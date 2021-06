Love Islanders Shannon Singh et Hugo Hammond ont critiqué pour avoir abandonné leurs partenaires des semaines avant de signer pour la série

LEURS manigances sexy sont sur le point de captiver des millions de personnes – et déjà deux d’entre elles se sont lancées dans des bouffonneries classiques de Love Island.

Shannon Singh et Hugo Hammond ont été qualifiés de briseurs de cœur après avoir abandonné leurs partenaires quelques semaines seulement avant de s’inscrire à l’émission à succès, qui commence demain.

Hugo, a également été accusé d'avoir abandonné deux femmes pour se frayer un chemin vers la célèbre villa

L’ancien mannequin glamour Shannon, 22 ans – désigné par les patrons comme le visage de la série – sortait avec DJ Ben Sterling depuis l’année dernière.

Mais The Sun on Sunday peut révéler qu’elle a froidement largué le producteur de musique après avoir atteint les étapes finales du casting de la série ITV2.

Un autre concurrent, le beau professeur d’éducation physique Hugo, a également été accusé d’avoir abandonné deux femmes pour se frayer un chemin vers la célèbre villa.

Le jeune homme de 24 ans – qui prétend être un « type relationnel » – a brusquement mis fin à sa relation avec sa petite amie de longue date Millie Simmons, 22 ans, plus tôt cette année.

Et il a également coupé le contact avec Kathryn Burrows, 21 ans, avec qui il a échangé des textos affectueux après avoir mis fin à sa relation avec la jolie Millie.

Les fans ont hâte de voir les derniers espoirs époustouflants qui lancent leur offre pour trouver le véritable amour dans la série. Mais les révélations d’aujourd’hui exposent la paire d’aspirants qui ont laissé une chaîne de cœurs brisés dans leur sillage avant même que la première émission n’ait été projetée.

Et des sources proches de l’ex de Shannon la nuit dernière l’ont accusée d’avoir largué leur ami.

Le jeune homme de 24 ans – qui prétend être un " type relationnel » – a brusquement mis fin à sa relation avec sa petite amie de longue date Millie Simmons, 22 ans, plus tôt cette année

Hugo a joué au cricket pour England PD (Physical Disability)

L’un d’eux a déclaré au Sun dimanche : « Shannon et Ben étaient si proches. Ils s’entendaient très bien et avaient tellement de points communs. Ils aiment tous les deux la musique et la fête.

«Ils sont allés voyager plus tôt cette année avec un groupe d’amis et ont passé un moment inoubliable.

« Ben a fêté son 22e anniversaire en février alors qu’ils étaient au Mexique et Shannon l’a vraiment gâté. Ils ont eu un grand dîner de fête avec des amis.

« Ils ont tous les deux dit qu’ils s’aimaient, donc ce fut un vrai choc quand elle a mis fin à leur relation à l’improviste.

«Elle a évidemment estimé que Love Island était une trop grande opportunité à manquer parce qu’elle sortait déjà avec quelqu’un – même quelqu’un qu’elle semblait vraiment aimer. Elle n’est clairement pas opposée à laisser des cœurs brisés derrière elle.

Scot Shannon et Ben ont passé trois mois à voyager ensemble.

Il est entendu qu’il a obtenu une autorisation spéciale pendant la pandémie pour s’envoler à l’étranger pour une série de performances de DJ.

Hier soir, des sources proches de l'ex de Shannon l'ont accusée d'avoir largué leur ami.

Des sources ont raconté comment Shannon a annoncé la nouvelle à Ben (en lunettes de soleil) que leur romance était terminée

Des séquences vidéo publiées sur les réseaux sociaux de ses célébrations d’anniversaire montrent qu’on lui offre un gâteau, alors qu’on entend Shannon crier: « Je t’aime, boo » en arrière-plan.

Un mois plus tard, le mannequin, qui se décrit désormais comme une « influenceuse », a admis dans une interview qu’elle sortait avec « un beau DJ » nommé Ben. Mais peu de temps après, des sources ont raconté comment elle avait annoncé à Ben que leur romance était terminée.

