inquiet à l’idée de quitter mon emploi et de risquer que tout se passe dans un endroit inconnu. Je me souviens avoir prié pour ma décision et avoir été rassuré que c’était une bonne idée pour moi. Au départ, j’avais quelques inquiétudes quant à la compatibilité de mon match n’étant pas attrayant ou croyant en Dieu.

Votre mère avait clairement des problèmes à propos de votre départ du pays pour trouver l’amour, compte tenu de la proximité entre vous deux. Qu’est-ce qui vous a traversé l’esprit lorsque vous n’avez pas obtenu son approbation ?

Ma mère est l’une de mes meilleures amies et héroïne. J’ai réalisé que ce ne serait pas la première fois que je devais prendre une décision sans l’approbation de ma mère et ça va.

On a bien vu la réaction de ta maman face à cette expérience, mais qu’en est-il du reste de ta famille, comment ont-ils réagi ?

Ma famille a eu des réactions mitigées. Certains d’entre eux ont été choqués et ne pouvaient pas saisir le concept de mon départ vers un endroit inconnu si brusquement. D’autres membres de la famille étaient impatients de mon aventure et voulaient que je sois en sécurité.

Qu’est-ce qui vous a traversé l’esprit lorsque vous avez appris que vous alliez rencontrer votre partenaire au Panama ?

Dieu merci je ne vais pas geler !! J’étais reconnaissant et humble qu’Arica m’envoie dans un pays tropical avec de belles personnes.

Si vous pouviez résumer votre expérience Love Without Borders en trois mots, quels seraient-ils ?

Marcher par la foi

Regardez les nouveaux épisodes de Amour sans frontièresles mercredis à 9/8c sur Bravo et stream le lendemain sur Peacock.