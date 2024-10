Travis Kelce a officiellement fait ses débuts en tant qu’animateur de jeux télévisés, mais il n’en est pas sorti indemne.

Les trois premiers épisodes de Êtes-vous plus intelligent qu’une célébrité ? a été créée sur Prime Video le 16 octobre, et l’ailier rapproché des Chiefs de Kansas City, 35 ans, était l’hôte parfait alors qu’il accueillait une série de candidats qui ont chacun fait de leur mieux pour répondre à 11 questions allant du niveau première à la sixième année et s’étalant sur une variété de sujets.

Dans le deuxième épisode de l’émission, intitulé « La seule mythologie que je connais est ma vie amoureuse », l’une des candidates a choisi la comédienne Nikki Glaser parmi le panel de célébrités pour l’aider.

Lorsque Glaser, 40 ans, s’est approchée pour saluer le candidat, elle a fait une blague hilarante visant Kelce – et avec un clin d’œil à sa petite amie popstar Taylor Swift. « Avez-vous un discours de motivation pour Travis ? Parce que sa vie ne va pas très bien », a plaisanté Glaser.

Elle a énuméré « sa carrière » et « sa vie amoureuse » en disant : « Je pense qu’il a juste besoin de [some motivation] ».

« Je trouve de la motivation dans tout », a répondu Kelce.

Travis Kelce anime « Êtes-vous plus intelligent qu’une célébrité ? »

Adam Rose/Premier Vidéo



Dans le troisième épisode, intitulé « Gardez à l’esprit, j’ai échoué en quatrième année », Kelce a fait un autre commentaire hilarant en disant à la candidate Aarti Garg, la sœur de L’amour sur le spectre’» Subodh, « Vous l’avez tué. C’est votre Super Bowl. »

Il a ensuite plaisanté : « Et je n’ai jamais aussi bien joué dans un Super Bowl. »

Kelce a certes été nerveux à l’idée de la première du jeu télévisé, car il s’agit de sa première incursion dans le monde de l’hébergement. Dans l’épisode du 16 octobre de son podcast avec Jason Kelce, Travis a déclaré qu’il était « terrifié par ce que les gens allaient dire » en réponse à l’émission.

« J’étais un peu comme si je me questionnais en répondant aux questions au fond, juste pour m’en assurer », a-t-il déclaré à propos de la façon dont il s’était préparé. « Je les lirais une seule fois, parce que je suis un mauvais lecteur, donc je m’assurerais de faire toutes les prononciations et de les corriger en arrière-plan. »

Malgré ses nerfs, Travis « s’est tellement amusé » à faire la série après avoir été un fan de jeux télévisés depuis toujours.

« Je n’aurais jamais pensé, dans un million d’années, que je serais un jour un véritable animateur d’un jeu télévisé », a-t-il déclaré. «J’ai toujours pensé que ce serait amusant de participer à l’un des jeux télévisés. Et puis quelqu’un m’a demandé : « Veux-tu l’héberger ? »

Travis Kelce anime « Êtes-vous plus intelligent qu’une célébrité ? »

Adam Rose/Premier Vidéo



Êtes-vous plus intelligent qu’une célébrité ? est une « nouvelle tournure amusante sur les prémisses du format populaire original », Êtes-vous plus intelligent qu’un élève de cinquième ?dont Travis a dit avoir toujours été fan.

Aux côtés de Glaser, le panel de célébrités qui rejoignent l’émission comprend la comédienne Natasha Leggero, l’actrice et productrice Lilly Singh, l’analyste de Thursday Night Football Ryan Fitzpatrick, l’ancien receveur de la NFL Chad Ochocinco, Les vraies femmes au foyer de Beverly Hills« Garcelle Beauvais, Règles de Vanderpump » Lala Kent et la podcasteuse Sophia Stallone. Les comédiens Nicole Byer et Ron Funches figureront également parmi le panel de célébrités.

Chaque participant aura la chance de gagner un prix de 100 000 $ s’il parvient à répondre correctement aux 11 questions – et à une dernière question de niveau sixième.

De nouveaux épisodes de Êtes-vous plus intelligent qu’une célébrité ? première le mercredi sur Prime Video.