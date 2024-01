Lovers Unite fait revivre les intérieurs de la maison de Silver Lake du milieu du siècle

Le studio de design californien Lovers Unite a revigoré une maison des années 1950 avec une vue imprenable sur les collines de Los Angeles, transformant un balcon inutilisé en une extension de l’espace social intérieur.

La maison en bois située dans le quartier de Silver Lake à Los Angeles appartient au décorateur James Chinlund et à l’artiste Clare Crespo.

Une « maison du milieu du siècle auparavant ennuyeuse et indéfinissable », selon Les amoureux s’unissentla propriété a nécessité une certaine imagination pour mettre ses intérieurs à la hauteur de son cadre.

Par conséquent, le studio “a introduit quelques interventions architecturales et changements de matériaux soigneusement planifiés pour réimaginer complètement l’intérieur de la maison et tirer pleinement parti de son emplacement privilégié”.

La plus percutante de ces interventions a été d’intégrer dans l’enveloppe un balcon sous-utilisé à l’arrière de la maison, prolongeant ainsi de plusieurs pieds le salon et la salle à manger décloisonnés.

Sous les grandes fenêtres installées pour combler le vide, Lovers Unite a placé des sièges intégrés avec des coussins recouverts de bleu sarcelle pour se détendre et profiter de la vue panoramique.

“Avec un grand mur de fenêtres et une généreuse banquette intégrée, la pièce célèbre enfin les vues imprenables qui ont toujours été là”, a déclaré le studio.

Dans la cuisine, la stéatite vert foncé utilisée pour les comptoirs et le dosseret contraste avec les armoires aux tons miel, et une hotte de cuisine en cuivre brillant s’agence à un panneau installé à l’arrière d’un bar du côté opposé de la pièce.

Ailleurs, des meubles colorés, des pièces de design de collection et des œuvres d’art audacieuses se démarquent des intérieurs à prédominance en bois.

Un coin salon bordé de bois comprend le système de canapé modulaire classique Togo de Michel Ducaroyqui est enveloppé dans un tissu en velours côtelé jaune.

And And And Studio élève Silver Lake Tree House au-dessus du site de Los Angeles

Pendant ce temps, dans le salon, un fauteuil violet est placé à côté d’une chaise géante que Chinlund a utilisée comme accessoire pour une séance photo pour une tenue de mode italienne. Roberto Cavalli.

Des lattes de bois ont été utilisées pour masquer partiellement l’escalier ouvrant sur le niveau supérieur, à côté d’une cheminée centrale à foyer surélevé.

D’autres objets de décoration comme des tapis vintage, des coussins brodés et de nombreux livres d’art et de design ajoutent encore plus de caractère aux espaces.

“En fin de compte, l’ambiance de la maison reflète l’esprit et les talents de l’estimable propriétaire”, a déclaré Lovers Unite, soulignant que Chinlund a travaillé comme décorateur pour la franchise de films Avengers.

Silver Lake abrite une variété de joyaux architecturaux, dont beaucoup sont construits sur des sites en pente spectaculaire, notamment des résidences conçues par des architectes remarquables du milieu du siècle comme Richard Neutra et Rudolph Schindler.

Dirigé par Karen Spector et Alan Koch, Lovers Unite est basé à proximité du quartier et a déjà enveloppé un bar et un restaurant à Pasadena avec des draperies expressives.

La photographie est de Chris Mottalini.