Love Island suscite l’inquiétude après la disparition mystérieuse d’un couple du spectacle

Les fans de LOVE Island ont été laissés perplexes lorsque deux grandes stars ont “disparu” de l’épisode d’hier soir.

Ils ont afflué sur Twitter alors que les tourtereaux étaient à peine vus sur Love Island mercredi soir.

Les fans ont tous eu la même plainte lorsqu'un couple majeur a «disparu»

Kai Fagan et Tanyel Revan ont été à peine vus dans l'émission, ont déclaré les fans

Les fans de l’émission à succès ont tous eu la même plainte lorsque ce couple remarquable a été à peine vu.

Ils ont tous raté Tanyel Revan, 26 ans, et Kai Fagan, 24 ans, qui n’ont fait que quelques apparitions éphémères dans l’émission.

L’un d’eux a déclaré: “Tanyel, Kai et Anna-May n’obtiennent aucun temps d’écran lmfao.”

Un autre a déclaré: “Je veux plus de temps d’écran pour Tanyel et Kai !! Je me demande comment ils s’entendent parce qu’ils ont l’air bien physiquement, mais il ne doit pas y avoir de conversation.

Un troisième a sonné: “Lol où étaient Tanyel et Kai cet épisode.”

Un quatrième a déclaré : “3 épisodes de profondeur et j’ai l’impression de ne pas voir assez Kai & Tanyel… est-ce qu’on a une personnalité sèche ?”

Ce n’est pas la première fois que les fans sont en colère contre la disparition d’une grande star.

Les fans de Love Island étaient furieux de ne pas avoir reçu une dose de leur Maya préférée mardi.

La star est rentrée à Londres et reviendra en Afrique du Sud plus tard cette semaine pour d’autres tournages.

Les fans ont remarqué son absence et ont afflué sur Twitter.

L’un d’eux a dit: “Je réalise que Maya Jama ne fera pas d’apparition dans cet épisode.”

Érotème

Les fans voulaient voir plus de Tanyel

Ils étaient moins qu'heureux que Kai était à peine dans l'émission d'hier soir

Les fans ont été éviscérés Maya n'est pas revenue dans la série