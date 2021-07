Love Island’s Liberty et Kaz sont restés bouche bée alors que les garçons reviennent dans leurs nouveaux couples Casa Amor

Liberty et Kaz de LOVE Island restent bouche bée alors que les garçons reviennent dans leurs nouveaux couples Casa Amor ce soir.

Le teaser de l’épisode de ce soir a révélé que le recouplage le plus dramatique de la série est imminent – ​​et cela fera chagriner certains.

3 Kaz est laissé bouche bée pendant le recouplage

3 On ne sait pas ce qui a laissé les filles si choquées

Le premier regard montre que l’animatrice Laura Whitmore revient à la villa pour la première fois depuis la soirée de lancement, disant aux dames: « Rappelez-vous, Casa Amor est le test ultime des relations. »

Alors qu’ils sont assis autour du foyer et attendent de voir si les garçons reviennent seuls ou avec une nouvelle bombe sur le bras, on voit Chloé se couvrir la bouche et haleter: « Oh mon dieu. »

Kaz et Liberty sont également choqués par quelque chose qu’ils ont vu, bien qu’il ne soit pas encore clair quel garçon le retour a déclenché la réaction à couper le souffle.

Il pourrait s’agir de Liam, dont les filles semblent croire qu’il a été fidèle à Millie dans l’autre villa après que la carte postale de l’émission ne lui a montré qu’il partageait un lit avec l’autre fille.

🌴 Lisez notre blog en direct Love Island 2021 pour les dernières mises à jour

Les fans ont été scandalisés de ne pas avoir inclus de photo de lui en train de cuillère à la nouvelle fille Lillie, de son baiser torride à trois ou de recevoir un lapdance.

Ils étaient également furieux d’avoir inclus une photo de Teddy embrassant une autre fille dans le cadre d’un défi, alors qu’il est resté largement fidèle à Faye et dormait dehors pour éviter de s’approcher trop près des bombes.

Tyler semble susceptible d’abandonner Kaz pour une nouvelle romance, et le célibataire Hugo a appris à connaître Amy.

Abigail est également prête au chagrin d’amour après que la tête de Toby ait été retournée par les bombes – les téléspectateurs étant confus après qu’elle ait dit qu’elle lui faisait confiance malgré le fait qu’il le connaissait depuis une semaine, et qu’il larguait Chloé afin de craquer avec elle.

Jake et Liberty sont devenus officiels peu de temps avant la torsion emblématique de Casa Amor, et il a été fidèle à sa petite amie dans l’autre villa.

Cependant, les fans ont affirmé qu’il avait saboté d’autres couples en encourageant les garçons à tricher afin d’obtenir le prix en argent de cette année.