Ils ont ajouté: « Des amis pensaient que Ben et Shannon avaient déjà trouvé l’amour – mais évidemment pas, si elle était prête à le larguer comme ça. »

Shannon, de Glenrothes, Fife, a été vue la semaine dernière en train d’ouvrir une nouvelle bande-annonce télévisée pour la série, qui la voit se pavaner en lingerie dorée et talons avant de poser pour une séance photo torride.

Hugo, du Hampshire, né avec un handicap au pied, est le premier candidat handicapé physique à apparaître dans l’émission. Il a joué au cricket pour England PD (Physical Disability).

Dans des interviews avant le lancement, il a affirmé qu’il était célibataire depuis « un certain temps », ajoutant: « Avec le climat actuel, il a été vraiment difficile de se remettre en couple. »

Mais nous pouvons révéler qu’il était toujours en couple avec Millie en novembre, lorsque le couple a célébré son deuxième anniversaire.

Pour marquer l’occasion, Millie a posté des clichés adorés du couple en écrivant : « 2 ans à vous supporter ! J’ai de la chance, je t’aime, joyeux anniversaire.

Et après avoir mis fin à sa relation avec Millie, il a commencé à partager les textes avec Kathryn.

Shannon, de Glenrothes, Fife, a été vue la semaine dernière en train d'ouvrir une nouvelle bande-annonce télévisée pour la série

Ministère du plaisir La servante CIVILE Sharon Gaffka s’est enthousiasmée à propos de son travail pour l’ancien ministre du Cabinet conservateur David Gauke, le décrivant comme « vraiment drôle ». La reine de beauté, 25 ans, qui était au ministère des Transports, envisage de reprendre son travail malgré son ouverture à avoir des relations sexuelles à la télévision. Sharon, d’Oxford, qui a quitté son poste de directrice des opérations pour s’inscrire à la série, a déclaré : « Mon ministre préféré pour lequel j’ai travaillé était David Gauke. Il est très gentil et très drôle en général. « Au fil des ans, j’ai travaillé avec quelques politiciens et secrétaires d’État – c’est amusant de voir la vraie personne derrière les écrans de télévision. » Sharon insiste sur le fait qu’elle ne discutera pas de son rôle au gouvernement à l’écran et a ajouté : « Mon intention après Love Island est de retourner à ma profession. « Nous avons un code de conduite de la fonction publique et je suis là pour trouver l’amour et je ne suis pas là pour parler de mon travail. C’est difficile de dire si oui ou non je vais faire l’amour dans la villa. « Une fois que vous êtes là-bas et que vous rencontrez la bonne personne, vous oubliez que les caméras sont là. Vous ne savez pas ce qui va se passer dans le feu de l’action.

Après avoir été dévoilé comme un espoir de Love Island la semaine dernière, l’amie de Kathryn a posté sur Instagram: « Oh, c’est pourquoi il a cessé de vous envoyer des SMS à ce moment-là », auquel elle a répondu: « RIP ».

Une source a déclaré: « Hugo était en contact avec Kathryn et Millie jusqu’à ce qu’il reçoive l’appel pour Love Island à la dernière minute. Lui et Millie avaient mis fin à leur relation, mais elle espérait qu’ils se remettraient ensemble, car ils parlaient toujours.

« Pendant ce temps, il était très intéressé par Kathryn et lui avait envoyé des textos. Hugo sait que c’est un beau garçon et il joue de son côté sensible lorsqu’il s’agit d’attirer les femmes. Il aime être le centre d’attention.

Une source proche d’Hugo a déclaré: « Millie et Hugo ont décidé de se séparer avant le début du spectacle. »

Plus tôt cette semaine, Hugo a été surpris en train de se vanter de ses prouesses sexuelles dans une vidéo de ses années d’université, se vantant : « Je suis un sh****r, un beau c*****r. Je suis un sh****r, mes amis.

Hugo sait que c’est un beau garçon et il joue de son côté sensible lorsqu’il s’agit d’attirer les femmes.

Hugo Hammond

La révélation au sujet de Shannon larguant son petit ami survient alors que des images d’elle émergent dans des scènes torrides publiées sur un site Web louche. Sous son pseudonyme, Alexa Campbell, elle a posé seins nus dans une cuisine pendant qu’un caméraman la filmait.

