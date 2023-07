Lovell accueillera la première assemblée publique des patients en personne depuis la pandémie – Shaw Local

NORTH CHICAGO – Le Lovell Federal Health Care Center tiendra sa première assemblée publique en personne depuis la pandémie à 13 h le 10 juillet dans le nouvel auditorium de l’hôpital principal.

La mairie se concentrera, en partie, sur la loi PACT, une nouvelle loi qui élargit les soins de santé et les avantages de la VA pour les anciens combattants exposés aux foyers de combustion et à d’autres substances toxiques. Les dirigeants et les experts en la matière de Lovell FHCC répondront également aux questions sur une gamme de sujets d’intérêt pour les participants.

Il n’y a pas de date limite pour demander les avantages liés à la loi PACT. Cependant, la plupart des anciens combattants et des survivants qui demandent des prestations ou soumettent une «intention de déposer» avant le 9 août, s’ils sont accordés, verront leurs prestations antidatées au 10 août de l’année dernière, lorsque la loi a été signée. Pour les anciens combattants de la guerre du Golfe et de l’après-11 septembre, plusieurs formes de cancer et de troubles respiratoires font partie des conditions couvertes par la loi PACT. Pour les vétérans du Vietnam et les autres vétérans exposés aux herbicides tactiques, les conditions présomptives de l’agent orange ont été étendues pour inclure l’hypertension artérielle. En savoir plus sur VA.gov/PACTou en appelant le 1-800-MyVA411.

Des représentants du bureau d’admissibilité Lovell FHCC et de l’administration des avantages pour les anciens combattants seront également présents pendant et après la mairie. Un enregistrement de la mairie sera publié sur la page Facebook de Lovell FHCC.

L’assemblée publique des patients Lovell FHCC en personne aura lieu à 13 h le 10 juillet à l’auditorium du centre d’excellence en éducation, bâtiment. 4, Lovell FHCC, 3001 Green Bay Road, North Chicago.

Depuis la porte principale de Lewis sur Buckley Road/Route 137, suivez les panneaux et garez-vous dans Lot T. Bldg. 4 est à quelques pas du lot T. Un nombre limité de places de stationnement accessibles aux fauteuils roulants est disponible à l’entrée du bâtiment.

Pour les questions de stationnement, veuillez contacter les Communications au 224-610-3714.