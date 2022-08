Love You to Bits Space Puzzle Game est un ajout adorable à Apple Arcade

Arcade aux pommes a ajouté Love You to Bits, un charmant jeu de puzzle avec des éléments d’aventure de science-fiction, à son catalogue de jeux vendredi. Le jeu coloré était déjà dans l’App Store pour 4 $, mais les abonnés Arcade peuvent jouer sans frais supplémentaires.

Love You to Bits présente les joueurs comme l’explorateur spatial maladroit Kosmo. Lorsqu’un accident endommage sa petite amie robot, Nova, ses pièces sont éparpillées aux confins de l’espace. Partez avec Kosmo dans un voyage pour trouver les pièces de Nova, la reconstruire et sauver leur relation.

Le but de chaque niveau est de récupérer un morceau de Nova. Le jeu encourage l’exploration et le style de puzzle m’a rappelé Little Nightmares – complexe, mais pas frustrant et tellement satisfaisant quand vous le comprenez.

Arcade aux pommes ajoute de nouveaux jeux et des mises à jour de contenu toutes les semaines. Si vous souhaitez essayer Apple Arcade, vous pouvez bénéficier d’un essai gratuit de trois mois à l’achat d’un nouvel appareil, ou d’un mois gratuit si vous vous inscrivez pour la première fois. Ouvrez l’App Store et appuyez sur l’icône du joystick en bas de l’écran pour lancer le service.