Dans le clip de l’interview de casting, avec lequel elle espère attirer un « papa de sucre » qui la couvrirait de cadeaux coûteux, Shannon a déclaré qu’elle voulait « de la bonne nourriture », « de belles vacances » et « de beaux vêtements » de son sponsor potentiel, avant se déshabiller d’une combinaison moulante.

Dans la vidéo, Shannon dit qu’elle envisage de devenir un « modèle à succès ». Elle a dit aux sponsors potentiels : « Je cherche quelqu’un pour dépenser de l’argent pour moi.

Elle a déclaré : « Je veux de la bonne nourriture, je veux de belles vacances, je veux de beaux vêtements. Ce n’est qu’un petit prix à payer pour moi.

La performance se termine avec quelqu’un derrière la caméra lui disant que sa « clientèle » va « absolument vous aimer ».

« Des plus gros seins » L’agent immobilier BUBBLY, Faye Winter, dépense tout son salaire pour avoir l’air bien, y compris un boulot de seins et des remplisseurs de lèvres. L’espoir de Love Island, 26 ans, du Devon, a déclaré: «Je dépense tout mon salaire pour mes cheveux et ma beauté. «Je ne suis pas vierge jusqu’à l’aiguille. Je suis content du travail que j’ai fait. Je pense que vous devriez travailler si cela vous fait vous sentir en confiance. Mes seins sont gros mais ne me font pas mal au dos, heureusement. J’ai décidé d’aller plus loin. Faye, l’une des 11 belles femmes et mecs chamois qui entreront demain dans la villa majorquine à la recherche de l’amour, a ajouté : « Je suis heureuse en bikini et je suis d’accord pour partager un lit – j’ai dormi dans un lit avec beaucoup d’amis. « Je suis sûr que mes parents savent que j’ai eu des relations sexuelles, mais cela ne fait pas partie de la discussion du dimanche. «Ma famille me soutiendra dans tout ce que je fais, alors je pense qu’il est juste d’avoir des relations sexuelles. Ils ne me jugeront pas. Son employeur – l’agence immobilière East of Exe – a soutenu sa décision de participer à l’émission. Elle a ajouté : « Seuls quelques-uns de mes collègues de travail étaient au courant et ils étaient tous heureux pour moi. Je suis très chanceux. »





Shannon a été ouverte sur son passé de mannequin glamour mais a insisté sur le fait qu’elle ne ferait pas de porno. Et avec la célébrité de la télévision qui se profile, maman Yvonne est « sur la lune », sa fille sera dans l’émission – et a déclaré que c’était une opportunité pour les téléspectateurs de voir la vraie Shannon.

Elle a ajouté : « J’ai hâte qu’elle descende et que les gens voient sa vraie personnalité. C’est bon, ça va. Elle le possède. Elle n’est pas timide. C’est super que les gens s’intéressent à elle.

Love Island commence à 21 heures demain sur ITV2.

Prêt pour l’action Par Laura Armstrong L’alarme a été sonnée, les bikinis sont allumés et le casting de cette année d’aspirants à la flexion des cheveux, à la flexion musculaire et à la chute du son est prêt pour l’action – et j’espère qu’il y en a beaucoup. Après que le spectacle de l’année dernière ait été exclu par les restrictions de Covid, la dernière série pourrait bien être la plus attendue à ce jour. Et avec plus de 100 000 espoirs parmi lesquels choisir, l’équipe de casting semble s’être surpassée. Ex-mannequin glamour qui « a besoin » de sexe huit fois par jour ? Cocher. L’assistante personnelle blonde qui se vantait d’avoir appelé en état d’ébriété son patron marié ? Cocher. L’autoproclamé « fine sh***er » ? Cocher. Love Island est maintenant une énorme source d’argent pour ITV, qui a atténué la nature X de l’émission pour s’adapter à un public plus large et faciliter la vente à l’étranger. Après tout, nous n’avons pas vu un couple s’ébattre dans la série depuis 2018. Mais il est clair que les patrons n’ont pas perdu de vue ce qui a rendu la série si populaire en premier lieu.