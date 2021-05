Love You Zindagi, une vidéo virale décède, Sonu Sood s’effondre à cause de «vies perdues» | Nouvelles des gens

New Delhi: L’acteur de Bollywood et humanitaire Sonu Sood s’est récemment rendu sur Twitter pour tolérer la mort de la femme emblématique de la vidéo virale « Love You Zindagi » publiée par le Dr Monika Langeh dans le service d’urgence COVID-19.

Quand elle a fait surface, la vidéo était devenue virale en raison de son caractère optimiste, cependant, la Dre Monika Langeh a profité de son compte Twitter pour annoncer que sa patiente COVID-19 « Love You Zindagi viral video » est décédée jeudi (13 mai , 2021).

L’acteur de ‘Dabangg’ s’est rendu sur Twitter pour pleurer sa mort et a écrit: « Si triste, elle n’aurait jamais imaginé qu’elle ne pourrait plus revoir sa famille. La vie est si injuste. Tant de vies qui le méritaient. La vie est perdue. Peu importe à quel point notre vie devient normale, nous ne pourrons jamais sortir de cette phase. «

Jetez un œil à son tweet:

Si triste, elle n’aurait jamais imaginé qu’elle ne pourrait plus revoir sa famille. La vie est tellement injuste. Tant de vies qui méritaient de vivre sont perdues. Peu importe à quel point notre vie devient normale, nous ne pourrons jamais sortir de cette phase. https://t.co/jZBQtiTD2l – sonu sood (@SonuSood) 13 mai 2021

Le bon samaritain Sonu Sood a énormément contribué depuis que la première vague COVID a frappé l’Inde. Il a aidé les gens de toutes les manières possibles, qu’il s’agisse de transporter par avion des patients critiques pour leur fournir des médicaments et des bouteilles d’oxygène. Il a été à juste titre qualifié de «messie» par beaucoup pendant les périodes difficiles.

Récemment, Sonu Sood a partagé l’information selon laquelle il apportait des usines d’oxygène de France et d’autres pays pour être installées à plusieurs endroits en Inde. Il prépare la population à la troisième vague de la pandémie et prévoit également d’installer au moins 4 usines dans les États COVID les plus touchés, notamment Delhi et Maharashtra.