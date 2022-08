Lovepreet Singh et Gurdeep Singh portent le total d’haltérophilie à 10 médailles, Judoka Tulika Bags Silver; Saurav Ghoshal et Tejaswin Shankar remportent le bronze historique

L’Inde a produit son meilleur décompte de médailles en haltérophilie aux Jeux du Commonwealth (CWG), alors que Lovepreet Singh a remporté le bronze dans la catégorie masculine de 109 kg, tout comme Gurdeep Singh dans la catégorie masculine de 109 kg et plus lors de la sixième journée du Birmingham 2022 CWG.

Lovepreet a effectué un lift total de 355kgs dont 163kgs en snatch et 192kgs en clean and jerk. Junior Nyabeyeu du Cameroun a remporté l’or avec un total de 361 kg tandis que le Samoan Jack Opeloge a remporté l’argent avec un effort de 358 kg.

Pendant ce temps, Gurdeep, le débutant de 26 ans, a réalisé un meilleur effort de 390 kg (167 kg + 223 kg) pour un podium.

L’Inde a décroché 10 médailles en haltérophilie à Birmingham – trois d’or, trois d’argent et quatre de bronze.

Battant également un record de longue date, Saurav Ghosal a remporté la toute première médaille indienne en simple en squash – une médaille de bronze – au CWG. Le numéro 15 mondial Ghosal a dominé le match contre l’Anglais James Willstrop du début à la fin, s’imposant 11-6 11-1 11-4 dans le barrage pour le bronze.

Il s’agissait de la deuxième médaille CWG de Ghosal, après avoir remporté une médaille d’argent en double mixte avec Dipika Pallikal lors de l’édition 2018 de la Gold Coast.

En judo, Tulika Maan a fait irruption dans la finale de la catégorie féminine des 78 kg et plus en remportant deux brillantes victoires, toutes deux par Ippons, le score le plus élevé qu’une combattante puisse obtenir dans un combat de judo. Elle a d’abord remporté son combat en quart de finale contre Tracy Durhone de Mauritanie, puis a battu Sydnee Andrews de Nouvelle-Zélande en demi-finale pour affronter l’Écossaise Sarah Adlington. Elle a cependant perdu dans l’affrontement au sommet et a obtenu la médaille d’argent.

La dernière médaille de la journée de l’Inde est survenue en athlétisme alors que Tejaswin Shankar a remporté le bronze lors de la finale du saut en hauteur masculin aux Jeux du Commonwealth de Birmingham mercredi, la toute première médaille de l’Inde dans la discipline.

Sur le terrain de cricket, Renuka Singh a traversé l’ordre supérieur de la Barbade avec un parcours à quatre guichets alors que l’Inde battait ses humbles adversaires de 100 points pour se qualifier pour les demi-finales. Invitée au bâton, l’Inde a affiché un score compétitif de 162 pour 4 sur le dos d’un beau demi-siècle invaincu de Jemimah Rodrigues (56 pas sur 46 balles) et d’un 26 balles 43 de l’ouvreur Shafali Verma.

Les boxeurs indiens Nikhat Zareen (50 kg), Nitu Ganghas (48 kg) et Mohammed Hussamudin (57 kg) ont assuré à l’Inde trois médailles en boxe.

Zareen, la championne du monde en titre, a produit une victoire dominante 5-0 par décision unanime contre Helen Jones du Pays de Galles en quarts de finale des poids mouches légers.

Md. Hussamuddin a battu le Namibien Tryagain Morning Ndevelo 4-1 aux points pour se qualifier pour les demi-finales dans la catégorie poids plume 54kg-57kg hommes. Nitu Ganghas a gagné alors que Nicole Clyde, d’Irlande du Nord, a abandonné le combat au dernier tour après que Nitu ait facilement remporté les deux premiers tours dans la catégorie de poids minimum féminin de 45 kg à 48 kg.

La médaillée de bronze olympique Borgohain, quant à elle, a été battue par la médaillée d’argent de la dernière édition, Rosie Eccles, du Pays de Galles. Ashish Kumar dans la catégorie des poids mi-lourds masculins de 75 kg à 80 kg s’est battu contre l’Anglais Aaron Bowen dans les quarts

Il y a eu d’autres bonnes nouvelles des greens de Lawn Bowls alors que Mridul Borgohain a remporté deux victoires lors des rondes 2 et 3 des matchs de section en simple messieurs. Il a d’abord battu Chris Locke des îles Falkland 21-5, puis Iain McLean d’Écosse 21-19 dans un mordeur d’ongles

Dans les paires féminines, Lovely Choubey et Nayanmoni Saikia, fraîchement sorties de leur médaille d’or dans le Fours féminin, ont commencé la journée avec une confortable victoire 23-6 sur Hina Rereiti et Olivia Buckingham de Niue, mais ont été tenues en échec 16-16 par l’Afrique du Sud lors de leur match suivant. Jeu

L’Inde a également renoué avec la victoire au hockey féminin après un revers contre l’Angleterre plus tôt et a devancé le Canada 3-2 dans une rencontre acharnée de la poule A. Lalremsiami, Navneet Kaur et Salima Tete ont marqué pour l’Inde tandis que Hannah Haughn et Brienne Stairs ont marqué pour le Canada.

Les hommes ont également consolidé leur position au sommet du groupe B avec une déroute 8-0 du Canada. Les Indiens ont marqué à chaque quart du match avec Gurjant, Mandeep, Lalit et Amit marquant pour l’Inde ainsi que des bretelles de l’attaquant Akashdeep Singh et Harmanpreet Singh.

Au squash, Sunayna Kuruvila a remporté sa finale de plaque contre Mary Fung-a-Fat de Guyane 11-7, 13-11, 11-2, en matchs consécutifs. Elle a terminé cinquième du tournoi.

Manpreet Kaur a terminé en bas du tableau avec un lancer de 15,59 mètres lors de sa troisième tentative au lancer du poids féminin.

Deepak Deswal dans la catégorie 100 kg hommes était cependant de l’autre côté du spectre, subissant deux Ippons pour se retirer du concours. Harry Lowell-Hewitt, d’Angleterre, a eu raison de lui en premier dans les quarts de finale, avant que le Fidjien Tevita Takayawa ne lui inflige un lancer lors de la ronde de repêchage. C’était après avoir remporté son huitième de finale contre le Camerounais Eric Fouda.

Purnima Pandey chez les femmes de 87 kg et plus a cependant terminé sixième avec un poids total de 228 kg. L’or est allé à 286 kg, un record du Commonwealth et des Jeux, à l’Anglaise Emily Campbell.

Les nageurs indiens Advait Page et Kushagra Rawat terminent respectivement septième et huitième du 1500 m nage libre masculin.

