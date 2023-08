Love Islanders déclenche des rumeurs de romance avec une vidéo TikTok confortable après que les DEUX se soient séparés avec des partenaires de la villa

Ouzy See et Leah Taylor de LOVE Island ont déclenché des rumeurs de romance après avoir partagé une vidéo TikTok confortable.

Le duo s’est récemment séparé de ses partenaires de l’émission et les fans pensent qu’ils forment un couple parfait.

Les fans de Love Island veulent qu'Ouzy et Leah se réunissent

Ouzy avec son ex Kady McDermott

Lavée au soleil doré, Leah dit dans le court clip : « Ouzy, pas encore. Tu ne changeras jamais.

Ouzy se tient simplement à côté d’elle avec un grand sourire sur son visage.

Un abonné a écrit: « Ils ont l’air si bien ensemble wow. »

Un autre a dit: « Oui, il faut que ce couple soit une chose. »

Un troisième a posté: « Ils correspondent très bien, chill + chill. »

Un quatrième a écrit: « Vous êtes superbes tous les deux. »

La séparation de l’Ecossais Ouzy avec Kady McDermott est survenue après avoir passé du temps avec une beauté brune appelée Alicia.

Le garçon de la villa avait envoyé des SMS à Alicia jusqu’à ce qu’il entre dans la villa après l’avoir rencontrée à Marbella plus tôt cette année.

Kady a confirmé qu’elle avait mis fin aux choses avec son partenaire de villa dans un Instagram poste.

Elle a écrit: « Malheureusement tard hier soir, les actions et le comportement d’Ouzy à partir du 30 juillet ont été portés à mon attention.

« Ouzy est l’une des personnes les plus adorables que j’ai rencontrées et je sais qu’il a des remords, mais malheureusement, les actions ont des conséquences et bien que nous ne soyons pas « officiels » dans notre statut relationnel, je ne suis certainement pas prêt à commencer une relation sur ce pied. »

Elle a ajouté: « Je ne lui souhaite que du bonheur et du succès dans sa vie. »

Tandis que Leah parlait de sa séparation d’avec Montel McKenzie lors de la réunion de Love Island.

La paire a été brutalement larguée lors d’une double élimination après avoir été élue la moins compatible par les téléspectateurs de Love Island.

Il semble que les fans aient été sur quelque chose, car à peine deux semaines plus tard, le couple a confirmé qu’ils s’étaient séparés.

L’animatrice Maya Jama a interrogé le couple sur ce qui n’allait pas et Leah a déclaré: «Il y a une raison derrière pourquoi cela s’est produit, ce qui s’est passé à Casa Amor. Il y avait un vrai problème de confiance. Je pense que c’était juste une bonne chose pour nous [to split].”

La doublure argentée pourrait maintenant être sous la forme du modèle Ouzy.

