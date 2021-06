SEPT jours après que Hulu ait abandonné la saison 2 de Love, les fans de Victor en veulent déjà plus.

Juste à temps pour mois de la fierté, Hulu a abandonné la saison 2 tant attendue de Love, Victor, l’émission sur la découverte de soi de Victor et ses difficultés avec son orientation sexuelle.

12 Affiche pour Hulu’s Love, Victor Crédit : Hulu

Love, Victor cast – Qui joue dans l’émission Hulu ?

12 Photo de Michael Cimino qui joue Victor in Love, Victor Crédit : Getty

Michel Cimino

Michael Cimino, 21 ans, incarne Victor Salazar, le nouvel élève de Creekwood High School sur son propre parcours, dans Love, Victor.

Cimino joue depuis 2015 et est connu pour son travail dans Annabelle Comes Home, Training Day et Centurion XII.

Récemment, le Las Vegas natif s’est ouvert à Attitude et a déclaré qu’il avait reçu des menaces de mort au cours de la série, mais qu’il s’en tenait à son rôle et à sa sexualité.

« J’ai reçu des menaces de mort, ce qui est horrible. Mais la série est importante pour moi », a déclaré Michael.

« C’est un honneur de jouer Victor, et une grande responsabilité. Je suis entré avec la pure intention de représenter cela correctement. Je me suis tenu à un niveau très élevé pour m’assurer que tous ceux qui traversent cette histoire se sentent représentés par la série », a-t-il conclu. .

12 Photo de Rachel Hilson qui joue Mia Brooks dans Love, Victor Crédit : Getty

Rachel Hilson

Dans la série, Rachel Hilson, 25 ans, incarne Mia Brooks.

Rachel joue depuis 2010, elle est surtout connue pour ses rôles dans The Americans, Kings, Love, Victor et C’est nous.

12 Photo de George Sear qui joue Benji dans Love, Victo Crédit : Getty

Georges Sear

George Sear, 23 ans, incarne l’amoureux de Victor Benjamin ‘Benji’ Campbell.

Il a commencé à jouer en 2009 et est connu pour ses rôles dans Will, When Fate Calls, Love, Victor et Alex Rider.

Le natif du Royaume-Uni était également sur la couverture d’Attitude avec sa co-star Michael et a parlé de l’importance de dépeindre un rôle gay en tant qu’homme hétéro.

« J’adore jouer ce personnage et j’ai essayé de faire de mon mieux pour en assumer la responsabilité », a-t-il déclaré à Attitude.

12 Photo d’Anthony Turpel qui incarne Felix Weston dans Love, Victor Crédit : Getty

Antoine Turpel

Anthony Turpel, 21 ans, incarne Felix Weston dans Love, Victor.

Comme Michael, Anthony joue depuis 2015. Il est surtout connu pour ses rôles dans The Bold and The Beautiful, 9-1-1 et Love, Victor. Il a même joué dans un épisode de This Is Us plus tôt cette année.

Il est né en Los Angeles.

12 Photo de Bebe Wood qui joue Lake Meriwether dans Love, Victor Crédit : Getty

Bois de bébé

Beatrice, « Bebe », Wood, 19 ans, joue Lake Meriwether, l’amour de Felix, dans Love, Victor.

Né en Kansas City, Missouri, Bebe a commencé à jouer en 2011 et est surtout connue pour ses rôles dans The Real O’Neals, The New Normal, 30 Rocher et Amour, Victor.

12 Photo de Mason Gooding qui joue Andrew dans Love, Victor Crédit : Getty

Maçon Gooding

Los Angeles Mason Gooding, 24 ans, joue Andrew dans Love, Victor.

Mason a commencé à jouer en 2016 et est surtout connu pour ses rôles dans Booksmart, Let It Snow et Star Trek: Picard.

Selon IMDB, Mason vient de terminer ses rôles dans le prochain court métrage Violent Nights et le film Scream, dont la sortie est prévue pour 2022.

Il tourne actuellement pour le film Moonshot et est en pré-production pour le film Pools, aucune date de sortie n’a été fixée pour l’un ou l’autre.

12 Photo de Mateo Fernandez qui joue Adrian Salazar dans Love, Victor Crédit : Instagram/Mateo Fernandez

Mateo Fernández

Mateo Fernandez incarne Adrian Salazar, le petit frère de Victor, dans Love, Victor.

Il a commencé une école de théâtre à l’âge de sept ans et après avoir décroché quelques rôles dans des publicités, il a été casté dans Love, Victor, qui est son premier crédit d’acteur.

12 Photo d’Isabella Ferreira qui joue Pilar Salazar dans Love, Victor Crédit : Getty

Isabelle Ferreira

Originaire de Boston, Isabella Ferreira, 18 ans, incarne la sœur de Pilar Salazar Victor et Adrian, dans Love, Victor.

Isabella a commencé à jouer en 2017 et est surtout connue pour ses rôles dans Orange est le nouveau noir, Au-delà de ma peau, Joker et Amour, Victor.

12 Photo de James Martinez qui joue Armando Salazar dans Love, Victor Crédit : Getty

Jacques Martinez

James Martinez incarne Armando Salazar, le père de Victor dans Love, Victor.

le La ville de New York natif joue depuis le début des années 2000, mais est surtout connu pour ses rôles dans Run All Night, God Friended Me, One Day at a Time et Billions.

12 Photo d’Ana Ortiz qui joue Isabel Salazar dans Love, Victor Crédit : Getty

Ana Ortiz

L’actrice américaine Ana Ortiz, 50 ans, incarne Isabel Salazar, la mère de Victor, dans Love, Victor.

Ana, également originaire de New York, joue depuis la fin des années 90 et est surtout connue pour ses rôles dans La moche Betty, Big Mommas : tel père tel fils, demoiselles sournoises et de si bonnes personnes.

Ana a épousé le compositeur Noah Lebenzon en 2007 et le couple a deux enfants ensemble.

12 Photo de Love, Simon star Nick Robinson qui a repris son rôle dans le spin-off de Hulu Love, Victor Crédit : Getty

Nick Robinson

Nick Robinson, 26 ans, joue le rôle repris de Simon Spier dans Love, Victor, le mentor de Victor.

Il a fait ses débuts d’acteur en 2009 et n’a pas ralenti depuis. En plus de jouer dans Love, Victor, il était la vedette du film dérivé de la série Love Simon, où il jouait Simon, un lycéen gay enfermé qui a du mal à équilibrer ses amis, sa famille et le maître chanteur menaçant de le sortir au toute l’école.

Nick a également joué dans Disney’s Frenemies, aux côtés de Zendaya et Bella Thorne, Melissa & Joey, Jurassic World, Everything, Everything, Boardwalk Empire et The Kings of Summer.

Pour son rôle dans Love, Simon, Nick a remporté un MTV Movie Award pour le meilleur baiser et un Teen Choice Award pour Choice Movie Breakout Star.