Love Island’s Will révèle la vraie raison pour laquelle il a mis fin à son amitié avec Casey et Tom

FARMER Will Young a parlé franchement de la rupture de ses amitiés avec Love Island depuis qu’il a quitté la villa.

Le joueur de 23 ans et ses co-stars Casey O’Gorman et Tom Clare sont devenus connus comme les trois mousquetaires dans la série hivernale, diffusée plus tôt cette année.

Casey, Tom et Will, les co-stars de Love Island, ne parlent plus[/caption] Instagram

Bien qu’ils aient noué des liens étroits alors qu’ils cherchaient l’amour en Afrique du Sud, ils ne sont plus en bons termes.

Pendant que les célibataires Casey et Tom passent leur temps à faire la tournée des bars lors des soirées entre hommes, Will est dans la magnifique campagne du Buckinghamshire et travaille dans la ferme familiale avec sa petite amie de Love Island, Jessie Wynter.

Il révèle maintenant avec émotion sa lutte pour conserver des amitiés avec des gens qui ne comprennent pas le travail acharné et les longues heures nécessaires pour devenir agriculteur.

Dans une interview exclusive avec The Sun alors que son premier livre For The Love Of Farming est mis en vente, Will a déclaré à propos du sacrifice de ses amitiés pour l’agriculture : « Après avoir quitté la série, mon objectif principal était ma famille, la ferme et Jessie.

« Je suis très, très content et très content de là où je suis.

«J’ai ma famille très proche de moi et Jessie très proche de moi.

« J’ai eu des problèmes dans le passé avec des gens qui ne comprenaient pas le travail réel nécessaire à l’agriculture et à quel point cela prenait du temps.

«C’est beaucoup de travail et, vous savez, comme je travaille à la ferme, ce n’est pas comme si je pouvais sauter une journée et sortir et faire la fête à cause des animaux.

« C’est juste la vie, on y fait face jour après jour.

« Vous savez, vous ne laisseriez pas un bébé ou un enfant seul pendant 24 heures. C’est exactement la même chose avec les animaux de la ferme.

Will a été l’un des chanceux à repartir avec amour de l’émission de téléréalité ITV2 en janvier.

Sa chimie instantanée avec la star de télé-réalité australienne Jessie l’a vu tomber éperdument – bien qu’elle vienne de l’autre bout du monde.

« Cela ne devrait pas fonctionner, mais c’est le cas », déclare Will.

«Je ne pourrais pas être plus heureux. Je pense que j’ai vraiment trouvé celui-là.

«Je me sens très chanceux. Je suis béni. »

Jessie vit maintenant avec Will à la ferme – et ils sont tous deux déterminés à utiliser leurs immenses plateformes pour promouvoir l’intérêt pour l’agriculture moderne.

Will – qui était une célèbre star de TikTok avant de se rendre à Love Island – s’est vu offrir la chance d’écrire un livre avant même de devenir une star de télé-réalité.

Il sort aujourd’hui (19 octobre) et vise à être un guide de la vie dans les champs alors qu’il révèle le véritable fonctionnement interne de sa ferme dans la magnifique campagne du Buckinghamshire.

Will est un agriculteur de sixième génération qui raconte une histoire réconfortante d’aventure et d’humour, enracinée dans la passion de Will pour l’agriculture et le bien-être de ses animaux.

« J’ai eu des difficultés avec l’anglais à l’école, donc avoir pu écrire un livre est très excitant pour moi », a déclaré Will.

« Je ne vais pas mentir, je ne suis pas moi-même un grand lecteur et je peux trouver un gros livre un peu écrasant.

«Je voulais créer un livre très facile à lire, léger et amusant.

« C’est pour absolument tous ceux qui veulent avoir un aperçu de ce qui se passe dans ma ferme et de ce que je fais. »

Will aspire désormais à transformer sa carrière agricole en émission de télévision – tout comme Jeremy Clarkson dans sa série Amazon Prime.

« J’ai toujours rêvé d’être diffusé sur une plus grande plateforme, comme la télévision, et de pouvoir présenter l’agriculture », a ajouté Will.

« Il y a tellement de choses que je veux enseigner aux gens sur l’agriculture, tout comme Jeremy Clarkson.

« Nous menons tous le même combat : maintenir l’agriculture en vie. »

For The Love Of Farming est maintenant disponible.

Will écrit avec passion sur son amour de l’agriculture[/caption] Instagram

Will dit que Jessie est « la bonne » après avoir emménagé dans sa ferme[/caption]